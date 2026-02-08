Letadlem rovnou do obytňáku. Projeďte Španělsko dodávkou bez strastiplné cesty

Tomáš Málek
Obliba cestování obytnými auty stále roste. Cestovatelé, kteří nemilují českou zimu, si mohou pronajmout obytňák od českých firem nejen na jihu Španělska, ale také na Kanárských ostrovech. Jak se vyhnout strastiplné cestě po evropských dálnicích a užít si týden plný objevování na jihu?
Obliba cestování obytnými auty stále roste. Cestovatelé, kteří nemilují českou...

Obliba cestování obytnými auty stále roste. Cestovatelé, kteří nemilují českou zimu, si mohou pronajmout obytňák od českých firem nejen na jihu Španělska, ale také na Kanárských ostrovech. | foto: Naruby.life

Andalusie je v zimě pro cestování obytným autem téměř ideální destinací:...
Andalusie je v zimě pro cestování obytným autem téměř ideální destinací:...
Zimní Andalusie je ideální místo pro karavanisty-začátečníky. Malé obce se...
Andalusie je mimořádné pestrá část Španělska. Omývají ji vody Atlantiku i...
44 fotografií

V neděli 8. února očekává předpověď počasí v jihošpanělské Malaze na pobřeží Středozemního moře polojasno. Přes den rtuť teploměru vystoupá až k 18 stupňům Celsia, v noci k klesne k deseti. V pondělí 9. února, kdy řadě českých školáků začínají jarní prázdniny, se v Malaze ochladí na 16 stupňů.

Andalusie je v zimě pro cestování obytným autem téměř ideální destinací: pocitově jarní počasí, žádné davy německých či britských dovolenkářů. Jenže pro někoho, kdo má týden prázdnin, je z Česka na palubě obytného vozu prakticky nedostupná. Proč?

Na vysvětlení stačí několik čísel. Středočeský Beroun dělí od Malagy nejkratší trasou dlouhých 2 647 kilometrů. Zkušení matadoři ví, že na jejich zdolání budou potřebovat tři dny usilovného řízení přes Německo, Francii a Španělsko. K tomu náklady za naftu. Orientačně při průměrné spotřebě deseti litrů nafty na sto kilometrů – což je s obytnou dodávkou udržitelný stav – si motor řekne o 264 litrů paliva. Při „české“ ceně nafty 30 korun za litr se jedná o 7 941 korun, na západ od českých hranic jsou však ceny pohonných hmot vyšší.

Dodávkou s dětmi. Po stopách námořní bitvy, která přepsala dějiny Evropy

K tomu připočítejte cenu mýtného ve Francii, které by se letos pro obytné vozidlo do 3,5 tuny mělo mezi Mylhúzami na severu a městem Perpignan na jihu pohybovat kolem 130 eur (cca 3 250 korun). Další placené úseky dálnic jsou ve Španělsku mezi Barcelonou a Malagou, zde se ceny mýta mění v závislosti na sezoně. Takže zjednodušeně řečeno: dojedete obytňákem do Malagy, budete o dvanáct tisíc korun lehčí a můžete se pomalu začít vracet.

Pokud nejste majiteli obytného auta, tak si do položky výdaje ještě musíte připočítat pronájem vozu. Tento výlet, pokud nejste karavanista-masochista, ekonomicky ani časově nedává smysl. Ale přesto existuje řešení, jak strávit jarní prázdniny v obytném autě ve Španělsku.

S malým kufříkem

Po vlně zájmu o karavaning v době pandemie covid-19 na španělském území začaly operovat české firmy, které přímo na místě půjčují obytná auta. Jak to funguje? Klíčové je letecké spojení do Malagy, které ušetří dlouhý přejezd.

„Čekáme na zákazníky přímo na letišti v Malaze. Nemusí tedy nic složitě řešit, hledat půjčovnu nebo se přesouvat hromadnou dopravou,“ popisuje pro iDNES.cz Tereza Rychtaříková ze společnosti Naruby.life, která provozuje v jihošpanělském městě půjčovnu obytňáků. Její flotila parkuje na základně nedaleko letiště.

„Cesta z letiště na naši základnu trvá zhruba patnáct minut. Následuje samotné předání obytného auta, které přizpůsobujeme zkušenostem posádky. U lidí, kteří jedou poprvé, je předání podrobnější, u zkušenějších jde vše rychleji – celkově počítáme přibližně jednu až dvě hodiny,“ dodává.

