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Kam vyrazit sami? Praha patří k nejlepším městům Evropy, předčila i Paříž

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Cestování bez partnera, rodiny či kamarádů už zdaleka není okrajovou záležitostí. Sólo turisté oceňují především svobodu, ale zároveň řeší bezpečnost, cenu dopravy nebo možnosti, jak se na místě seznámit s dalšími lidmi. V novém žebříčku deseti vybraných evropských měst výrazně uspěla Praha.
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Madrid se v žebříčku nejlepších evropských měst pro sólo cestování umístil na prvním místě.
Španělská metropole bodovala především kombinací bezpečnosti, dostupné dopravy a široké nabídky ubytování i aktivit.
Česká metropole patřila v hodnocení k nejbezpečnějším městům a dobře si vedla také cenou veřejné dopravy.
Praha obsadila mezi deseti sledovanými evropskými městy druhé místo, hned za Madridem.
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25 fotografií

Vyrazit na dovolenou sám už nemusí znamenat, že člověk neměl s kým jet. Zájem o sólo cestování v posledních letech výrazně roste. Autoři letošního Solo Travel Indexu uvádějí, že vyhledávání výrazu „solo travel“ na internetu za deset let vzrostlo o 223 procent. Mezi nejčastější důvody patří možnost nečekat na ostatní, dělat si vlastní program nebo vystoupit ze své komfortní zóny.

Britská srovnávací společnost Quotezone proto porovnala deset populárních evropských měst podle pěti kritérií: bezpečnosti, ceny veřejné dopravy, počtu dostupných hostelů, rychlosti internetu a množství nabízených výletů a aktivit. Bezpečnost měla při výpočtu dvojnásobnou váhu.

1 Madrid

Vítězem se stal Madrid. Španělská metropole nemá ze sledovaných měst nejlepší výsledek v každé jednotlivé kategorii, bodovala však vyváženou kombinací všech ukazatelů. Nabízí 71 hostelů, bezpečnostní skóre dosáhlo 71,3 bodu, cena jedné jízdy veřejnou dopravou byla v indexu započítána jako 36,55 korun a autoři evidovali 1 601 výletů a aktivit.

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Možností, jak si zaplnit program bez složitého cestování mimo město, je přitom dost. Oficiální turistický web Madridu doporučuje například trojici významných muzeí Prado, Reina Sofía a Thyssen-Bornemisza nebo park Retiro. Městský turistický portál zároveň vyzdvihuje rozsáhlý systém metra, autobusů a příměstských vlaků, který umožňuje rychlý pohyb po Madridu i výlety za jeho hranice.

2 Praha

Pro české čtenáře je nejzajímavější druhá příčka. Praha v pořadí porazila Lisabon, Paříž, Reykjavík, Budapešť i Vídeň. Největší předností české metropole byla podle autorů bezpečnost. Se skóre 75,2 měla druhý nejlepší výsledek z celé desítky, těsně za Reykjavíkem. Dobře vyšla také cena veřejné dopravy 39 korun za jízdu. Autoři dále našli 48 dostupných hostelů a 1 942 různých výletů a aktivit.

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Výhodou Prahy je i možnost velkou část návštěvy absolvovat pěšky. Prague City Tourism přímo nabízí několik samostatných pěších tras různými částmi metropole a uvádí, že mezi řadou míst se lze snadno přesouvat pěšky a případně si pomoci veřejnou dopravou. Oficiální Prague Visitor Pass pak spojuje neomezené využívání MHD s přístupem k více než 70 zážitkům a památkám.



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Témata: Paříž, Reykjavík

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