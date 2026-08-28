Češi chtějí cestovat sami, ale bez plánování. Cestovky na to reagují

V roce 2025 podnikli Češi ve věku 15 let a víc přibližně 6,4 milionu soukromých zahraničních cest se čtyřmi a víc přenocováními. Oproti předchozímu roku jich bylo o 12,3 procenta víc. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu o cestování Čechů v roce 2025.
Přibližně polovinu těchto cest si lidé organizovali individuálně. Neznamená to však, že by Češi postupně opouštěli cestovní kanceláře. Data ČSÚ ukazují, že ještě v roce 2024 byl podíl individuálně organizovaných delších zahraničních cest o něco vyšší, činil 51,7 procenta. Naopak podíl cest organizovaných prostřednictvím cestovní kanceláře nebo agentury vzrostl ze 41,5 procenta v roce 2024 na 45 procent v roce 2025.
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„Na první pohled by se mohlo zdát, že stále víc lidí cestuje takzvaně na vlastní pěst. Možnosti internetu a různých rezervačních systémů nebo webové stránky leteckých společností tomu nahrávají. Když se ale podíváme na celkové roční statistiky, poměr mezi klienty cestovních kanceláří a lidmi cestujícími na vlastní pěst se během posledních patnácti let téměř nezměnil,“ říká místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.
Co se ovšem mění, je nabídka cestovních kanceláří. „Služby cestovních kanceláří se dynamicky vyvíjejí a přizpůsobují se potřebám klientů. Už dávno nevystačí s tím jako před dvaceti lety,“ říká Papež. Část klientů si podle něj od cestovních kanceláří objednává pouze některé služby nebo si nechává připravit cestu na míru.
Mezi zájezdem a cestou na vlastní pěst
Právě na tento typ zákazníků míří i CK Alexandria, která v srpnu společně s českou cestovatelskou platformou Worldee spustila projekt Alexandria Explore. Aktuálně nabízí zhruba 300 připravených cest v desítkách destinací. Člověk v tomto případě necestuje s organizovanou skupinou ani s průvodcem. Dostane připravený plán cesty, zajištěné služby a itinerář v mobilní aplikaci včetně map a dalších podkladů.
„Typický zákazník je člověk, který rád cestuje a chce zemi poznat vlastním tempem, bez skupiny a bez programu, který za něj určuje někdo jiný. Zároveň ale ví, kolik hodin zabere dát dohromady letenky, ubytování, auto a smysluplnou trasu,“ popisuje zakladatel Worldee Tomáš Zapletal.
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Podle něj tak zákazník získává část svobody spojené s cestováním na vlastní pěst, plánování ale přenechává někomu jinému. Součástí služby je také česká podpora během cesty a právní ochrana spojená s nákupem zájezdu u cestovní kanceláře.
Alexandria změnu pozoruje nejen ve způsobu dovolené, ale i v její délce. „Zatímco dřív dominovaly desetidenní nebo jedenáctidenní zájezdy, dnes stále víc lidí vyrazí v létě na týdenní dovolenou a tu si doplňuje o další dovolené během roku. Cestují tak častěji,“ doplňuje Adam Pavlov, zástupce nejmladší generace majitelů CK Alexandria.
Různé podoby individuálních cest
Kombinace individuálního cestování a služeb cestovní kanceláře už na českém trhu existuje v různých podobách. Jednou z nich jsou takzvané Fly & Drive zájezdy, při kterých cestovní kancelář zpravidla zajistí letenku, ubytování, pronájem auta a další informace potřebné k cestě. Konkrétní rozsah služeb se ale mezi jednotlivými nabídkami liší.
Například cestovní kancelář SLAN tour začala tento typ cest nabízet ještě před pandemií covidu-19, větší rozvoj podle jejího zástupce Ladislava Pešky pozoruje přibližně od roku 2023. Klienti podle něj nejčastěji požadují letenku, ubytování, automobil a potřebné informace, cestovní kancelář jim ale může upravit také itinerář.