Dodávkou s dětmi: Hrdá Antequera je nenápadnou perlou Andalusie

Podobně operuje i pražská společnost Campiri. Zprostředkovává on-line půjčení obytných aut. „Zákazníci si najdou na stránkách Campiri nabídku vozů k dispozici ve městě Malaga, nebo se poradí s naší zákaznickou podporou, která jim pomůže vybrat vhodný vůz a dostupný termín. Spolupracujeme s partnerskými půjčovnami v Malaze. Tam je k dispozici půjčovna s českým personálem, kde se zákazníci domluví česky,“ popisuje zakladatel Campiri Lukáš Janoušek.

„Relativně nově spolupracujeme s lokální španělskou půjčovnou, která rozšiřuje nabídku a je cenově částečně výhodnější. Ale zákazník musí být schopen domluvit se anglicky nebo španělsky a zařídit si svůj plán cesty. V každém případě je k dispozici služba vyzvednutí na letišti,“ dodává Janoušek.

Zimní Andalusie je ideální místo pro karavanisty-začátečníky. Malé obce se...

Cestovatelé nepotřebují žádné kempovací vybavení. Jejich zavazadla budou stejná, jako by jeli do hotelu. „Naším cílem je, aby zákazníci přiletěli s osobními věcmi a zbytek už nemuseli řešit. Součástí výbavy je kompletně připravené obytné auto – ložní prádlo, ručníky a plně vybavená kuchyně. Nechybí ani veškerý spotřební materiál, jako jsou čisticí prostředky, prostředky na mytí nádobí, mýdlo na ruce, toaletní papír, tablety do WC, utěrky a další drobnosti, které k běžnému provozu v obytňáku patří,“ vysvětluje Rychtaříková z Naruby.life.

Na palubě vozu jsou i pomůcky na kempování: křesílka a stůl pro posezení venku, kabely, nájezdové klíny pro vyrovnání vozu na nerovném terénu, hadice a konev pro dopouštění čisté vody i drobné nářadí. Cestovatelé si mohou přiobjednat i další vybavení: od elektrického grilu, přes jízdní kola a dětské koloběžky až po ruční kávovar.

Devět dní

Andalusie je mimořádné pestrá část Španělska. S rozlohou 87 268 km² je toto autonomní společenství větší, než celá Česká republika (78 871,4 km²). Omývají ji vody Atlantiku i Středozemního moře. Návštěvníci zde najdou vysoké hory, kde se v zimě lyžuje, i neotřelé památky.

Lukáš Janoušek z Campiri doporučuje v regionu zcela jistě navštívit Rondu, Caminito del Rey a Gibraltar. „Pěkný plnohodnotný zážitek s Andalusií lze zvládnout za sedm až deset dní, což je i průměrná doba výpůjčky. Pokud si ke Španělsku cestovatelé chtějí přidat i jižní Portugalsko, je lepší si na cestu vyčlenit dvanáct dnů až dva týdny,“ míní Janoušek.

Tajný tip. Městečko Casares je bílé hnízdo zavěšené na úbočí Sierra Bermeja

Zimní Andalusie je ideální místo pro karavanisty-začátečníky. Region má výbornou infrastrukturu pro obytná auta: není problém nabrat čistou vodu či vyprázdnit chemické WC. Malé obce se bezplatnými stellplatzy snaží přilákat cestovatele. Nechybí ani celoročně otevřené kempy.

Rychtaříkovi z Naruby.life pro cestovatele připravují itineráře. „Itineráře jsou nedílnou součástí naší nabídky. Nejoblíbenější trasy máme podrobně zpracované a ke každé dovolené je automaticky přidáváme všem našim zákazníkům. Nejde jen o seznam míst, ale o promyšlený plán cesty, který vychází z našich vlastních zkušeností,“ popisuje Tereza Rychtaříková, která se svou rodinou po Iberském poloostrově pravidelně cestuje.

NOMÁDI: Najezte se, budete mít rok hlad, loučila se babička. Rodina se přestěhovala do obytného auta

Do svých průvodců tak Rychtaříkovi zanesli vyzkoušená místa, tipy na zážitky, zastávky po cestě, doporučení na parkování a spaní v obytném autě i praktické poznámky k jednotlivým oblastem.

„Velký důraz klademe na to, aby byly trasy pohodové, logické a bez zbytečných přejezdů. Itineráře připravujeme především s ohledem na rodiny s dětmi, což jsou naši nejčastější zákazníci,“ dodává Rychtaříková.

Kanárská spojka

Obytná auta od česky mluvícího personálu se dají pronajmout i na Kanárských ostrovech. Několik vozů zde přes zimu provozuje velká pražská půjčovna obytňáků Karavany Česko.

„Hledali jsme zajímavou lokalitu, která je pro cestování s obytňákem netradiční. A na Kanárských ostrovech si přes zimu užijete teplo, přírodu a při troše štěstí si v horách můžete i zalyžovat,“ popisuje šéf společnosti Karavany Česko Martin Hulín.

