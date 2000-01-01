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Růžová hladina, vysoká koncentrace soli a hejna plameňáků dělají z laguny v Torrevieje jedno z nejzajímavějších míst na jihovýchodě Španělska. Jezero však není jen turistickou atrakcí. Oblast je známá také svým specifickým mikroklimatem a těžbou soli, která zde probíhá už po staletí.
Autor: Profimedia.cz
Laguna o rozloze přibližně 1 400 hektarů se nachází v provincii Alicante a je součástí přírodního parku Lagunas de La Mata y Torrevieja. Růžových jezer je na světě jen několik, a proto laguna neustále přitahuje řadu turistů z celého světa.
Autor: Profimedia.cz
Nejvýraznější růžovo-fialové odstíny získává během horkých letních měsíců, zejména v srpnu a září. Nejintenzivnější bývá její barva po dešti.
Autor: Profimedia.cz
Voda v jezeře má unikátní růžovou barvu díky halobakteriím a řasám Dunaliella salina, které obsahují vysoké množství betakarotenu.
Autor: Profimedia.cz
Tyto organismy jsou jedinečné tím, že jako jedny z mála dokážou přežít v tak slaném prostředí.
Autor: Aya Gouffi, iDNES.cz
K nejvýraznějším obyvatelům přírodního parku patří plameňáci. V laguně totiž žije také drobný korýš Artemia salina, který obsahuje barviva.
Autor: Profimedia.cz
Pigmenty obsažené v potravě plameňáků se postupně ukládají v jejich peří a dávají mu charakteristickou růžovou barvu. Tímto organismem se živí také krevety, ryby a další živočichové.
Autor: Aya Gouffi, iDNES.cz
Díky vysoké slanosti a hustotě vody je laguna často přirovnávána k Mrtvému moři. Koncentrace soli může dosahovat kolem 350 gramů na litr a voda je natolik hustá, že lidské tělo výrazně nadnáší.
Autor: Aya Gouffi, iDNES.cz
Oblast je známá také vysokým obsahem minerálů a specifickým přímořským mikroklimatem. Slaná voda a minerální bahno jsou spojovány především s péčí o pokožku při kožních onemocněních, jako je lupenka nebo ekzém.
Autor: Aya Gouffi, iDNES.cz
Pobyt u moře a slaný vzduch bývají vyhledávány také pro příznivé působení na astma a celkové uvolnění dýchacích cest.
Autor: Aya Gouffi, iDNES.cz
Růžové jezero v minulosti zaujalo také japonské investory, kteří zde chtěli vybudovat lázeňský resort. Projekt se však nakonec neuskutečnil.
Autor: Aya Gouffi, iDNES.cz
Laguna je zároveň obrovskou přírodní továrnou na sůl. Torreviejské saliny patří k nejvýznamnějším v Evropě a průměrně se zde vytěží kolem 650 000 tun soli ročně. Za extrémní slaností laguny stojí kombinace slané vody a intenzivního odpařování.
Autor: Aya Gouffi, iDNES.cz
Voda se během horkých měsíců odpařuje, zatímco rozpuštěná sůl zůstává. Její koncentrace postupně roste, dokud nezačne sůl krystalizovat přímo na dně jezera.
Autor: Profimedia.cz
Jakmile se na dně vytvoří dostatečně silná vrstva soli, speciální stroje ji „sklidí“ a následně přepraví na člunech ke zpracování. V okolí jezera tak vznikají obrovské bílé hory soli, které mohou dosahovat výšky až 20 metrů.
Autor: Profimedia.cz
Přestože je vstup do laguny zakázán, někteří turisté pravidla ignorují a v jezeře se stejně koupají. Fotografie lidí vznášejících se na růžové hladině se tak neustále objevují na sociálních sítích.
Autor: Profimedia.cz
Extrémně slaná voda však není ke koupání příliš přívětivá. Po kontaktu s ní zůstávají na pokožce ostré krystalky soli, které mohou nepříjemně pálit, zejména na podrážděné nebo poraněné kůži.
Autor: Aya Gouffi, iDNES.cz