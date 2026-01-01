Říká se, že každé město má svého dvojníka. Ovšem hledat město podobné Velkému jablku je naprosto zbytečné, protože to prostě neexistuje. New York je na světě jedinečný, jedinečně divoký, rozmanitý, bláznivý a bezesporu fascinující. Neuvěřitelný kaleidoskop života zachytil v ulicích města, které nikdy nespí, fotograf Petr Sudik.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Od svého založení je New York jakýmsi společenským experimentem, kde žijí všechny národnosti, etnické skupiny a s nimi i všechny jazyky a náboženství.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Toto město je šílenství z betonu a skla, kde se před luxusními penthousy táhnou chodníky plné děr a výmolů a kde se jen pán kroků od muzeí s uměleckými poklady nevyčíslitelné hodnoty krčí upatlané kiosky s bezcennými cetkami Made in China.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Snad nikde jinde na světě do sebe nenarážejí protiklady s takovou omračující silou jako tady. New York je nový i starý, levný i drahý, bohatý i chudý, ohlušující i tichý. Tedy tichý snad jedině v Central Parku, a ani tam ne úplně.
Autor: © Petr Sudik, 2026
V permanentní kulise hluku, která nezná pauzu a je namíchaná z hukotu milionů klimatizací, aut a neustálého houkání policejních aut, sanitek a požárních aut, musí obyvatelé zřejmě stárnout tempem zrychleného filmu.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Také architektonicky je New York plný rozdílů. Zatímco v centru, které tvoří 25 kilometrů dlouhý a tři kilometry široký ostrov Manhattan, sahají střechy mrakodrapů až do nebes, stačí popojet do sousední čtvrti Queens, kde se až do obzoru rozprostírá koberec nízkých rodinných domků.
Autor: © Petr Sudik, 2026
New York je známý jako bašta neurotiků i výstředních lidí ve ztřeštěných outfitech. Tady není nic nenormální ani výstřední. A tak kdo chce na sebe v newyorských ulicích upoutat pozornost, ten to tady skutečně nemá jednoduché.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Kdo chce být naopak neviditelný, ten si k životu nemohl vybrat lepší město.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Praví Newyorčané už asi viděli skutečně všechno – v negativním i pozitivním smyslu – a snad proto jako by všechny ty exoty, sebeprezentátory, ale i ty, co propadli sítem společnosti, ani nevnímali.
Autor: © Petr Sudik, 2026
V New Yorku se vše toleruje, akceptuje, vlastně se ani nic netematizuje. Nikdo nikoho nekritizuje, nelynčuje pohledem, nesoudí.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Tady si může žít každý svoje já, být sám sebou, nebo být někým jiným.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Pohled na všechny ty kontrasty je i zajímavým zrcadlem vlastního života doma, kdy si každý automaticky klade nelehkou otázkou: Kam by tady zařadil sám sebe?
Autor: © Petr Sudik, 2026
New York má neuvěřitelných 8,5 milionu obyvatel. Jedním z nich je Catherine, která stojí s kyticí a oslovuje nás před svým domem na Seventh Avenue. „Zítra odlétám, nechcete kytici? Zadarmo samozřejmě. Je škoda, aby květiny uvadly.“
Autor: © Petr Sudik, 2026
Na rohu 7th Avenue a Central Parku
Autor: © Petr Sudik, 2026
Central Park, kde na ploše 341 hektarů roste 26 tisíc stromů, je nejen plícemi města, ale i malou oázou klidu v jinak rušném Manhattanu.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Světoznámá křižovatka Time Square, která je jakousi kombinací Babylonu s Disneylandem, je pódiem lidských kuriozit.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Extrémně živá, rušná křižovatka Times Square je ideálním pódiem pro extroverty.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Praví Newyorčané už asi viděli skutečně všechno – v negativním i pozitivním smyslu – a snad proto jako by všechny ty exoty, sebeprezentátory, ale i ty, co propadli sítem společnosti, ani nevnímali.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Extrémně živá, rušná křižovatka Times Square je ideálním pódiem pro extroverty.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Praví Newyorčané už asi viděli skutečně všechno – v negativním i pozitivním smyslu – a snad proto jako by všechny ty exoty, sebeprezentátory, ale i ty, co propadli sítem společnosti, ani nevnímali.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Extrémně živá, rušná křižovatka Times Square je ideálním pódiem pro extroverty.
Autor: © Petr Sudik, 2026
New Yorku je neuvěřitelnou směsicí kultur, národností a náboženství.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Extrémně živá, rušná křižovatka Times Square je ideálním pódiem pro extroverty.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Vyhlášené divadlo Music Box Theatre najdete na 45. ulici nedaleko náměstí Times Square.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Nezapomenutelný zůstane večer strávený v Birdland Jazz Club, který je jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších jazz klubů v New Yorku.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Nezapomenutelný zůstane večer strávený v Birdland Jazz Club, který je jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších jazz klubů v New Yorku.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Broadway, kdysi indiánská stezka napříč dnešním ostrovem Manhattan, je 21 kilometrů dlouhá ulice plná divadel, restaurací a barů. Jeden z nejznámějších bulvárů světa je jedinou ulicí, která šachovnicové uspořádání protíná diagonálně.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Praví Newyorčané už asi viděli skutečně všechno – v negativním i pozitivním smyslu – a snad proto jako by všechny ty exoty, sebeprezentátory, ale i ty, co propadli sítem společnosti, ani nevnímali.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Broadway, kdysi indiánská stezka napříč dnešním ostrovem Manhattan, je 21 kilometrů dlouhá ulice plná divadel, restaurací a barů. Jeden z nejznámějších bulvárů světa je jedinou ulicí, která šachovnicové uspořádání protíná diagonálně.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Broadway, kdysi indiánská stezka napříč dnešním ostrovem Manhattan, je 21 kilometrů dlouhá ulice plná divadel, restaurací a barů. Jeden z nejznámějších bulvárů světa je jedinou ulicí, která šachovnicové uspořádání protíná diagonálně.