„Navíc nám po letní sezoně končí množství vozidel z pronájmů na jihu Španělska či v Portugalsku, takže místo cesty do Prahy a zazimování je jednodušší je poslat na Kanáry, aby dělala radost cestovatelům. Sehnat letenky za výhodné ceny na Tenerife není problém. Létá se z Prahy, Vídně, Katovic či Norimberka a ceny častokrát startují od 300 korun, samozřejmě v závislosti na termínu a předstihu, s jakým je kupujete,“ dodává Hulín.

Obliba cestování obytnými auty stále roste. Cestovatelé, kteří nemilují českou zimu, si mohou pronajmout obytňák od českých firem nejen na jihu Španělska, ale také na Kanárských ostrovech.
Andalusie je v zimě pro cestování obytným autem téměř ideální destinací: pocitově jarní počasí, žádné davy německých či britských dovolenkářů.
Andalusie je v zimě pro cestování obytným autem téměř ideální destinací: pocitově jarní počasí, žádné davy německých či britských dovolenkářů.
Zimní Andalusie je ideální místo pro karavanisty-začátečníky. Malé obce se bezplatnými stellplatzy snaží přilákat cestovatele. Nechybí ani celoročně otevřené kempy.
44 fotografií

Obytná auta si cestovatelé přebírají na letišti na Tenerife, kde je čeká český mluvící personál. Podobně jako u konkurence v pevninském Španělsku, i tady cestovatelům stačí příruční zavazadlo s osobními věcmi. „Všechny naše vozy jsou kompletně vybavené: od ložního prádla, přes plně vybavenou kuchyň až po kempovací nábytek a horská kola. Na vyžádání můžeme na palubu dodat paddleboard či dětské sedačky,“ popisuje Hulín.

Zákaznici jsou většinou rodiny s dětmi nebo pár, který chce objevovat Kanárské ostrovy. „S obytňákem mohou cestovatelé jezdit i po ostatních ostrovech, to neomezujeme. Trajekty jezdí mezi ostrovy jako u nás městská hromadná doprava, takže s obytným vozidlem je to ideální způsob, jak prozkoumat všechny ostrovy a porovnat si jejich rozmanitost,“ míní Hulín. Doba pronájmu na Kanárech je minimálně týden, většina zákazníků si však půjčuje vozidlo na deset až dvanáct dnů.

Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Lyžařské Harakiri. Nejprudší svah Alp se jezdí po zadku či s cizími lyžemi v náručí

Nejstrmější sjezdovka v Rakousku se jmenuje Harakiri. Nachází se v Mayrhofenu v...

S trochou nadsázky se dá říct, že si tu sjezdovku užije jen každý třetí lyžař. Ten první nezvládne extrémní sklon a klouže se dolů po zadku, druhý kolegu zachraňuje a sbírá jeho poztrácený materiál....

Mluví se tu česky, ale Česko to není. Příběh zapomenuté vesnice v Rumunsku

Banát, historický region v Rumunsku, kde už více než 200 let žije česká...

V rumunských kopcích nad řekou Dunaj, daleko od hlavních cest, leží vesnice Svatá Helena s přibližně dvěma stovkami obyvatel, kteří na vás nepromluví jinak než česky. Obec založená v roce 1824 je...

Vykašlete se na wellness, tady se lidé dožívají stovky zcela přirozeně

Sicílie je pro Evropany jednou z nejdosažitelnějších modrých zón.

Představte si místa, kde věk je jen číslo. Místa, kde se stoleté ženy starají o zahradu, muži chodí denně pěšky do kopců a smrt se nebere jako tragédie, ale jako přirozená součást života. Nazývají se...

Silnice svobody, migrace a amerického snu. Legendární Route 66 slaví sto let

Nejznámější silnice Ameriky - Route 66 slaví 100 let své existence. (11. ledna...

Letos je to přesně sto let od doby, kdy vznikla silnice Route 66 – jedna z prvních a také nejdelších cest, která spojuje východ a západ Spojených států. I dnes, kdy funguje už jen částečně, jde stále...

ZANIKLÉ TRATĚ: Zaměstnance LETu Kunovice vozily do práce zepelíny

Obě kunovické Singrovky 820.113 a M240.0012 pózují před Starým závodem, 12....

Jubilejní stý díl seriálu Zaniklé tratě nás zavede na Slovácko. Podíváme se na podnikovou vlečku, která několik desítek let sloužila nejen nákladní, ale také osobní dopravě. Dráha tak vozila nejenom...

Letadlem rovnou do obytňáku. Projeďte Španělsko dodávkou bez strastiplné cesty

Obliba cestování obytnými auty stále roste. Cestovatelé, kteří nemilují českou...

