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Toto není dílo umělé inteligence. Prohlédněte si oslnivě růžové jezero Hillier
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Toto není dílo umělé inteligence. Prohlédněte si oslnivě růžové jezero Hillier
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Myslíte si, že máte české dějiny a zeměpis v malíku? Pak si můžete troufnout na náš kvíz z vlastivědy. Čeká vás 25 otázek o českých řekách, panovnících, pověstech, městech i důležitých datech. Kolik...
Když se řekne Afrika, naskočí Tomáši Vaňourkovi automaticky mozoly na hýždích. „Najeli jsme po stopách Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda osmdesát pět tisíc kilometrů,“ vysvětluje se smíchem...
Na výlet nemusíte daleko za hranice. Česko ukrývá řadu pozoruhodných míst, která jako by vypadla z jiného kouta světa, nebo rovnou z filmového plátna. Vydejte se s fotografkou Kristýnou Turynovou za...
Nad Bílinou se zvedá hora, která jako by sem přiletěla z úplně jiného světa. Bořeň nedominuje svou výškou, přesto z něj jeho mohutné skalní stěny dělají jednu z nejvýraznějších dominant Českého...
Prý je to ta nejromantičtější jeskyně na celém Islandu. Grjótagjá v lávovém poli u Mývatnu však jeskyní není. Ani se nemůže pyšnit vodopádem, jenž sem vsadili až filmaři z Hry o trůny digitálně. A...
Od naší spolupracovnice ve Velké Británii Někdejší pupek světa má úchvatnou přírodu, tragické epizody i úsměvná specifika. Dlouhá pole, mírně se svažující k moři, které je vidět odevšad, nesou uklidňující půvab a rovnováhu. Oproti tomu...
Na výlet nemusíte daleko za hranice. Česko ukrývá řadu pozoruhodných míst, která jako by vypadla z jiného kouta světa, nebo rovnou z filmového plátna. Vydejte se s fotografkou Kristýnou Turynovou za...
Růžová hladina, vysoká koncentrace soli a hejna plameňáků dělají z laguny v Torrevieje jedno z nejzajímavějších míst na jihovýchodě Španělska. Jezero však není jen turistickou atrakcí. Oblast je...
Hlavní město stejnojmenného státu na jihu Mexika si uchovalo silnou vazbu na původní kultury, především na Zapotéky a Mixtéky, a zároveň nese výraznou stopu koloniálního jha. Oaxaca je také...
Prý je to ta nejromantičtější jeskyně na celém Islandu. Grjótagjá v lávovém poli u Mývatnu však jeskyní není. Ani se nemůže pyšnit vodopádem, jenž sem vsadili až filmaři z Hry o trůny digitálně. A...
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Jsou majestátními pomníky bouřlivého rozvoje železnice v devatenáctém století i moderními technickými divy, harmonickou a velkolepou součástí krajiny i velkoměst. Nad krásou některých železničních...
Když se řekne Afrika, naskočí Tomáši Vaňourkovi automaticky mozoly na hýždích. „Najeli jsme po stopách Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda osmdesát pět tisíc kilometrů,“ vysvětluje se smíchem...
Slovinskem Češi spoustu let jen projížděli na cestě za svou dovolenou v Chorvatsku. S tím je teď ale konec. I tato země má totiž co nabídnout – od koupání až po turistiku. A řada z nás jí začíná...
Myslíte si, že máte české dějiny a zeměpis v malíku? Pak si můžete troufnout na náš kvíz z vlastivědy. Čeká vás 25 otázek o českých řekách, panovnících, pověstech, městech i důležitých datech. Kolik...
Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
4 997 000 Kč
Jak víte, vlečky obvykle neprojíždíme. Když jsme se ovšem dozvěděli, že spolek LOKO-MOTIV pojede se svým Hurvínkem do elektráren Tušimice a Prunéřov, bylo rozhodnuto. Dnes tak uvidíte 26 kilometrů...
Jižní břeh Lipna má své kouzlo. Drsný kraj, kde se příroda s lidmi nikdy příliš nemazlila, nabízí výhledy na Šumavu, romantické zříceniny i technické památky. Na kole se tu dá vyrazit podél...
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