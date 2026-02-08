V neděli 8. února očekává předpověď počasí v jihošpanělské Malaze na pobřeží Středozemního moře polojasno. Přes den rtuť teploměru vystoupá až k 18 stupňům Celsia, v noci k klesne k deseti. V pondělí 9. února, kdy řadě českých školáků začínají jarní prázdniny, se v Malaze ochladí na 16 stupňů.
Andalusie je v zimě pro cestování obytným autem téměř ideální destinací: pocitově jarní počasí, žádné davy německých či britských dovolenkářů. Jenže pro někoho, kdo má týden prázdnin, je z Česka na palubě obytného vozu prakticky nedostupná. Proč?
Na vysvětlení stačí několik čísel. Středočeský Beroun dělí od Malagy nejkratší trasou dlouhých 2 647 kilometrů. Zkušení matadoři ví, že na jejich zdolání budou potřebovat tři dny usilovného řízení přes Německo, Francii a Španělsko. K tomu náklady za naftu. Orientačně při průměrné spotřebě deseti litrů nafty na sto kilometrů – což je s obytnou dodávkou udržitelný stav – si motor řekne o 264 litrů paliva. Při „české“ ceně nafty 30 korun za litr se jedná o 7 941 korun, na západ od českých hranic jsou však ceny pohonných hmot vyšší.
K tomu připočítejte cenu mýtného ve Francii, které by se letos pro obytné vozidlo do 3,5 tuny mělo mezi Mylhúzami na severu a městem Perpignan na jihu pohybovat kolem 130 eur (cca 3 250 korun). Další placené úseky dálnic jsou ve Španělsku mezi Barcelonou a Malagou, zde se ceny mýta mění v závislosti na sezoně. Takže zjednodušeně řečeno: dojedete obytňákem do Malagy, budete o dvanáct tisíc korun lehčí a můžete se pomalu začít vracet.
Pokud nejste majiteli obytného auta, tak si do položky výdaje ještě musíte připočítat pronájem vozu. Tento výlet, pokud nejste karavanista-masochista, ekonomicky ani časově nedává smysl. Ale přesto existuje řešení, jak strávit jarní prázdniny v obytném autě ve Španělsku.
S malým kufříkem
Po vlně zájmu o karavaning v době pandemie covid-19 na španělském území začaly operovat české firmy, které přímo na místě půjčují obytná auta. Jak to funguje? Klíčové je letecké spojení do Malagy, které ušetří dlouhý přejezd.
„Čekáme na zákazníky přímo na letišti v Malaze. Nemusí tedy nic složitě řešit, hledat půjčovnu nebo se přesouvat hromadnou dopravou,“ popisuje pro iDNES.cz Tereza Rychtaříková ze společnosti Naruby.life, která provozuje v jihošpanělském městě půjčovnu obytňáků. Její flotila parkuje na základně nedaleko letiště.
„Cesta z letiště na naši základnu trvá zhruba patnáct minut. Následuje samotné předání obytného auta, které přizpůsobujeme zkušenostem posádky. U lidí, kteří jedou poprvé, je předání podrobnější, u zkušenějších jde vše rychleji – celkově počítáme přibližně jednu až dvě hodiny,“ dodává.
Podobně operuje i pražská společnost Campiri. Zprostředkovává on-line půjčení obytných aut. „Zákazníci si najdou na stránkách Campiri nabídku vozů k dispozici ve městě Malaga, nebo se poradí s naší zákaznickou podporou, která jim pomůže vybrat vhodný vůz a dostupný termín. Spolupracujeme s partnerskými půjčovnami v Malaze. Tam je k dispozici půjčovna s českým personálem, kde se zákazníci domluví česky,“ popisuje zakladatel Campiri Lukáš Janoušek.
„Relativně nově spolupracujeme s lokální španělskou půjčovnou, která rozšiřuje nabídku a je cenově částečně výhodnější. Ale zákazník musí být schopen domluvit se anglicky nebo španělsky a zařídit si svůj plán cesty. V každém případě je k dispozici služba vyzvednutí na letišti,“ dodává Janoušek.
Cestovatelé nepotřebují žádné kempovací vybavení. Jejich zavazadla budou stejná, jako by jeli do hotelu. „Naším cílem je, aby zákazníci přiletěli s osobními věcmi a zbytek už nemuseli řešit. Součástí výbavy je kompletně připravené obytné auto – ložní prádlo, ručníky a plně vybavená kuchyně. Nechybí ani veškerý spotřební materiál, jako jsou čisticí prostředky, prostředky na mytí nádobí, mýdlo na ruce, toaletní papír, tablety do WC, utěrky a další drobnosti, které k běžnému provozu v obytňáku patří,“ vysvětluje Rychtaříková z Naruby.life.
