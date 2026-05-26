Vlastně jsme už ani nepočítali s tím, že se do Ameriky ještě někdy podíváme. Příliš hluboko seděl šok z návštěvy Kalifornie a Oregonu v roce 2022 – z ulic plných bezdomovců, zdrogovaných existencí, špíny a stanových táborů. A to nejen v kdysi nádherném San Franciscu, které se od naší první návštěvy v roce 1993 a druhé v roce 2010 proměnilo ve slum třetího světa.
Nakonec nám naše cestovní srdcovka, kterou Spojené státy rozhodně jsou, nedala spát a my se vrátili. Naši cestu nezvládla změnit ani německá média zprávami o několikahodinových prohlídkách a vyhošťovacích vazbách. Ba ani permanentními varováními před dovolenou v USA. Jenže my z totality neemigrovali na Západ proto, aby nám někdo po 37 letech dával doporučení, která destinace je politicky korektní a která ne.
Ačkoli jde jen o 300 metrů dlouhou ulici, ztrácíme se mezi pitoreskními domky, útulnými kavárničkami a lokály s mořskými dobrotami téměř čtyři hodiny.