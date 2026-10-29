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KVÍZ: Rakousko-Uhersko pod lupou: 50 otázek, na kterých si vylámete zuby
Co vlastně víte o říši, která po staletí určovala osudy střední Evropy? Dokázali byste se vyznat v jejích spletitých dějinách, podivuhodném zeměpisu a celém tom národnostním guláši? Připravili jsme...
KVÍZ: Nudíte se? Vyzkoušejte, jak dobře znáte vlajky světa. Zvládnete všech 50?
Pamatujete si ještě státní vlajky ze školních lavic, nebo byste dnes spíš tipovali? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte státy světa podle jejich vlajek. Čekají vás známé symboly států i ty, které umějí...
Komunisté z Karibiku. Obrázky z Kuby ukazují cestu do háje místo do ráje
Kubánští revolucionáři pod vedením Fidela Castra svrhli v lednu 1959 represivní režim generála Batisty, aby vzápětí nastolili režim ještě represivnější. Tak se začala psát historie socialistické...
Jako z pohádky. Dvacet nejkrásnějších anglických vesnic, kde se zastavil čas
Stará dobrá Anglie se nevydala tou samou cestou jako Francie nebo Itálie. Žádné oficiální sdružení těch „nejhezčích“ vesniček tu zatím nevzniklo. Asi to ani není zapotřebí, protože kamenné domky...
Istvántelek. Zapomenutý hřbitov vlaků s rudou hvězdou v Budapešti
Kdysi byly chloubou železnice, dnes je pomalu požírá rez. V rozpadajících se halách na okraji Budapešti stojí desítky historických lokomotiv, které měly být zachráněny pro příští generace. Místo toho...
Atomové lázně zněly děsivě, dnes lákají na luxus. Češi je teprve objevují
Termální voda, špičkové wellness, bazény pro děti i saunový svět, kam nejmenší nesmějí. Slovinské lázně Terme Olimia nedaleko chorvatských hranic nabízejí odpočinek pro každého. K tomu přidávají...
Komunisté z Karibiku. Obrázky z Kuby ukazují cestu do háje místo do ráje
Kubánští revolucionáři pod vedením Fidela Castra svrhli v lednu 1959 represivní režim generála Batisty, aby vzápětí nastolili režim ještě represivnější. Tak se začala psát historie socialistické...
Dvě babičky si splnily sen. V 81 letech objely svět, s cestováním nekončí
Na cestu kolem světa se mnozí neodváží ani v mládí. Dvě nejlepší kamarádky z Texasu se do ní pustily ve svých 81 letech a za 80 dní navštívily osmnáct zemí na sedmi kontinentech. A ani zdaleka...
Istvántelek. Zapomenutý hřbitov vlaků s rudou hvězdou v Budapešti
Kdysi byly chloubou železnice, dnes je pomalu požírá rez. V rozpadajících se halách na okraji Budapešti stojí desítky historických lokomotiv, které měly být zachráněny pro příští generace. Místo toho...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Macocha na podzim: S dětmi až na dno propasti a lodí po podzemní řece
Podzimní prázdniny jsou za dveřmi a rodiče znovu řeší, kam s dětmi vyrazit, aby se nenudily. Co takhle prozkoumat tajemné podzemí Moravského krasu? Punkevní jeskyně nabízejí cestu až na dno propasti...
Jako z pohádky. Dvacet nejkrásnějších anglických vesnic, kde se zastavil čas
Stará dobrá Anglie se nevydala tou samou cestou jako Francie nebo Itálie. Žádné oficiální sdružení těch „nejhezčích“ vesniček tu zatím nevzniklo. Asi to ani není zapotřebí, protože kamenné domky...
Tělíčko leželo mezi odpadky. Režisér Havlík o traumatech z chudých míst i dětské práci
Coby kontrolor výroby oblečení pro značky světového renomé se Rudolf Havlík poprvé před čtvrtstoletím ocitl v těch nejchudších vyloučených lokalitách Asie i Afriky. Některé extrémní zážitky ho dodnes...
Mezi krystalky letního sněhu. Na ostrově Gozo ho rodina sbírá vlastníma rukama
V obchodě stojí pár korun a bezmyšlenkovitě ji sypeme do jídla. Avšak podobně jako víno si i ona může nést chuť místa, odkud pochází. Na ostrově Gozo s dlouhou rodinnou tradicí získávají sůl z moře...
KVÍZ: Rakousko-Uhersko pod lupou: 50 otázek, na kterých si vylámete zuby
Co vlastně víte o říši, která po staletí určovala osudy střední Evropy? Dokázali byste se vyznat v jejích spletitých dějinách, podivuhodném zeměpisu a celém tom národnostním guláši? Připravili jsme...
Prodej pozemku k bydlení 800 m2, Kvíc u Slaného
Slaný - Kvíc, okres Kladno
3 200 000 Kč
Až vám indiáni nabídnou naplivaný nápoj chicha, raději se napijte, radí antropoložka
Když jsem poprvé přijela mezi indiány na prérie, kulturní šok nenastal, spíš jsem tam nějak splynula, vysvětluje antropoložka, cestovatelka a průvodkyně po Severní i Jižní Americe Veronika Valterová....
Kde v Praze ochutnat nejlepší pumpkin spice latte? Kavárny, které vás dostanou do podzimní nálady
Jakmile teploty klesnou pod patnáct stupňů, vytahujeme ze skříní kabáty, pouštíme si Gilmorova děvčata a najednou máme neodolatelnou chuť na kávu, která chutná trochu jako dýňový koláč. Pumpkin spice...