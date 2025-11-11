V Emirátech můžete skončit za mřížemi i kvůli tomu, co děláte na sítích

Radomír Dohnal
Luxusní nákupní centra, čokoládičky, umělé ostrovy, futuristická architektura a poušť. Důvodů, proč si k cestě do zahraničí vybrat právě Spojené arabské emiráty, je mnoho. Ale až tam budete, dejte si dobrý pozor na své chování. Platí tam jiná pravidla a místní úřady je umí tvrdě vymáhat.
Pobuřující ne-decentní chování, vzbuzování veřejného pohoršení a přílišné projevy vzájemné náklonosti, to jsou takové obtížně zaškatulkovatelné obraty. V SAE jejich interpretace nebude záležet na vás, ale na výkladu místních zákonů a zvyklostí tamními soudy.

Pohádkové království v zemi písku a ropy, kraj přebohatých šejků, památky trhající světové rekordy. A v posledních letech i místo báječných dovolených. Zatímco do Spojených arabských emirátů před sedmi lety vyrazilo 51 000 Čechů, ať už na krátké nákupy anebo rozmařile luxusní či romantickou dovolenou, loni už čísla návštěvnosti byla víc než dvojnásobná. A rostou dál.

Spolu s tím ovšem narůstá množství drobných incidentů i vážnějších konfliktů. Turisté, a to nejen ti z Česka, se tu často nevědomky dopouští nepřístojností, které místní zákony zapovídají. A trestají. Emiráty jsou hrdou muslimskou zemí, s výrazně odlišnou kulturou i chápáním toho, co je a není společensky závadné. Včetně odlišného hodnocení toho, kde k tomu závadnému chování nesmí docházet. Dopustit se přestupku můžete docela snadno i ve virtuálním prostoru sociálních sítí.

Suchý je pouštní kraj

Kromě „místa přestupku a intenzity jednání“ je při nařčení z nemravného chování pro soud důležité i to, kdo je stěžovatelem. Pokud vaše důvěrnosti hnuli žlučí místnímu imánovi, je to závažnější přečin, než když pobouříte pokojskou.

Spojené arabské emiráty (SAE) coby země muslimská zapovídá ze svých náboženských principů konzumaci alkoholu. Ne že byste si tu vůbec nemohli dát pivo nebo skleničku něčeho ostřejšího. Ovšem k sehnání tu jsou lihoviny pouze v licencovaných zařízeních, v hotelových recepcích, restauracích a barech a ve specializovaných prodejnách. Odkud si smíte zakoupit a odnést láhev zabalenou tak, že není viditelně patrné, že jde o alkohol.

Na popíjení na veřejnosti rovnou zapomeňte, a ani v parcích, plážích nebo v dopravních prostředcích to lepší není. Přítomnost alkoholu v dopravním prostředku může být při kontrole zdrojem problémů. Hrozí podezření, že se jej chystáte někam odvézt a nepovoleně konzumovat. Proto vám chuť na alkohol musí vydržet až na hotelový pokoj, potažmo do resortu, kde je pití povoleno.

Pokud se pití alkoholu rozchází s náboženskými principy, nějaké projevy nestřízlivosti jsou tu už úplně za hranou. Za opilost na veřejnosti můžete být podle federálních emirátských zákonů potrestání pokutou do 100 000 dirhamů, tedy skoro šest milionů korun. Hrozit vám může i šestiměsíční vězení a záznam, který vám znemožní do SAE ještě někdy znovu vycestovat.

A na 100 000 dirhamech a hrozbě ročního nepodmíněného trestu odnětí svobody pak teprve začínají pokuty za řízení pod vlivem alkoholu.

V emirátech rovněž platí nulová tolerance drog. Přítomnost i velmi malého množství takových zakázaných látek může vést k zatčení a dlouholetým trestům odnětí svobody. Podle oficiálního trestního zákoníku je zvláště přísně trestán dovoz drog.

Spojené arabské emiráty (SAE) se skládají ze sedmi států: Abu Dhabí, Dubaj, Šardžá, Rás al-Chajma, Fudžajra, Adžmán a Umm al-Kuvajn. Ne ve všech platí stejné zákony. V emirátu Šardžá je alkohol zcela zakázán.
Kurz emirátského dirhamu proti koruně činí 5,75. Takže pětitisícové napomenutí za porušení prohibičních pravidel, třeba jen to, že nesete z licencovaného obchodu láhev s lihovinou viditelně, je víc než důrazné.
Ve Spojených arabských emirátech se řídí právem šaría, náboženským právním systémem islámské víry. Dubaj „liberálně“ sice toleruje konzumaci alkoholu u nemuslimů, ale ukládá jim k tomu přísná pravidla.
Až do ledna 2023 si museli žíznící turisté v SAE vybavovat licenci pro zakoupení alkoholu. Toto opatření už dnes neplatí. I nadále je ale prodej alkoholu povolen jen osobám starším jednadvaceti let, a v obchodech či zařízeních s potřebnou licencí.
