Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zapomeňte na Costa Bravu. Pomerančové pobřeží láká na pláže i skvělé jídlo

Autor:
  8:30
Zatímco turisté míří na slavnou Costa Bravu, jižně od Barcelony se rozprostírá její klidnější a autentičtější verze. Costa del Azahar neboli Pomerančové pobřeží nabízí dlouhé zlaté pláže, historická města, výbornou gastronomii i malebná letoviska bez přelidněných promenád. Ideální místo pro pohodovou dovolenou ve španělském stylu.

Možná, že znáte slavnějšího „bratříčka“ Costa del Azahar, tím je oblíbené Costa Brava, v překladu Divoké pobřeží, které se prostírá severně od Barcelony a svému jménu dělá čest. Střídají se tu klasické „plážové“ úseky se skalnatými útesy a skrytými zátokami obklopenými divokou a nespoutanou přírodou.

Costa del Azahar neboli Pomerančové pobřeží leží na jih od španělského velkoměsta, je malebnější a po všech stránkách klidnější – břehy tu nejsou tak dramatické, lemují je rozlehlé zlatavé pláže, které se pozvolna svažují do moře, krajina je umírněnější, posetá voňavými pomerančovníky, a bývá zde i méně turistického ruchu. Nudit se jistě nebudete, toho se nebojte, celkově ale převládá spíše klid a pohoda, „akčnost“ nahrazuje autenticita.

Klid, jídlo a tržnice

Costa del Azahar se rozkládá na území dvou španělských provincií: Castellón a Valencia. A každá z nich má své centrum, které (než se vrhnete do mořských vln) rozhodně stojí za prozkoumání.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Středobodem první z jmenovaných provincií je Castellón de la Plana, poklidné město s výbornými bary a restauracemi, kde se podávají tradiční tapas a k nim lahodná vína. Během roku se ve městě pořádají nejrůznější slavnosti, mimo ně tu ale mnoho ruchu, včetně nočního života, nečekejte.

Aspoň vám zbude energie na prohlídku památek. Tou nejikoničtější je impozantní gotická konkatedrála Panny Marie původem ze 13. století, o dvě století mladší zvonice El Fadrí a radnice z 18. století s podloubím, postavená v toskánském stylu.

Všechny tři historické skvosty stojí hned vedle sebe, na náměstí Plaza Mayor. A na stejném místě najdete i velkou centrální tržnici.

Chrám se svatým grálem

Známější a „nabitější“ možnostmi, co dělat, je Valencie, hlavní město stejnojmenné provincie. Po Madridu a Barceloně je třetí největší španělskou metropolí a z obou těchto velkoměst si bere to nejlepší. Má úžasnou atmosféru, ve které se mísí barcelonská plážová pohoda s madridskou majestátností.

Ohromí vás starobylou katedrálou, která je rovněž pojmenovaná po Panně Marii a také pochází ze 13. století. Pozoruhodná je zvenku i zevnitř, tam můžete obdivovat středověké malby a achátový kalich, který by prý mohl být svatým grálem.

Pomerančové pobřeží (španělsky Costa del Azahar) je nádherný, 120 kilometrů dlouhý úsek Španělska omývaného Středozemním mořem.
Jižně od Barcelony se rozprostírá Costa del Azahar neboli Pomerančové pobřeží.
Náměstí Plaza Mayor ve městě Castellón de la Plana ukrývá tři historické památky. Nachází se tu gotická konkatedrála Panny Marie původem ze 13. století, o dvě století mladší zvonice El Fadrí a radnice z 18. století s podloubím, postavená v toskánském stylu.
Valencie, třetí největší město Španělska, leží na východním pobřeží země v těsné blízkosti Středozemního moře. Díky své poloze a příznivému klimatu je oblíbeným cílem turistů, kteří cestují jak za odpočinkem, tak za kulturou a památkami. Ve Valencii se nudit rozhodně nebudete.
15 fotografií

Jen několik ulic od katedrály se nachází slavná Hedvábná burza (Llotja de la Seda), zdobená gotická budova, která je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. A zaujmou i dvě mohutné brány, pozůstatek středověkého opevnění.

Stejně jako Castellón má i Valencie spoustu míst, kde se dobře najíte, oblíbené jsou zvláště tapas na stovky různých způsobů. A kam za relaxací? Do tak trochu netradičního městského parku Jardí del Túria, který vznikl ve vyschlém říčním rameni, nebo na vyhlášenou městskou pláž Malvarrosa. Pokrývá ji zlatý písek a najdete ji zhruba šest kilometrů od centra města. Abychom ale nekřivdili Castellónu, i on má hezké pláže.

