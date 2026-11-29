V údolí pod vrcholky coloradského pohoří Elk Mountains stojí několik dřevěných domků, mezi nimiž se proplétá horská říčka Castle Creek. Právě zde kdysi pulzoval život jednoho z nejrychleji rostoucích hornických měst v regionu. A o několik desetiletí později se Ashcroft málem stal významným lyžařským centrem, které mohlo zastínit i dnešní slavný Aspen.
Příběh Ashcroftu začal v roce 1879, kdy do coloradského údolí Roaring Fork zamířily davy hledačů stříbra. V okolí vznikaly hornické osady Independence a Aspen a o rok později se k nim přidal také Ashcroft. Městečko mělo zpočátku výhodu. Stříbrná ruda se zde nacházela poměrně blízko povrchu, takže její těžba byla jednodušší a investice slibovaly rychlejší návratnost než v sousedním Aspenu.
„V Ashcroftu byla ruda dostupnější než v Aspenu. Zpočátku to proto vypadalo jako velmi dobrá investice. Aspen se rozvíjel pomaleji, protože ložiska ležela hlouběji,“ vysvětluje pro BBC Anna Lookabillová, archivářka Historické společnosti Aspen (Aspen Historical Society).
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V roce 1882 dosáhl Ashcroft svého největšího rozkvětu. Žilo zde více než tisíc lidí a město mělo hotely, obchodní domy, bowlingovou hernu, taneční sál, čtrnáct salonů i první školu v okrese Pitkin County. Jenže stříbrná horečka netrvala dlouho. Během několika následujících let začal počet obyvatel dramaticky klesat.
Lidé i podnikatelé se postupně přesouvali do nedalekého Aspenu, který měl příznivější vyhlídky na další rozvoj. Z prosperujícího hornického centra zůstala malá osada a ve třicátých letech 20. století byla většina zdejších budov opuštěná. Právě tehdy se však objevil nový plán, který mohl historii místa znovu obrátit naruby.
Místo horníků měli přijet lyžaři
Ve třicátých letech se trojice podnikatelů a nadšenců do lyžování rozhodla, že opuštěné údolí má mimořádný potenciál. Ted Ryan, T. J. Flynn a olympijský vítěz v jízdě na bobech Billy Fiske se inspirovali evropskými horskými středisky, která poznali během svých cest. V Ashcroftu viděli ideální místo pro vybudování velkého lyžařského areálu.
Do projektu se zapojil také švýcarský horolezec André Roch, který dostal za úkol prozkoumat okolní hory na turistických lyžích a vybrat vhodné svahy. Jako hlavní centrum budoucího areálu určil vrchol Hayden Peak, který se tyčí nad někdejším hornickým městem. Plány počítaly s vybudováním lanovky z Ashcroftu na vrchol, desítkami lyžařských tratí a několika sedačkovými vleky.
Samotná osada měla získat úplně novou podobu. Místo opuštěných hornických domků měla vyrůst bavorská vesnice, která by návštěvníkům připomínala tradiční evropská horská střediska. Pokud by se projekt podařilo uskutečnit, vzniklo by zde první velké lyžařské středisko v Coloradu.
V tehdejších plánech se dokonce počítalo s tím, že půjde o nejvýše položený lyžařský areál na světě. Sjezdovky měly začínat v nadmořské výšce přesahující 3 900 metrů a vést až přímo do centra městečka.
Přípravy pokročily poměrně daleko. Vznikly podrobné plány, byla vytyčena lanovka a americká vláda začala projektu přidělovat finanční prostředky. Dokonce už byla objednána ocel potřebná pro výstavbu lanovek a vleků. Pak ale přišla druhá světová válka.
Ocel potřebovaly tanky a letadla
Rozsáhlý lyžařský projekt nakonec zastavila potřeba válečného průmyslu. Materiál, který měl posloužit k výstavbě lanovek, začala americká armáda potřebovat pro výrobu tanků a bojových letadel.
„Lyžařský areál byl naplánovaný, stejně jako lanovka. Washington už vyčleňoval peníze na jeho výstavbu, protože měl být novým tahounem amerického cestovního ruchu. Dokonce existovala objednávka oceli na vleky a lanovku. Jenže Spojené státy ji potřebovaly na výrobu tanků a stíhacích letadel,“ vzpomíná Lookabillová.
