Návštěvníci oblíbené historické památky stáli krátce před půl jedenáctou dopoledne ve frontě na vstup do hradu, když se část severní věže náhle zřítila. Z vrcholu pevnosti začaly padat kameny a suť.
Jen díky rychlému varování přihlížejících se lidé stihli včas vzdálit do bezpečí. Nikdo nebyl zraněn. Padající trosky ale poškodily pět automobilů zaparkovaných přímo pod hradbami, informoval zpravodajský web EuroWeekly.
Místní úřady po incidentu okamžitě zrušily všechny plánované prohlídky hradu na víkend i na následující týdny. Na místo mají dorazit odborníci z Generálního ředitelství pro kulturní dědictví regionu Castilla‑La Mancha. Ti mají posoudit nejen stav zřícené věže, ale i stabilitu celé pevnosti, aby se předešlo dalšímu riziku.
Přesná příčina zřícení je předmětem vyšetřování. Podle prvních informací však vše nasvědčuje tomu, že stavba dlouhodobě chátrala a plánované restaurátorské práce byly opakovaně odkládány.
Okolí Malagy ukrývá nesčetná tajemství. Vydejte se s námi na stezku smrti
Počátky hradu Castillo de Escalona, vystavěného v gotickém stylu, sahají až do římského období. Starosta města Álvaro Gutiérrez připomněl, že pevnost byla v minulosti domovem řady významných historických osobností. V patnáctém století zde například žil Álvaro de Luna, velmistr Řádu svatého Jakuba.
Město Escalona leží přibližně padesát kilometrů od historického města Toledo a zhruba ve stejné vzdálenosti od španělské metropole Madrid.
