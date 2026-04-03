Bažantí ostrov leží mezi francouzským městem Hendaye a španělským Irunem. Nachází se na řece Bidasoa, která ústí do Biskajského zálivu. Na mapě jde o sotva hektarový kus země, přesto má mimořádný historický význam. Každý rok se jeho správa střídá – od 1. února do 31. července patří Španělsku, zbytek roku Francii. Takové uspořádání je ve světě naprosto výjimečné.
Na existenci ostrova narazí jen málokdo. Přitom leží pouhých deset metrů od španělského břehu a dvacet metrů od francouzského. Přístup na něj je přísně omezený – veřejnost se sem dostane jen výjimečně.
|
Od oceánu až po horské stezky, Camino de Santiago nabízí cestu pro každého
Uprostřed ostrova stojí výrazný kamenný památník připomínající události, které zásadně ovlivnily evropské dějiny. Právě zde byla totiž v roce 1659 vyjednána Pyrenejská smlouva, která ukončila dlouholetý konflikt mezi Francií a Španělskem.
Místní historici upozorňují, že jde o místo, kolem kterého lidé běžně procházejí, aniž by znali jeho význam. „Je to skoro jako ostrov duchů,“ říká pro BBC Pía Alkain Sorondo.
Název vznikl omylem
Zajímavostí je i samotný název. Ačkoliv se ostrov jmenuje Bažantí, žádní bažanti zde nežijí. Už v 19. století na to upozorňoval francouzský spisovatel Victor Hugo.
Původ názvu je jazykový omyl. V baskičtině se místo nazývalo „Pausoa“, tedy „průchod“. Francouzi název postupně zkomolili přes „Paysans“ (rolníci) až na „Faisans“ (bažanti). A ten už zůstal.
|
Když se potká Francie s Flandry. Proč se vydat do Lille a kam na výlet
Význam ostrova vzrostl po třicetileté válce, kdy byl vybrán jako neutrální území pro jednání mezi oběma zeměmi. Proběhlo zde celkem 24 diplomatických setkání, často za přítomnosti vojenského doprovodu.
Vyvrcholením bylo uzavření Pyrenejské smlouvy. Na její počest se zde v roce 1660 konala i královská svatba – francouzský král Ludvík XIV. si vzal španělskou princeznu Marii Terezii. Kvůli slavnosti byly postaveny mosty, přijížděly lodě i kočáry a výzdobu zajišťovali tehdejší dvorní umělci včetně slavného malíře Diega Velázqueze.
Nejmenší kondominium na světě
Po uzavření míru se obě země dohodly, že ostrov budou spravovat společně. Vzniklo tak takzvané kondominium – území, které patří více státům zároveň. Bažantí ostrov je dnes považován za nejmenší takové území na světě. Správa se střídá vždy po půl roce, což z něj činí unikát i v globálním měřítku.
Podobných míst existuje jen několik – například Bodamské jezero sdílené Německem, Rakouskem a Švýcarskem nebo Antarktida, kterou spravují desítky států.
Dnes je ostrov prakticky neobydlený a úřady se starají především o jeho údržbu. Veřejnost se na něj dostane jen při výjimečných příležitostech, například během slavnostního předávání mezi státy.
Klid místa však narušuje jiný problém. Oblast se v posledních letech stala trasou pro migranty, kteří se snaží překročit hranici ze Španělska do Francie. Řeka Bidasoa je přitom zrádná – její proud a výkyvy hladiny představují velké nebezpečí. Podle místních organizací tudy denně procházejí desítky lidí. Ne všichni ale cestu přežijí.
Bažantí ostrov může působit jako zapomenutá historická kuriozita. Ve skutečnosti však představuje něco mnohem důležitějšího. V době, kdy se ve světě znovu vedou spory o hranice a území, zůstává tento malý kus země symbolem dohody a míru. A právě proto by neměl upadnout v zapomnění.