Malý Gibraltar i Benátky

Na pěkné lány písku vlastně narazíte skoro všude, ty na Costa del Azahar navíc bývají ohodnocené modrou vlajkou, která se uděluje za čistotu, kvalitu vody a vysokou úroveň poskytovaných služeb. Pobřeží je pak poseté letovisky, každé z nich je trochu jiné, stačí si jen zvolit.

Kdybychom měli vybrat několik míst, která mezi ostatními vynikají, byla by to například Peñíscola, malebné město s templářským hradem a historicky významná námořní pevnost prostírající se na skalnatém ostrohu, který vybíhá do moře.

Dále je to Alcossebre obklopené přírodním parkem Serra d’Irta, ideálním pro túry i vyjížďky na kole, Benicassim s atmosférou starých časů a příjemnou pobřežní promenádou či Alboraya s přístavem Port Saplaya, kterému se díky půvabným pastelově zbarveným domkům říká malé Benátky.

Může se hodit

  • Ve Valencii je letiště, kam z Prahy létají přímé spoje; cesta trvá necelé tři hodiny a palubní lístek pořídíte za cenu kolem 5 000 Kč (s nízkonákladovými dopravci i laciněji).
  • Létá se i s přestupem (v Curychu nebo Bruselu), v takovém případě je cesta asi o dvě hodiny delší, letenka bývá ale levnější.
  • Do města Castellón de la Plana se z Valencie dostanete pohodlně přímým autobusem nebo vlakem, cesta zabere zhruba hodinku až dvě, rychlejší bývá z uvedených dopravních prostředků vlak.
  • Autobusem i vlakem se můžete pohybovat také mezi jednotlivými letovisky, spoje lze vyhledat na tomto odkazu.
  • Platí se eury, běžně jsou přijímány karty (do menších podniků ale mějte raději hotovost), v obou městech i letoviscích je dostatek bankomatů.
  • Ceny zboží v obchodech na Costa del Azahar jsou srovnatelné s českými, místní produkty bývají dokonce levnější. O něco dražší jsou restaurace, za oběd pro jednoho zaplatíte asi 300 Kč.
  • Mluví se španělsky, v turistických oblastech uspějete také s angličtinou.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dovolená v Hitlerově vysněném ráji. Nacistický kolos u Baltu dnes láká turisty

Na první pohled působí jako nekonečný panelový dům obrácený k moři. Za šedými...

Na první pohled působí jako nekonečný panelový dům obrácený k moři. Za šedými betonovými zdmi se však skrývá jeden z nejambicióznějších a zároveň nejkontroverznějších stavebních projektů nacistického...

Co nepatří na palubu letadla. Nejdražší zabavená věc stála 400 tisíc korun

Zabavené předměty na letišti (17. června 2026)

S nástupem hlavní letní sezony míří na letiště víc cestujících a přibývá i chyb při odbavení. Na Letišti Václava Havla končí v boxech zabavených předmětů nože, obranné spreje, repliky zbraní i...

Nejfotografovanější klášter Maramureše v UNESCO není, turisté si ho pletou

Existují místa, kde člověk snadno ztratí pojem o čase. Maramurešská Bârsana...

Existují místa, kde člověk snadno ztratí pojem o čase. Maramurešská Bârsana mezi ně bezpochyby patří. V krajině plné dřevěných kostelů, šindelových střech a horských luk s ovcemi tu nedaleko sebe...

Malé Plitvice, ale zdarma. Rastoke je skvělou zastávkou na cestě k moři

Uháníte netrpělivě k Plitvickým jezerům? V tom případě zvolněte tempo a...

Uháníte netrpělivě k Plitvickým jezerům? V tom případě zvolněte tempo a dopřejte si delikátní předkrm: působivé vodopády Rastoke na okraji městečka Slunj. Ačkoli leží v těsné blízkosti rušného...

Město vytesané do skály bylo nejlepší pevností Gruzie. Zničila ji příroda

Zdála se být nedobytná, protože rostla přímo ze skály. Vardzia, kterou před...

Zdála se být nedobytná, protože rostla přímo ze skály. Vardzia, kterou před osmi staletími vytvořili gruzínští stavitelé, měla odolat každému útoku. Svou architekturou připomínala gondorská města,...

Zapomeňte na Costa Bravu. Pomerančové pobřeží láká na pláže i skvělé jídlo

Městu Alboraya s přístavem Port Saplaya se díky půvabným pastelově zbarveným...