Autor: © Petr Sudik, 2026
V New Yorku musí být kreativní i žebráci.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Nejoblíbenější vyhlídku na celý Manhattan nabízí třípatrová terasa Top of the Rock na vrcholu budovy Rockefeller Plaza. Vyhlídkové 70. patro je bez střechy i bez oken.
Autor: © Petr Sudik, 2026
230 Fifth Rooftop Bar je největší a nejoblíbenější střešní bar New Yorku. Z terasy ve 21. patře je nezapomenutelný výhled na newyorskou ikonu: mrakodrap Empire State Building.
Autor: © Petr Sudik, 2026
230 Fifth Rooftop Bar je největší a nejoblíbenější střešní bar New Yorku. Z terasy ve 21. patře je nezapomenutelný výhled na newyorskou ikonu: mrakodrap Empire State Building. Restaurace o patro níž se večer promění na DJ klub se skvělými tanečníky.
Autor: © Petr Sudik, 2026
230 Fifth Rooftop Bar je největší a nejoblíbenější střešní bar New Yorku. Z terasy ve 21. patře je nezapomenutelný výhled na newyorskou ikonu: mrakodrap Empire State Building. Restaurace o patro níž se večer promění na DJ klub se skvělými tanečníky.
Autor: © Petr Sudik, 2026
230 Fifth Rooftop Bar je největší a nejoblíbenější střešní bar New Yorku. Z terasy ve 21. patře je nezapomenutelný výhled na newyorskou ikonu: mrakodrap Empire State Building. Restaurace o patro níž se večer proměňuje na DJ klub se skvělým tanečníky.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Empire State Building (vysoký 381 metrů, včetně antény 443 metrů) je jedním z nejznámějších mrakodrapů města.
Autor: © Petr Sudik, 2026
V New Yorku musí být kreativní i žebráci.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Světoznámá nákupní třída 5th Avenue je plná exkluzivních obchodů a památek.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Rušná třída Fifth Avenue dělí Manhattan, který se směrem na jih zužuje, na jeho východní a západní část.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Světoznámá nákupní třída 5th Avenue je plná exkluzivních obchodů a památek.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Světoznámá nákupní třída 5th Avenue je plná exkluzivních obchodů a památek.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Na náměstí Union Square, kde se koná jeden z největších farmářských trhů v New Yorku, si můžete za malý obnos zahrát šachy nebo si nechat vyložit karty.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Na náměstí Union Square, kde se koná jeden z největších farmářských trhů New Yorku, si můžete za malý obnos zahrát šachy nebo si nechat vyložit karty.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Brooklyn Bridge je symbolem New Yorku od roku 1883 a jednou z nejfotografovanějších zajímavostí města.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Oblíbeným parkem s grandiózním výhledem na jižní Manhattan je Brooklyn Bridge Park ve čtvrti Brooklyn.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Oblíbeným parkem s grandiózním výhledem na jižní Manhattan je Brooklyn Bridge Park ve čtvrti Brooklyn.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Nezapomeňte navštívit proslulé lahůdky Katz`s Delicatessen v Lower East Side, které sloužily jako kulisa pikantní scénky ve filmové klasice Když Harry potkal Sally. Vyhlášený sendvič pastrami se tu podává již od roku 1888. Půl kila masa v chlebu vás vyjde na 28 dolarů, hlad ale v příštích dvanácti hodinách rozhodně mít nebudete.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Vysoké životní náklady dávají zabrat nejen americké střední třídě, ale především přistěhovalcům ze zemí třetího světa.
Autor: © Petr Sudik, 2026
I na druhé straně Atlantiku mají lidé radost z konce pracovní doby.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Co by byla návštěva USA bez večeře v typickém diner, tedy v americké hospodě s domácí kuchyní? Institucí je Empire Diner z roku 1946 ve stylu Art deco ve čtvrti Chelsea na 10th Avenue.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Poloostrov Conny Island s plážemi a zábavním parkem působí mimo sezonu nebo za špatného počasí klidně, až melancholicky.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Poloostrov Conny Island s plážemi a zábavním parkem působí mimo sezonu nebo za špatného počasí klidně, až melancholicky. O víkendu se bez ohledu na kalendář vše probouzí k životu.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Poloostrov Conny Island s plážemi a zábavním parkem působí mimo sezonu nebo za špatného počasí klidně, až melancholicky. O víkendu se bez ohledu na kalendář vše probouzí k životu.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Poloostrov Conny Island s plážemi a zábavním parkem působí mimo sezonu nebo za špatného počasí klidně, až melancholicky. O víkendu se bez ohledu na kalendář vše probouzí k životu.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Newyorské metro má za sebou dlouhou historii. Do provozu bylo uvedeno 27. října 1904 a jezdí nepřetržitě, 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a projíždí čtvrtí Manhattan, Brooklyn, Queens a Bronx.
Autor: © Petr Sudik, 2026
Newyorské metro má za sebou dlouhou historii. Do provozu bylo uvedeno 27. října 1904 a jezdí nepřetržitě, 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a projíždí čtvrtí Manhattan, Brooklyn, Queens a Bronx.
Autor: © Petr Sudik, 2026