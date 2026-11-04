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Komunisté z Karibiku. Obrázky z Kuby ukazují cestu do háje místo do ráje
Kubánští revolucionáři pod vedením Fidela Castra svrhli v lednu 1959 represivní režim generála Batisty, aby vzápětí nastolili režim ještě represivnější. Tak se začala psát historie socialistické...
New York v celé své kráse i šílenství. Projděte se po ulicích Velkého jablka
Říká se, že každé město má svého dvojníka. Ovšem hledat město podobné Velkému jablku je naprosto zbytečné, protože to prostě neexistuje. New York je na světě jedinečný, jedinečně divoký, rozmanitý,...
Kvůli snu obětoval syna. Po 28 letech dorazil Brit pěšky z Chile do Anglie
Bývalý britský výsadkář Karl Bushby se před 28 lety vydal na cestu, kterou měl podle původního plánu zvládnout za dvanáct let. Prošel pouštěmi, džunglemi i nehostinnými končinami Sibiře, přešel...
Istvántelek. Zapomenutý hřbitov vlaků s rudou hvězdou v Budapešti
Kdysi byly chloubou železnice, dnes je pomalu požírá rez. V rozpadajících se halách na okraji Budapešti stojí desítky historických lokomotiv, které měly být zachráněny pro příští generace. Místo toho...
Do Norska odjela na čtyři měsíce. Zůstala a založila rodinu. Česko mi nechybí, směje se
V devatenácti letech opustila rodnou Moravu a odjela jako au pair do Anglie. Místo plánovaného roku nakonec Monika Luk strávila v zahraničí už třináct let. Žila také na Novém Zélandu. Dnes má...
Hory i cesta do práce. Elektrokolo se stává univerzálním dopravním prostředkem
Elektrokola už dávno nejsou jen pomocníkem pro ty, kteří si chtějí usnadnit šlapání do kopce. Stále častěji slouží k cestám do práce, víkendovým výletům i sportovní jízdě v náročném terénu. S jejich...
Město, které vzniklo díky uvařeným ptákům. Tbilisi voní sírou a chutná po víně
Barevné balkony, vůně síry, víno z hliněných nádob a za městem Kavkaz, který se zvedá až nad pět tisíc metrů. Gruzie umí během jediného dne vystřídat několik úplně odlišných světů.
New York v celé své kráse i šílenství. Projděte se po ulicích Velkého jablka
Říká se, že každé město má svého dvojníka. Ovšem hledat město podobné Velkému jablku je naprosto zbytečné, protože to prostě neexistuje. New York je na světě jedinečný, jedinečně divoký, rozmanitý,...
Karavany už nestačí, na brněnském výstavišti letos poprvé rozbalí i stany
Nejnovější obytné vozy, karavany, vestavby, kempingové vybavení i moderní technologie pro cestování. To všechno najdou lidé na výstavišti, kde ve čtvrtek začíná veletrh Caravaning Brno. Pořadatelé...
Schladming-Dachstein: Kde nejmenší lyžují zdarma a dospělí se nenudí
Ráno první oblouky ve sněhu, odpoledne závod na sáňkách a večer horká čokoláda s výhledem na zasněžené vrcholy. Ve štýrském Schladmingu-Dachsteinu není těžké zapomenout na školní úkoly, pracovní...
Do Norska odjela na čtyři měsíce. Zůstala a založila rodinu. Česko mi nechybí, směje se
V devatenácti letech opustila rodnou Moravu a odjela jako au pair do Anglie. Místo plánovaného roku nakonec Monika Luk strávila v zahraničí už třináct let. Žila také na Novém Zélandu. Dnes má...
Muzeum může mít opravdu všechno. V italském Trentinu vystavují i patníky
Na první pohled obyčejné silniční patníky, ve skutečnosti připomínky legendárních cyklistických výkonů. V italském Trentinu vzniklo muzeum, které vzdává hold nejen historii silnic, ale také...
Autor vlajky i svědek sarajevského atentátu. Co ukrývá brněnský hřbitov
Když se v Brně vypravíte na Ústřední hřbitov, může to mít několik důvodů. Buď jdete na pohřeb, zapálit svíčku, nebo jste příznivec funerálního turismu. Centrálka, jak se tomuto místu lidově říká,...
Na co zírá mašinfíra: Z Olomouce do Kostelce po hanácké lokálce
Dnešní Mašinfíra nás zavede na typickou hanáckou lokálku. Pravidelným spojem Českých drah nejprve projedeme skrz centrum hanácké metropole, potom vyrazíme mezi nekonečné lány a nakonec se dostaneme i...
Kvůli snu obětoval syna. Po 28 letech dorazil Brit pěšky z Chile do Anglie
Bývalý britský výsadkář Karl Bushby se před 28 lety vydal na cestu, kterou měl podle původního plánu zvládnout za dvanáct let. Prošel pouštěmi, džunglemi i nehostinnými končinami Sibiře, přešel...
Pronájem kanceláře 42 m2, na metru trasy A (Želivského)
Vinohradská, Praha 3 - Vinohrady
14 406 Kč/měsíc
To není obyčejný trávník. Proč je na Sněžce oranžový plot a k čemu nosit do hor sáček
Horský vzduch na příděl, Sněžka na pořadník. I to by mohla být jednou realita. Na krkonošské procházce hledal redaktor magazínu Víkend DNES odpověď, jak uspokojit turisty a zároveň je nenechat...
Švagrová koupila mou bradavici, při rituálech pijí kolu. Češka líčí krásy i bizáry Mexika
Více než dekádu žila v Mexico City, kde si našla manžela, přežila nespočet zemětřesení a kde se naučila jíst chilli. Mexická historička, soudní překladatelka a tlumočnice Eva Kubátová s lehkostí...