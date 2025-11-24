Dobrodružství ve španělském Bocairentu. Maurské jeskyně ukrývají kus historie

Starobylý Bocairent ukrývá jednu z nejzajímavějších památek Valencie – Maurské jeskyně, do nichž se návštěvníci doslova plazí, šplhají a soukají úzkými průduchy ve stropě. Prohlídka, kterou absolvovala redaktorka magazínu Víkend DNES, vede vytesanou skálou a odměňuje výhledy, světlem i dávným příběhem.
Dávní obyvatelé Maurové v Bocairentu ukrývali zásoby obilí do komor vytesaných ve skále.

Dávní obyvatelé Maurové v Bocairentu ukrývali zásoby obilí do komor vytesaných ve skále. Prohlídka vyžaduje štíhlou figuru. | foto: Getty Images

V zimě je v Bocairentu skutečně zima a v horách leží sníh, díky tomu tu kdysi fungoval obchod s ledem.
Pozůstatkem jsou obří ledové studny, do nichž se navážel sníh a ušlapával se, až vznikl led.
Starobylé město Bocairent na jihu španělské provincie Valencie vysoko v kopcích.
Úzké křivolaké uličky v Bocairentu překonávají převýšení za pomoci schodišť.
Procházíme starobylým Bocairentem na jihu španělské provincie Valencie. Stará část města vysoko v kopci si tu zachovává původní maurskou dispozici. Úzké křivolaké uličky překonávají převýšení za pomoci schodišť lemovaných záplavami květin v květináčích.

Míříme dolů do údolí a úplně přesně nevíme, co nás čeká. Průvodkyně říká, že polezeme ve skalách. Nemáme žádné speciální oblečení ani obutí, už vůbec ne trénink, ale dostane se nám ujištění, že nás nečekají žádné velké sportovní výkony.

V zimě je v Bocairentu skutečně zima a v horách leží sníh, díky tomu tu kdysi fungoval obchod s ledem.

Zastavujeme se v místech, odkud je omamný výhled. Na jedné straně vede křížová cesta na vrchol s kostelem Ermita del Santo Cristo v nadmořské výšce 730 metrů, po druhé straně se tyčí ohromná skála, k níž míříme. Průvodkyně nám ukazuje malé skalní otvory v řadách nad sebou. Připomínají střílny.

Prudce klesáme po chodníčku s dřevěným zábradlím, abychom za chvíli zase vystoupali až ke kovovému schodišti vedoucímu do komor ve skále. Nacházíme se u Maurské jeskyně (Covetes dels Moros) – nejrozsáhlejší skupiny jeskynních oken a komor v oblasti řeky Clariano.

Průvodkyně odemyká zámek na mříži a pouští nás dál do útrob vápencové skály. Před námi se tyčí první schody vytesané přímo ve skále, úzké a strmé. Je jich sotva pět, ale stupně jsou od sebe tak vysoko, že se po nich bez opory nedá jít. Tohle by dnes kolaudací neprošlo. Naštěstí je tu lano.

Prohlídka v podřepu

Jsme v další komoře. Teď ještě stojíme vzpřímeně, ale v dalších částech už se kvůli výšce komor moc nenarovnáme. Asi 70 až 80 procent prohlídky absolvujeme vkleče po čtyřech, v předklonu nebo v podřepu. Pozor na hlavu si tady musí dávat úplně každý.

Moje oči právě zaregistrovaly kulatý otvor ve stropě, který se v něm ztrácí. Může mít v průměru okolo půl metru. Je zapotřebí jím prolézt, abychom se dostali o „patro“ výš do další části jeskyně a mohli pokračovat. Jak se později dozvídáme od průvodkyně, někteří v této části končí – kvůli klaustrofobii. Před námi na místě tuhle informaci pro jistotu strategicky zamlčí.

Pozůstatkem jsou obří ledové studny, do nichž se navážel sníh a ušlapával se, až vznikl led. Jedna ledová jeskyně je přístupná v severní části města. Je vysoká jedenáct metrů a uzavírá ji kamenná klenba.

Vidí, že váhám, tak mě suverénně ujistí, že není důvod se bát a že to zcela určitě zvládnu. A tak lezu. Panika vážně není namístě, kulatý průlez ve skále je sice úzký a lidé s velkou nadváhou by jím stěží prolezli, ale naštěstí není nijak dlouhý. Nečeká nás žádné škrábání tmavým tunelem, jak to může zdálky působit.

Podobných otvorů ve stropě je ve skále několik a připomínají komínový průduch. Prostory jsou tu vykutané ve třech patrech, pro veřejnost je přístupná jen část. Jsme v jeskyni, přitom všude okolo je spousta světla. To je důležité zmínit právě pro ty, kdo nezvládají stísněné prostory.

Díky „oknům“, která při pohledu z města vypadají jako střílny, se tady nikde nesvítí umělým světlem a také je pořád vidět ven do údolí. I když lezete po čtyřech a soukáte se dalším kulatým otvorem ve stěně, v podlaze či ve stropu, úzkost z uzavřených prostor se vám vyhne.

Inspirace Afrikou?

Asi po čtvrt hodině lezení a výkladu se dozvídáme, že jsme někde v polovině prohlídky, která končí na opačné straně od vchodu. Celý jeskynní komplex tvoří asi padesátka oken v různých výškových úrovních. Jeskyně se nikdy nepodařilo pořádně datovat a stejně tak se měnily názory, k čemu vlastně sloužily.

Ledový Bocairent

V zimě je v Bocairentu skutečně zima a v horách leží sníh, díky tomu tu kdysi fungoval obchod s ledem. Pozůstatkem jsou obří ledové studny, do nichž se navážel sníh a ušlapával se, až vznikl led. Jedna ledová jeskyně je přístupná v severní části města. Je vysoká jedenáct metrů a uzavírá ji kamenná klenba.

Mohly to být starověké pohřební komory, dávný klášter Vizigótů, obydlí pro lidi, ale i holubníky. Dnes se odborníci přiklánějí k tomu, že šlo nejspíš o sklady obilí Maurů někdy z dob 10. a 11. století, kteří se tímto typem sýpek inspirovali v severní Africe.

Komory vytesané ve skále mají různé velikosti, někde jsou dokonce i zásobníky vyhloubené pod úrovní podlahy. Připomínají vany na koupání. Právě tady naše prohlídka končí. Klesáme dolů po druhém kovovém schodišti a přichází úleva v podobě otevřeného prostoru.