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Důvodem, proč lidé využijí služeb cestovní kanceláře i při individuální cestě, jsou podle něj především zkušenosti a množství informací, které by jinak museli získávat sami. „Nabízíme především zkušenost 36 let praxe v cestovním ruchu a k tomu tisíce informací, které běžný klient nemusí vědět. A pochopitelně práci, která se zajištěním takového zájezdu s širokým rozsahem služeb není právě malá,“ dodává.
Podle údajů SLAN tour jde zatím o desítky klientů ročně. Peška očekává, že zájem může postupně růst s tím, jak se bude zvyšovat povědomí o této možnosti. „Neočekávám ovšem, že by tento produkt byl v nabídce cestovních kanceláří nějak dominantní. Ale jako doplňková varianta k základní nabídce je možný,“ říká.
Odlišný způsob kombinace individuálního cestování a služeb cestovní kanceláře má Alexandria Explore. Podle zakladatele Worldee Tomáše Zapletala je v tomto případě větší důraz kladený na detailně připravený program cesty. Cestovatel se jím ale nemusí řídit a může si cestu upravovat podle sebe. Zapletal právě v rozsahu itineráře vidí jeden z rozdílů oproti běžným Fly & Drive produktům. Zatímco jejich základem podle něj bývá především doprava, auto a ubytování, Alexandria Explore staví také na podrobném obsahu pro samotnou cestu.
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Také další cestovní kanceláře hledají vlastní způsob, jak nabídnout větší flexibilitu. Čedok například pracuje s takzvanými dynamickými balíčky, které kombinují pravidelné linky tradičních i nízkonákladových dopravců s ubytováním z různých zdrojů. Klient si může zvolit odletové letiště, termín i délku pobytu, všechny služby přitom získává v rámci jednoho zájezdu.
„Tento způsob cestování vyhledávají hlavně lidé, kteří oceňují soukromí a flexibilitu, ale nechtějí porovnávat nabídky v několika rezervačních systémech,“ říká mluvčí Čedoku Klára Divíšková. Podle ní nabídka oslovuje také zákazníky s omezenějším rozpočtem a lidi, kteří by si klasický organizovaný zájezd pravděpodobně nevybrali.
Jednotlivé cestovní kanceláře tak k podobnému typu zákazníka přistupují různě. Společným prvkem je především snaha ponechat mu větší volnost než u klasického organizovaného zájezdu a zároveň převzít část práce spojené s přípravou cesty.
Cestování budoucnosti?
Pavlov ovšem připouští, že tato varianta nemusí být automaticky levnější. „Nelze paušálně slíbit, že bude cena vždy stejná nebo nižší,“ říká. Záleží podle něj na termínu, konkrétních letech, ubytování nebo pronájmu auta. Cestovatel, který věnuje dostatek času hledání výhodných nabídek nebo zvolí například nevratné služby, si může cestu sestavit levněji sám.
Zda bude o nový produkt na poli cestování skutečně dlouhodobý zájem, zatím nelze hodnotit. „Jsme zatím v úplném začátku, takže konkrétní prodejní čísla budeme vyhodnocovat až za delší časové období,“ říká Pavlov. Podle něj už ale firma eviduje první rezervace a zvýšenou návštěvnost nabídky. Největší zájem je zatím o Lisabon, Albánii a Severní Makedonii.
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Ani dostupná celostátní čísla zatím nedokládají, že by individuální cestování klasické zájezdy vytlačovalo. Naopak. Podle ČSÚ připadalo v roce 2025 na individuálně organizované cesty 50,3 procenta delších zahraničních cest a na cesty přes cestovní kanceláře či agentury 45 procent.
Spíš se tak proměňuje hranice mezi oběma způsoby cestování. Vedle člověka, který si koupí hotový pobyt, a cestovatele, který si vše rezervuje sám, se cestovní kanceláře snaží oslovit i ty, kteří chtějí něco mezi. „Netvrdíme, že individuální cestování vytlačuje klasické zájezdy. Data spíš ukazují, že zahraniční cestování celkově výrazně roste a lidé využívají oba způsoby,“ shrnuje Zapletal.
Právě u zákazníka, který chce cestovat vlastním tempem, ale nechce trávit čas kompletním plánováním, tak nyní cestovní kanceláře hledají nový prostor. Zda půjde o výraznější část trhu, nebo jen doplněk ke klasickým zájezdům, se teprve ukáže.