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Ashcroft tak přišel o svou druhou velkou příležitost. Lyžování se přesto v údolí Roaring Fork začalo rozvíjet. Jen o něco níže, v Aspenu. André Roch totiž mezitím nezahálel. Začal učit místní obyvatele lyžovat, založil klub zimních sportů Roaring Fork Winter Sports Club, z něhož se později vyvinul dnešní prestižní Aspen Valley Ski and Snowboard Club, a organizoval výpravy na lyžích v okolí hory Hayden.
Aby bylo lyžování dostupnější, vyznačil také trasu na Aspen Mountain. Dodnes se jí říká Roch Run. Ted Ryan se mezitím postaral o vybudování prvního vleku. Šlo o jednoduché zařízení sestavené ze starých důlních navijáků, použitého motoru a dvojice saní. Právě tím začala proměna Aspenu v lyžařské středisko. Ashcroft se naopak definitivně ocitl mimo hlavní proud.
Město duchů, kde se dodnes lyžuje bez lanovek
Zatímco Aspen se v následujících desetiletích proměnil v jedno z nejluxusnějších horských letovisek Spojených států, Ashcroft si zachoval svou původní podobu. Místo hotelových komplexů, butiků a moderních lanovek zde zůstalo jen několik zachovaných dřevěných budov, které připomínají hornickou minulost. Okolní údolí protíná přibližně 35 kilometrů upravovaných běžkařských tras a cest pro sněžnice. V létě je oblast oblíbená mezi pěšími turisty a návštěvníky, kteří sem přijíždějí na koních.
Přestože je Ashcroft od Aspenu vzdálený jen asi patnáct minut jízdy autem, atmosféra obou míst nemůže být odlišnější. V Aspenu se nacházejí čtyři lyžařská střediska, luxusní restaurace a módní obchody. Ashcroft u říčky Castle Creek je obklopený borovicovými lesy, osikovými háji a vysokými horskými vrcholy.
V zimě se navíc do údolí nelze vydat běžným automobilem až k samotnému cíli. Návštěvníci se pohybují především na běžkách, sněžnicích nebo na saních tažených koňmi. Žádné sedačkové lanovky ani kabinové lanovky zde nenajdou.
O zdejší provoz se stará mimo jiné Johnny Wilcox, jehož otec koupil v roce 1986 od Teda Ryana společnost Ashcroft Ski Touring. Rodina dnes pořádá výlety na koních, zimní lyžařské výpravy i túry na sněžnicích. Provozuje také restauraci Pine Creek Cookhouse. Ta je v zimě přístupná pouze na běžkách, sněžnicích nebo koňským spřežením. Už samotná cesta k ní tak patří k zážitku.
„Jedním z nejlepších zážitků je vyrazit sem večer na lyžích s čelovkou. Člověk se tak nejvíc přiblíží historii těžby i lyžování. Prošlapává si cestu sněhem a nikde kolem nejsou žádné lanovky,“ popisuje Wilcox.
Právě absence moderních technologií je podle něj jedním z hlavních důvodů, proč si Ashcroft zachovává svou výjimečnou atmosféru. „To je na tomto údolí zvláštní. Je to návrat v čase. Neprovozujeme výlety na sněžných skútrech, nemáme wi-fi ani mobilní signál. Jsme úplně mimo civilizaci. V zimě není snadné se sem dostat, takže lidé, kteří přijedou, sem opravdu chtějí,“ říká.
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Při pohledu na několik opuštěných domků je dnes těžké představit si, že zde mohlo vyrůst letovisko s tisíci návštěvníky, rušným centrem a lanovkou vedoucí vysoko nad střechami domů. Místo toho zůstalo údolí téměř nedotčené a jeho největší hodnotou se stala právě příroda.
„Ashcroft vnímám jako místo, kde se vystřídalo mnoho neuskutečněných příležitostí. Nejdříve zažil hornický rozmach a následný úpadek. Potom měl vzniknout lyžařský areál, ale ani tento plán nevyšel. Dnes je z něj turisticky zajímavé místo, které si ale zachovalo velký otevřený prostor a krásnou přírodu. Právě všechny tyto neúspěšné pokusy ho nakonec uchránily,“ uzavírá Anna Lookabillová.