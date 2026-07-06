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Tajemství slovinské soutěsky Pasice. Partyzánskou nemocnici Němci neobjevili

Radomír Dohnal
Nacházela se hluboko v Němci okupované Evropě, vlastně jen několik hodin cesty... Historii vlastního odboje známe v Česku pochopitelně lépe než u našich... Vojska nacistického Německa, Itálie a Maďarska vtrhla do Království Jugoslávie... I když vojenská porážka Slovinska byla relativně rychlá, místní se okupaci... Okupační síly ovšem odmítaly uznat partyzány coby regulérní armádu, a tak... V hlubokých lesích, podzemních jeskyních a na dalších těžko přístupných místech... O pacienty v nich pečovalo 244 lékařů, 260 studentů medicíny, 38 diplomovaných... V těchto skrytých partyzánských nemocnicích, které přežívaly jen díky rozsáhlé... V oblasti Primorska vznikly větší nemocnice až po kapitulaci Itálie na podzim... Bolnica Franja pak patří k těm, které se díky péči památkářů podařilo zachovat... Nemocnice slouží jako hodně názorné muzeum, ne jen jako ukázka šíře... Franja vznikla z nutnosti utajení, protože původní plán na ošetřování raněných...
Nacházela se hluboko v Němci okupované Evropě, vlastně jen několik hodin cesty od hranic Rakouska a centrálních oblastí Třetí říše. Přesto slovinská partyzánská nemocnice Franja, skrytá v soutěsce Pasice u Cerkna, dokázala ošetřovat stovky raněných. V naprostém utajení.

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