Obliba cestování obytnými auty stále roste. Cestovatelé, kteří nemilují českou zimu, si mohou pronajmout obytňák od českých firem nejen na jihu Španělska, ale také na Kanárských ostrovech. Jak se...

8. února 2026

Na co zírá mašinfíra: Z Čáslavi k bílým jelenům na úpatí Železných hor

Lokomotiva T478.1146 společnosti Retrolok ve stanici Třemošnice

Sto devadesátý druhý díl seriálu Na co zírá mašinfíra nás zavede na hranice Středočeského a Pardubického kraje. Vlakem společnosti Valenta Rail se vydáme na malebnou úvraťovou lokálku, která z...

8. února 2026

Děsivá krása polární záře. Nejdřív se rozsvítí nebe, pak zhasne naše civilizace

Unikátní polární záře byla k vidění i v České republice. (12. listopadu 2025)

Na konci ledna se na české obloze rozsvítila polární záře. Fascinující nebeský jev je běžný v severských krajích, ale u nás výjimečný – a právě proto vzbudil takovou pozornost. Fotografie planoucí...

7. února 2026  8:30

Hora, kterou nemáte vidět. Zapovězený Laojun je nejmystičtějším místem Číny

Dvoutisíciletá historie, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta...

Dvoutisíciletá historie, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta nejmystičtější hora na celé Zemi. Laojun, přezdívaná Slavná hora pod nebem, je místem, které většině zahraničních turistů...

7. února 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  6. 2. 21:48

Na běžky k sousedům. Vyzkoušeli jsme nejkrásnější tratě za hranicemi

Polská strana Krkonoš se soustředí především do oblasti Jakuszyce u Szklarske...

Vyrazit na běžky za hranice nemusí znamenat dlouhé cestování ani složité plánování. V těsném sousedství České republiky leží řada dobře udržovaných běžkařských oblastí, které nabízejí kvalitní tratě,...

6. února 2026  8:30

Horská atmosféra za Prahou. Vydejte se přes zimní brdské Baby i Babky

Na Malou Babku chodí výletníků méně. Přesto tam také najdou vrcholovou knihu.

Již více než jedno století jsou Brdy eldorádem pro trampy, tuláky a aktivní turisty, co obují pohorky bez ohledu na počasí. Ani my nezůstaneme pozadu. A bohatě si užijeme tamní přitažlivá místa,...

6. února 2026

Mluví se tu česky, ale Česko to není. Příběh zapomenuté vesnice v Rumunsku

Banát, historický region v Rumunsku, kde už více než 200 let žije česká...

V rumunských kopcích nad řekou Dunaj, daleko od hlavních cest, leží vesnice Svatá Helena s přibližně dvěma stovkami obyvatel, kteří na vás nepromluví jinak než česky. Obec založená v roce 1824 je...

5. února 2026  8:30

Za hodně peněz hodně muziky. Vyzkoušeli jsme první alpský uber ve Švýcarsku

Švýcarské středisko Laax v kantonu Graubünden se dlouhodobě profiluje jako...

V srdci švýcarských Alp leží horská městečka Laax a Flims – střediska, kde se sníh, sport a příroda propojují s moderní architekturou a udržitelným přístupem. Na víc než 220 kilometrech sjezdovek si...

5. února 2026

Šlikové prosluli tolarem z Jáchymova. Dnes z Jičíněvsi hlídají Prachovské skály

Nejstarší typ jáchymovských tolarů, vyráběných v režii rodu Šliků počátkem...

Patřili k nejbohatším rodům v Evropě a jejich jáchymovský tolar se stal etymologickým základem pro americký dolar. Pak ale přišly stavovské bouře, poprava na Staroměstském náměstí a kruté konfiskace....

4. února 2026  20:38

Hory neodpouštějí. Připravte se na lavinu a nemyslete, že vám nic nehrozí

Záchranáři zasahují v oblasti Pongau, kde lavina zasypala skialpinisty. (17....

Toužíme po adrenalinu, proto lyžujeme – na sjezdovkách i ve volném terénu. A také se chceme vrátit domů. Zdraví a živí, přestože hory nám pravidelně připomínají, že riziko k nim neoddělitelně patří....

4. února 2026  8:30

Nebojte se počasí! Jarní prázdniny na horách si užijete se sněhem i bez něj

Ve spolupráci
Amenity Hotels & Resorts

Rodinná dovolená v zimě nemusí být jen o lyžování. Otázka sněhu je navíc velmi proměnlivá, zejména v nižších polohách. Proto rodiny stále častěji hledají flexibilní řešení, kdy není program závislý...

4. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.