Na toto si dejte pozor. Španělsko zavádí pokuty pro neukázněné turisty Španělské vládě došla trpělivost s problémovými turisty. Během minulého roku zavedla řadu nových zákonů a omezení, která mají za úkol vypořádat se s problémy nadměrného turismu v nejoblíbenějších... 23. dubna 2025

Dějiny se neustále vracejí. Lidstvo je nepoučitelné, říká Olga Menzelová Premium Olga Menzelová miluje cestování a cestami do dalekých krajů vzdělává i své tři děti. Blízko má hlavně k Egyptu, kam každoročně doprovází svého partnera egyptologa Miroslava Bártu na expedice. Která... 22. dubna 2025

Slavonie je jiná tvář Chorvatska. Kraj jezer a mokřadů i vinných sklepů Premium Malý přírodní ráj – to je Chorvatsko. Všichni jeho obyvatelé by se vešli do Londýna dvakrát a ještě by zbylo. Kde nepřekáží dvounozí savci, má příroda prostor rozbalit svůj šarm naplno. Chorvatsko má... 21. dubna 2025

Národní parky Nizozemska chrání unikátní přírodu, kterou jen tak neuvidíte Duny, přesypy, pláně plné písku. Nebýt toho, že je tu a tam zpestří nějaké vřesoviště, vypadalo by to jako na poušti. Národní parky Nizozemska jsou svou krajinnou skladbou poněkud monotematické. To... 21. dubna 2025

Za pět hodin na surfu. Fuerteventura zabaví turistu i milovníka pustiny Premium Pobřeží omývané vlnami Atlantiku a po většinu roku vyhřívané slunečními paprsky, ale také nekonečné plochy magické měsíční krajiny ve vnitrozemí – Fuerteventura umí nastavit hned několik tváří. 20. dubna 2025

KVÍZ: Kandahár, Taškent i Praha. Jaký je původ názvů měst? Soutěž Jak vznikaly názvy měst? Někdy se svým označením snažila vlichotit panovníkům tím, že jejich jména přijala za vlastní. Další po sobě neskromně pojmenovali zakladatelé, jiné upozorňují na zajímavé... vydáno 20. dubna 2025

Kolébka mořeplavců a sídlo slávy s duší renesance. V Janově se zabaví hlavně děti Premium Od naší spolupracovnice Je sedm hodin večer, jsme v Itálii na dálnici A7 a zbývá nám osmdesát kilometrů do Janova. Ano, do TOHO Janova, při jehož vyslovení člověku hned naskakují velkolepé renesanční (a filmové) myšlenky... 19. dubna 2025

Města na ostří nože. Zoufalé příběhy sousedů, kteří se v Česku moc nemusí Kdo dá více republice – Hradec, nebo Pardubice? Podobně se štengrují sousedící města a vesnice po celé republice. Z různých příčin. Pojďme si udělat malou exkurzi, jak se taková rivalita zrodila a... 19. dubna 2025

„Jhak se méte?“ Prahu mají i v Texasu. Dnes však připomíná spíš město duchů Premium Televizní i rozhlasové stanice hlásí rekordní vedra a my se z klimatizovaného auta už pomalu bojíme vystoupit. Rádio zrovna hraje Škoda lásky, když v tom se na obzoru objeví cedule se slovem Praha.... 18. dubna 2025

Kam vyrazit s dětmi na Velikonoce 2025. Tipy na akce po celé republice Velikonoce jsou za dveřmi a s nimi přichází volné dny, vůně perníčků a spousta příležitostí k výletům. Přinášíme přehled nejzajímavějších velikonočních akcí po celé republice – od tradičních trhů a... 18. dubna 2025

Největší sbírka historických zbraní v Evropě má statisíce exponátů Co je to Landeszeughaus? Zbrojnice. Pokud to vysvětlení pojmeme obšírněji, je to přibližně 190 000 dobrých důvodů, proč si zajet do Štýrského Hradce. Tolik historických zbraní tamní arzenál chová ve... 18. dubna 2025