Na palubě vozu jsou i pomůcky na kempování: křesílka a stůl pro posezení venku, kabely, nájezdové klíny pro vyrovnání vozu na nerovném terénu, hadice a konev pro dopouštění čisté vody i drobné nářadí. Cestovatelé si mohou přiobjednat i další vybavení: od elektrického grilu, přes jízdní kola a dětské koloběžky až po ruční kávovar.
Devět dní
Andalusie je mimořádné pestrá část Španělska. S rozlohou 87 268 km² je toto autonomní společenství větší, než celá Česká republika (78 871,4 km²). Omývají ji vody Atlantiku i Středozemního moře. Návštěvníci zde najdou vysoké hory, kde se v zimě lyžuje, i neotřelé památky.
Lukáš Janoušek z Campiri doporučuje v regionu zcela jistě navštívit Rondu, Caminito del Rey a Gibraltar. „Pěkný plnohodnotný zážitek s Andalusií lze zvládnout za sedm až deset dní, což je i průměrná doba výpůjčky. Pokud si ke Španělsku cestovatelé chtějí přidat i jižní Portugalsko, je lepší si na cestu vyčlenit dvanáct dnů až dva týdny,“ míní Janoušek.
Zimní Andalusie je ideální místo pro karavanisty-začátečníky. Region má výbornou infrastrukturu pro obytná auta: není problém nabrat čistou vodu či vyprázdnit chemické WC. Malé obce se bezplatnými stellplatzy snaží přilákat cestovatele. Nechybí ani celoročně otevřené kempy.
Rychtaříkovi z Naruby.life pro cestovatele připravují itineráře. „Itineráře jsou nedílnou součástí naší nabídky. Nejoblíbenější trasy máme podrobně zpracované a ke každé dovolené je automaticky přidáváme všem našim zákazníkům. Nejde jen o seznam míst, ale o promyšlený plán cesty, který vychází z našich vlastních zkušeností,“ popisuje Tereza Rychtaříková, která se svou rodinou po Iberském poloostrově pravidelně cestuje.
Do svých průvodců tak Rychtaříkovi zanesli vyzkoušená místa, tipy na zážitky, zastávky po cestě, doporučení na parkování a spaní v obytném autě i praktické poznámky k jednotlivým oblastem.
„Velký důraz klademe na to, aby byly trasy pohodové, logické a bez zbytečných přejezdů. Itineráře připravujeme především s ohledem na rodiny s dětmi, což jsou naši nejčastější zákazníci,“ dodává Rychtaříková.
Kanárská spojka
Obytná auta od česky mluvícího personálu se dají pronajmout i na Kanárských ostrovech. Několik vozů zde přes zimu provozuje velká pražská půjčovna obytňáků Karavany Česko.
„Hledali jsme zajímavou lokalitu, která je pro cestování s obytňákem netradiční. A na Kanárských ostrovech si přes zimu užijete teplo, přírodu a při troše štěstí si v horách můžete i zalyžovat,“ popisuje šéf společnosti Karavany Česko Martin Hulín.
„Navíc nám po letní sezoně končí množství vozidel z pronájmů na jihu Španělska či v Portugalsku, takže místo cesty do Prahy a zazimování je jednodušší je poslat na Kanáry, aby dělala radost cestovatelům. Sehnat letenky za výhodné ceny na Tenerife není problém. Létá se z Prahy, Vídně, Katovic či Norimberka a ceny častokrát startují od 300 korun, samozřejmě v závislosti na termínu a předstihu, s jakým je kupujete,“ dodává Hulín.
Obytná auta si cestovatelé přebírají na letišti na Tenerife, kde je čeká český mluvící personál. Podobně jako u konkurence v pevninském Španělsku, i tady cestovatelům stačí příruční zavazadlo s osobními věcmi. „Všechny naše vozy jsou kompletně vybavené: od ložního prádla, přes plně vybavenou kuchyň až po kempovací nábytek a horská kola. Na vyžádání můžeme na palubu dodat paddleboard či dětské sedačky,“ popisuje Hulín.
Zákaznici jsou většinou rodiny s dětmi nebo pár, který chce objevovat Kanárské ostrovy. „S obytňákem mohou cestovatelé jezdit i po ostatních ostrovech, to neomezujeme. Trajekty jezdí mezi ostrovy jako u nás městská hromadná doprava, takže s obytným vozidlem je to ideální způsob, jak prozkoumat všechny ostrovy a porovnat si jejich rozmanitost,“ míní Hulín. Doba pronájmu na Kanárech je minimálně týden, většina zákazníků si však půjčuje vozidlo na deset až dvanáct dnů.