Zatímco turisté míří na slavnou Costa Bravu, jižně od Barcelony se rozprostírá její klidnější a autentičtější verze. Costa del Azahar neboli Pomerančové pobřeží nabízí dlouhé zlaté pláže, historická...

25. června 2026  8:30

Město vytesané do skály bylo nejlepší pevností Gruzie. Zničila ji příroda

Zdála se být nedobytná, protože rostla přímo ze skály. Vardzia, kterou před...

Zdála se být nedobytná, protože rostla přímo ze skály. Vardzia, kterou před osmi staletími vytvořili gruzínští stavitelé, měla odolat každému útoku. Svou architekturou připomínala gondorská města,...

25. června 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Krokodýl M286.1032 spolku Hrbatá Máňa na hodonínském zhlaví stanice Mutěnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  24. 6. 17:48

Mexico City okouzlí i mimo fotbal. Město stojí na troskách dávné říše

Západ slunce nad Mexico City

Nejvyšší fotbalová soutěž se už tento čtvrtek přesune do hlavního města Mexika. Na tamním Aztéckém stadionu se utká česká reprezentace s tou domácí. Mexická metropole má však co nabídnout i mimo...

24. června 2026  14:36

Malé Plitvice, ale zdarma. Rastoke je skvělou zastávkou na cestě k moři

Uháníte netrpělivě k Plitvickým jezerům? V tom případě zvolněte tempo a...

Uháníte netrpělivě k Plitvickým jezerům? V tom případě zvolněte tempo a dopřejte si delikátní předkrm: působivé vodopády Rastoke na okraji městečka Slunj. Ačkoli leží v těsné blízkosti rušného...

24. června 2026  8:30

Jsem napůl Egypťan, říká Miroslav Bárta. Radí lidem, jak se chovat v těžké době

Premium
Z cyklu Příběhy civilizací - Miroslav Bárta

Egypt není jen zemí pyramid a faraonů, ale také místem, které stojí za delší a hlubší poznávání. Zatímco mnozí mají obavy z narůstajícího napětí se světě, egyptolog Miroslav Bárta nevidí situaci tak...

24. června 2026

Co nepatří na palubu letadla. Nejdražší zabavená věc stála 400 tisíc korun

Zabavené předměty na letišti (17. června 2026)

S nástupem hlavní letní sezony míří na letiště víc cestujících a přibývá i chyb při odbavení. Na Letišti Václava Havla končí v boxech zabavených předmětů nože, obranné spreje, repliky zbraní i...

24. června 2026

KVÍZ: Jak dobře znáte památky na Vysočině? Otestujte se

Jak dobře znáte památky na Vysočině?

Vysočina je kraj architektonických rekordů, hlubokých příběhů a neobyčejných historických skvostů. Patří dokonce mezi evropské unikáty s nejvyšší koncentrací zápisů na seznamu světového dědictví...

vydáno 24. června 2026

Od Bratislavy po Prešov. Vyrazte na nejkrásnější hrady a zříceniny Slovenska

Čachtický hrad sloužil nějaký čas také jako vězení, ale koncem 20. století...

Slovensko se pyšní velkým množstvím hradů a jejich zřícenin – a značná část z těchto kdysi významných sídel má úctyhodné rozměry. Je to tím, že tento kraj býval v historii součástí větších říší,...

23. června 2026  8:30

Kam v létě po Evropě? Toto jsou destinace, kde nedostanete finanční facku

Slovinská Lublaň.

Letošní léto přináší cestovatelům řadu nepříjemných překvapení. Evropu dál trápí masový turismus, ceny letenek i pohonných hmot rostou a cestování komplikuje také zavádění nového unijního systému...

23. června 2026

Kuřecí pařáty i chipsy z lososí kůže. Toto jsou vaše nejzajímavější úlovky

Co mají společného slepičí pařáty z Tchaj-wanu, toastový chléb s černým uhlím...

Co mají společného slepičí pařáty z Tchaj-wanu, toastový chléb s černým uhlím ze Singapuru nebo rum levnější než jogurt na Filipínách? Všechny tyto kuriozity objevili čtenáři iDNES.cz během svých...

22. června 2026  8:30

České Lago di Garda? Lipno láká na vítr v plachtách, horské hřebeny i stopu UNESCO

Ve spolupráci
České Lago di Garda. Lipno chce být letní destinací pro rodiny i cyklisty

Představte si ranní kávu na břehu třpytící se vodní hladiny, odpolední výjezd na gravelovém kole zvlněnou krajinou a večerní sklenku vína s výhledem na západ slunce nad jachtami. Scenerie, kterou si...

22. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.