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Katedrály bez střech, oltářů a soch svatých. Nevytvořil je člověk, a přece působí jako monumentální chrámy, které berou dech. Na severu Španělska je do pobřežních skal vytesaly vlny. Pláž katedrál je přírodní unikát, mezi jehož pilíře a oblouky můžete vstoupit pouze tehdy, když vám to dovolí oceán.
Autor: Profimedia.cz
Zdá se až neuvěřitelné, že vznikly bez přispění člověka. Žádný architekt se však na jejich vzniku nepodílel. Monumentální přírodní stavby na severu Španělska vytvořily mořské vlny, které po nesmírně dlouhou dobu rozrušovaly a odnášely horninu z pobřeží.
Autor: Profimedia.cz
Je snadné se splést. Skalní pilíře totiž skutečně připomínají vznosné oblouky gotických katedrál. A nějaký ten trosečník, kterého sem na břeh vynesly vlny, jistě vzdával v tomto přírodním chrámu nebesům díky stejně vřele, jako kdyby byl v kostele.
Autor: Profimedia.cz
Pláž, kterou nezvyklé skalní útvary proslavily, leží v autonomní oblasti Galicie, v provincii Lugo, přibližně deset kilometrů západně od městečka Ribadeo. Zdejší pobřeží omývají vody Kantaberského moře, které tvoří jižní okraj Biskajského zálivu.
Autor: Profimedia.cz
Původní galicijský název této lokality zní Praia de Augas Santas, což znamená Pláž svatých vod. Dnes se pro ni ale mnohem častěji používá označení Praia das Catedrais - Pláž katedrál. Novější přiléhavé pojmenování se rozšířilo především díky cestovnímu ruchu.
Autor: Profimedia.cz
Některé zdejší skalní formace dosahují výšky kolem třiceti metrů. Člověk se pod nimi dočista ztrácí. Nejpozoruhodnější jsou pak mohutné oblouky, které se zdánlivě vznášejí nad pískem pláže a připomínají gigantické brány vedoucí do útrob útesů.
Autor: Profimedia.cz
Když už jsme se tak rozvášnili nad zdejší krásou, je třeba dodat jednu podstatnou věc. Všechno to platí jen za určitých podmínek. As Catedrais je jednou z těch velkých přírodních atrakcí, jejichž podobu a návštěvnost určuje příliv a odliv.
Autor: Profimedia.cz
Zatímco při nízkém stavu moře mohou návštěvníci procházet mezi skalními pilíři a jeskyněmi, za přílivu velkou část písčitého pobřeží pohltí voda a nádhera, o které tu básníme, se stane nepřístupná. Nedosažitelná, skrytá pod rozbouřenými vlnami.
Autor: Profimedia.cz
Na pláži As Catedrais se během přibližně 24 hodin a 50 minut vystřídají dva přílivy a dva odlivy, přičemž mezi nejvyšší a nejnižší hladinou uplyne zhruba šest hodin a dvanáct minut.
Autor: Profimedia.cz
Celý cyklus mezi dvěma po sobě následujícími přílivy trvá přibližně 12 hodin a 25 minut, takže se čas odlivu každý den posouvá asi o 50 minut. Návštěvník, který jeden den zastihne nejnižší hladinu například v deset hodin dopoledne, ji následující den může očekávat přibližně v 10.50.
Autor: Profimedia.cz
Rozdíl mezi hladinou při přílivu a odlivu dosahuje v této části galicijského pobřeží běžně několika metrů, při výrazných skočných přílivech může přesáhnout čtyři metry. Nejde však o výšku jednotlivých vln, ale o změnu samotné mořské hladiny, která dokáže během několika hodin zcela překrýt pláže.
Autor: Profimedia.cz
Na návštěvu vám tedy zbývá jen několik hodin. Podle turistické správy Galicie je sestup k přírodním obloukům možný zpravidla jen po dobu tří až čtyř hodin kolem odlivu, přičemž skutečná délka závisí na konkrétním dni.
Autor: Profimedia.cz
Zdejší útesy tvoří především staré metamorfované horniny, zejména břidlice. Jejich vrstevnatá a rozpukaná struktura předurčila, kudy bude mořská eroze postupovat a kde nakonec vzniknou dutiny, průchody a skalní oblouky.
Autor: Profimedia.cz
Mořské vlny nejprve pronikaly do přirozených puklin ve skalnatém pobřeží a postupně je rozšiřovaly na jeskyně. Tam, kde eroze prorazila výběžek souše skrz, vznikly přírodní brány, oblouky. Některé úzké průchody mezi skalami mohou souviset s částečným zřícením stropů někdejších mořských jeskyní.
