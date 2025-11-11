Pohádkové království v zemi písku a ropy, kraj přebohatých šejků, památky trhající světové rekordy. A v posledních letech i místo báječných dovolených. Zatímco do Spojených arabských emirátů před sedmi lety vyrazilo 51 000 Čechů, ať už na krátké nákupy anebo rozmařile luxusní či romantickou dovolenou, loni už čísla návštěvnosti byla víc než dvojnásobná. A rostou dál.
Spolu s tím ovšem narůstá množství drobných incidentů i vážnějších konfliktů. Turisté, a to nejen ti z Česka, se tu často nevědomky dopouští nepřístojností, které místní zákony zapovídají. A trestají. Emiráty jsou hrdou muslimskou zemí, s výrazně odlišnou kulturou i chápáním toho, co je a není společensky závadné. Včetně odlišného hodnocení toho, kde k tomu závadnému chování nesmí docházet. Dopustit se přestupku můžete docela snadno i ve virtuálním prostoru sociálních sítí.
Suchý je pouštní kraj
Spojené arabské emiráty (SAE) coby země muslimská zapovídá ze svých náboženských principů konzumaci alkoholu. Ne že byste si tu vůbec nemohli dát pivo nebo skleničku něčeho ostřejšího. Ovšem k sehnání tu jsou lihoviny pouze v licencovaných zařízeních, v hotelových recepcích, restauracích a barech a ve specializovaných prodejnách. Odkud si smíte zakoupit a odnést láhev zabalenou tak, že není viditelně patrné, že jde o alkohol.
Na popíjení na veřejnosti rovnou zapomeňte, a ani v parcích, plážích nebo v dopravních prostředcích to lepší není. Přítomnost alkoholu v dopravním prostředku může být při kontrole zdrojem problémů. Hrozí podezření, že se jej chystáte někam odvézt a nepovoleně konzumovat. Proto vám chuť na alkohol musí vydržet až na hotelový pokoj, potažmo do resortu, kde je pití povoleno.
Pokud se pití alkoholu rozchází s náboženskými principy, nějaké projevy nestřízlivosti jsou tu už úplně za hranou. Za opilost na veřejnosti můžete být podle federálních emirátských zákonů potrestání pokutou do 100 000 dirhamů, tedy skoro šest milionů korun. Hrozit vám může i šestiměsíční vězení a záznam, který vám znemožní do SAE ještě někdy znovu vycestovat.
A na 100 000 dirhamech a hrozbě ročního nepodmíněného trestu odnětí svobody pak teprve začínají pokuty za řízení pod vlivem alkoholu.
V emirátech rovněž platí nulová tolerance drog. Přítomnost i velmi malého množství takových zakázaných látek může vést k zatčení a dlouholetým trestům odnětí svobody. Podle oficiálního trestního zákoníku je zvláště přísně trestán dovoz drog.