Zima, to není jen nekonečné sáňkování, koulovačky a lyžování. V zimě můžete také vidět jedny z nejúchvatnějších výtvorů, které dokáže vytvořit pouze příroda ve spojení s třeskutým mrazem. K takovému úkazu patří například Peričnik v Triglavském národním parku či mnohé další vodopády ve slovinské Logarské dolině.
Vodopád Peričnik v Triglavském národním parku v zimě zamrzá v masivní ledovou stěnu, kterou je možné bezpečně pozorovat ze spodní části nebo z turistické stezky, jež vede až za vodopád.

Během února a března, když jsou mrazivé podmínky, dochází k jejich částečnému nebo úplnému zamrznutí. Vznikají tak mohutné ledové stěny a sloupy, které přitahují nejen fotografy, ale i turisty a horolezce.

Obě lokality se nacházejí v horách, ale jsou dobře přístupné i v zimě. Vodopád Peričnik se nachází v Triglavském národním parku, v údolí Vrata nedaleko městečka Mojstrana. Jde o jeden z nejznámějších vodopádů v zemi.

Slovinská cesta do Mordoru. Škocjanské jeskyně jsou jako z Pána prstenů

Tvoří ho dva stupně, přičemž dolní Peričnik má výšku 52 metrů a horní přibližně šestnáct metrů. V zimě zamrzá v masivní ledovou stěnu, kterou je možné bezpečně pozorovat ze spodní části nebo z turistické stezky, jež vede až za vodopád.

Cesta k vodopádu začíná u parkoviště u chaty Koča pri Peričniku a trvá přibližně patnáct minut pěšky. V zimě je nutné počítat s kluzkým terénem a doporučují se nesmeky nebo trekové hroty na boty. Přístup je zdarma, ale chata bývá mimo hlavní sezonu zavřená.

Druhou lokalitou je Logarská dolina, kde se nachází více než čtyřicet vodopádů, které v zimě vytváří vertikální ledové plochy. Nachází se v severní části Slovinska, v Solčavské oblasti u hranic s Rakouskem.

Ledové stěny můžete najít, pokud se vydáte z parkoviště u Domu Planincev v Logarské dolině, odkud vede upravená trasa směrem k chatě Koča na Klemenči jami.

Ledové formace vznikají obvykle v průběhu ledna a vydrží do března. Nejsou trvale stabilní a vstup do jejich bezprostřední blízkosti se nedoporučuje bez zkušeností nebo doprovodu. V zimě se doporučují hůlky a zimní výbava.

Senzací vodopádu Peričnik, který se nachází u obce Mojstrana ve Slovinsku, bývá procházka pod proudy vody. Tehdy se neobejdete bez pláštěnky. V zimě to zvládnete i bez ní, jen je ta výprava o něco klouzavější.
Vodopád Peričnik se nachází v Triglavském národním parku, v údolí Vrata nedaleko městečka Mojstrana.
Zimní krajina oblasti je přístupná na sněžnicích a v některých místech i na běžkách. Příjezd do obou lokalit je možný autem, silnice jsou v zimě udržované, ale za sněžení je nutné použít řetězy.

Veřejná doprava je omezena, proto je vlastní vozidlo nejpraktičtější volbou. Parkování je možné u výchozích bodů výletů, ve většině případů bezplatně.

Věděli jste, že...?

  • Slovinsko má více než deset tisíc jeskyní, ale jen necelá desítka je přístupná veřejnosti.
  • Triglav je jediný národní park ve Slovinsku.
  • Slovinsko je jednou z nejlesnatějších zemí Evropy a přes 60 procent rozlohy státu tvoří lesy.
  • V Logarské dolině byl vybudován první ekoturistický park Slovinska.
  • Mnoho horských chat ve Slovinsku funguje bez elektrické přípojky. Napájení je řešeno solárními panely nebo agregáty.
  • Ve Slovinsku je povinné vybavení vozidel zimními pneumatikami od 15. listopadu do 15. března.