Autor: Profimedia.cz
Po ustupujícím moři zůstávají na pláži mělké kaluže a pásy mokrého písku, v nichž se odrážejí kamenné oblouky i obloha nad hlavou. As Catedrais možná nemá okna s barevnými vitrážemi jako kostely, ale odlesk v těchto tůních to vynahrazuje.
Autor: Profimedia.cz
Příroda tu nikdy nevystavuje stejný obraz dvakrát. Podobu pobřeží mění nejen pravidelné kolísání mořské hladiny, ale také počasí, síla vln a množství písku, které oceán přináší nebo odnáší. Jednou se mezi skalami objeví široké písčité cesty, jindy zůstávají průchody zaplavené či pokryté řasami.
Autor: Profimedia.cz
Nejnižší hladina moře nastává při zvlášť výrazných odlivech, které souvisejí s postavením Měsíce a Slunce vůči Zemi. Kolem novu a úplňku bývá rozdíl mezi přílivem a odlivem zpravidla větší, takže se za vhodných podmínek mohou otevřít i vzdálenější části pobřeží, které jindy zůstávají nepřístupné.
Autor: Profimedia.cz
Kochat se touto krásou je ovšem třeba opatrně. A byť je to nesnadné, nezapomínat přitom sledovat čas. Vracející se voda umí odříznout některé cesty až překvapivě rychle. Nejdříve mizí ty nejznámější skalní brány, které leží přibližně 600 metrů napravo od hlavního sestupu na pláž.
Autor: Profimedia.cz
Při odlivu se zpřístupňují mezi posledními a při návratu přílivu se naopak zaplavují jako první, takže dobře míněná rada zní zamířit nejprve k nim a teprve pak si cestou zpět vychutnat zbytek.
Autor: Profimedia.cz
Pokud k nim cesta vyžaduje brodění vodou, není radno pokračovat. Pod hladinou se mohou skrývat hluboké prohlubně a nečekaná vlna může člověka snadno překvapit.
Autor: Profimedia.cz
Nebezpečné jsou také nečekané silné vlny, skryté prohlubně, kluzké kameny a případné uvolňování horniny z útesů. Návštěvníci by proto neměli prodlévat pod nestabilními převisy, vstupovat do uzavřených částí ani podceňovat varování před silným příbojem.
Autor: Profimedia.cz
Ty velkolepé scenérie lze obdivovat (bezpečněji) také z vyhlídek a stezek na horním okraji pobřežních útesů, odkud vynikne členitost skalních výběžků. Pohled shora navíc odhaluje, jak hluboko do pevniny se mořské vlny zakously a jak složitou síť zálivů a skalních stěn během času vytvořily.
Autor: Profimedia.cz
Výjimečnost pláže uznala galicijská vláda v roce 2005, kdy As Catedrais získala statut přírodní památky. Chráněné území má rozlohu 28,94 hektaru, přičemž přibližně dvacet hektarů připadá na mořskou část a zbývající plocha zahrnuje pobřežní prostředí.
Autor: Profimedia.cz
Pláž je součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000 a náleží také k biosférické rezervaci Río Eo, Oscos y Terras de Burón. Ochrana se proto nevztahuje jen na slavné skalní oblouky, ale také na pobřežní stanoviště, rostlinstvo a živočichy, kteří zde nacházejí vhodné životní podmínky.
Autor: Profimedia.cz
Popularita pláže je natolik velká, že během hlavní sezony bývá denní limit stanoven na 4 812 návštěvníků. Jen do konce srpna 2025 navštívilo pláž podle regionálního tisku téměř 150 tisíc lidí a povolená denní kapacita byla prakticky vyčerpána.
Autor: Profimedia.cz
Jak to, že se to ví tak přesně, když je sem vstup zdarma? To proto, že od 1. července do 30. září a také během velikonočního týdne je ke vstupu třeba zvláštní povolení. Sice bezplatné, ale nezbytné.
Autor: Profimedia.cz
Rezervaci lze vyřídit přes internet nejvýše třicet dní před návštěvou. Mimo regulovaná období se povolení běžně nevyžaduje.
Autor: Profimedia.cz
Stejné síly, jaké zdejší kamenné katedrály vytvořily, je postupně také ničí. Mořská eroze neustále oslabuje pilíře, oblouky a stropy. Jednotlivé části se mohou v budoucnu zřítit a nahradí je nové tvary.
Autor: Profimedia.cz
Člověk si tu uvědomí, že dnešní fotka pláže As Catedrais představuje jen jeden omezený moment v jejím nepřetržitém geologickém vývoji. Vidět tu můžete, jak oceán vytesal své mistrovské dílo a postupně mění jeho podobu.
Autor: Profimedia.cz