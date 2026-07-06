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KVÍZ: Velký prázdninový test. 50 otázek prověří, jak znáte cestovatelské destinace
Myslíte si, že znáte destinaci, kam letos vyrážíte? Možná vás tento kvíz vyvede z omylu. Ověřte si své znalosti evropských i světových zajímavostí, místních specialit, tradic, zákazů i...
Řeholnice tu nebyly dobrovolně, z jejich krypty na Castello Aragonese mrazí
Stojí Castello Aragonese za návštěvu? Rozhodně! Je to asi ta nejvýraznější pamětihodnost celé Ischie, naprosto ikonická záležitost. A současně jeden z nejmalebnějších hradních komplexů v celé Itálii....
Kolik stojí nákup u Jadranu? Navštívili jsme chorvatské supermarkety
Kolik letos stojí běžný nákup v Chorvatsku? Vyrazili jsme s kartou Visa do supermarketů Spar a Lidl v Zadaru a porovnali ceny základních potravin a nápojů. Zjistili jsme, za co si čeští turisté u...
Tajemství slovinské soutěsky Pasice. Partyzánskou nemocnici Němci neobjevili
Nacházela se hluboko v Němci okupované Evropě, vlastně jen několik hodin cesty od hranic Rakouska a centrálních oblastí Třetí říše. Přesto slovinská partyzánská nemocnice Franja, skrytá v soutěsce...
Buchette del vino. Florentský vynález přežil morové rány i covid
Florencie patří k městům, která můžete navštívit i desetkrát, a stejně vždycky něčím překvapí. Jednou z takových maličkostí, kterou napoprvé snadno přehlédnete, jsou zdejší buchette del vino. Názorně...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Pamplona v červenci. Město býků proslavil Hemingway, zažijete i válku vínem
Každé léto se Pamplona na devět dní stane hlavním městem celého Španělska. Svátek svatého Fermína promění jinak poklidné dvousettisícové středisko provincie Navarra v milionovou metropoli oslavující...
Tajemství slovinské soutěsky Pasice. Partyzánskou nemocnici Němci neobjevili
Nacházela se hluboko v Němci okupované Evropě, vlastně jen několik hodin cesty od hranic Rakouska a centrálních oblastí Třetí říše. Přesto slovinská partyzánská nemocnice Franja, skrytá v soutěsce...
Nejkrásnější pláže Evropy? Sociální sítě z nich udělaly přeplněné atrakce
Vyhlášené pláže z instagramových fotografií a cestovatelských žebříčků často ve skutečnosti znamenají davy turistů, hluk a fronty na jediné povedené selfíčko. Zatímco sociální sítě proměňují...
Marocká duha u Atlantiku. Vesnice Aghroud láká barevnými domy i pláží
Jen půl hodiny cesty od Agadiru leží místo, které připomíná kulisu z pohádky. Marocká vesnice Aghroud se během několika let proměnila v pestrobarevnou galerii pod širým nebem. Návštěvníky sem lákají...
Cesta kolem světa: Kaktusy, lesy a nekonečné pláně ukazují tři tváře Arizony
Týden v Arizoně přinesl překvapivě různorodou krajinu a neplánovaně i výstup na nejvyšší horu tohoto federálního státu USA. Řídce osídlená krajina nese dodnes zřetelné stopy po osídlování amerického...
Nehostinná magie. Island láká na sopky, vodopády i nekonečné letní dny
Pokud toužíte po dobrodružné dovolené, Island je pro vás přímo ideální. Přestože tento ostrov oplývá dechberoucí přírodou, zeleně je zde pomálu. Možná i netypický krajinný ráz tak magicky přitahuje...
Buchette del vino. Florentský vynález přežil morové rány i covid
Florencie patří k městům, která můžete navštívit i desetkrát, a stejně vždycky něčím překvapí. Jednou z takových maličkostí, kterou napoprvé snadno přehlédnete, jsou zdejší buchette del vino. Názorně...
Kolik stojí nákup u Jadranu? Navštívili jsme chorvatské supermarkety
Kolik letos stojí běžný nákup v Chorvatsku? Vyrazili jsme s kartou Visa do supermarketů Spar a Lidl v Zadaru a porovnali ceny základních potravin a nápojů. Zjistili jsme, za co si čeští turisté u...
Žádné resorty ani přímé lety. V neznámém kanárském ráji mají jediný semafor
Každý den v podvečer, když slunce zapadá za obzor přeplněného jižního pobřeží Tenerife, vyplouvá z tichého přístavu nenápadný trajekt. Na palubě veze jen hrstku zahraničních turistů. Loď po dobu dvou...
Pronájem výrobně-skladovacích prostor 263m2 v Rychnově u Jablonce nad Nisou
Tovární, Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
13 150 Kč/měsíc
Na slavnou pláž s vrakem se nepodíváte. Řekové ji zavřeli kvůli řícení
Jedna z nejfotografovanějších pláží světa zůstane i letos turistům uzavřena. Řecké úřady kvůli riziku skalního řícení prodloužily zákaz vstupu na ikonickou pláž Navagio na ostrově Zakynthos minimálně...
Řeholnice tu nebyly dobrovolně, z jejich krypty na Castello Aragonese mrazí
Stojí Castello Aragonese za návštěvu? Rozhodně! Je to asi ta nejvýraznější pamětihodnost celé Ischie, naprosto ikonická záležitost. A současně jeden z nejmalebnějších hradních komplexů v celé Itálii....