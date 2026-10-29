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Komunisté z Karibiku. Obrázky z Kuby ukazují cestu do háje místo do ráje

Radek Folprecht
Fotočlánek
República de Cuba Santiago de Cuba República de Cuba República de Cuba República de Cuba República de Cuba, La Habana El Cobre, Kirche und Armenhäuser Cienfuegos, Cuba Zuckerfabrik 413 Espertaco República de Cuba República de Cuba, La Habana El Cobre Kupfermine
Kubánští revolucionáři pod vedením Fidela Castra svrhli v lednu 1959 represivní režim generála Batisty, aby vzápětí nastolili režim ještě represivnější. Tak se začala psát historie socialistické Kuby. Vydejme se na naturalistický obrazový výlet do této exotické země, kde se zastavil čas.

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