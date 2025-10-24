Blízký východ Slovinska. Černá termální voda v Pomurje voní po ropě

Ropa je krví hospodářství 20. století. To věděli i v Titově Jugoslávii. V roce 1960 dorazili naftaři do zapadlé slovinské vesnice Moravské Toplice a začali vrtat. Dostali se až do hloubky 1 500 metrů a narazili na vydatný zdroj. K jejich zklamání se ze země nezačala valit surová ropa, ale horká minerální voda. Pro region Pomurje byl přesto objev hledačů černého zlata požehnáním, ze kterého profituje dodnes.
Středobodem života v Moravských Toplicích tak nejsou těžní věže, ale rozsáhlý komplex termálních lázní Therme 3000 spojených s akvaparkem. Na návštěvníky čeká 30 bazénů, krytých i venkovních, s plochou přes 5 200 m2. Nechybějí ani malé bazénky pro nejmenší turisty. Pro milovníky žebříčků všeho druhu se hodí poznamenat, že se jedná o největší rekreační komplex ve Slovinsku. K ním přiléhají hotely, rozsáhlý kemp, apartmánová vesnička a golfové hřiště.
Z kempu malou brankou
Hlavním lákadlem je samozřejmě koupání v teplé vodě. Lehkou ironií osudu je, že jeden z bazénů nabízí nefitrovanou vodu přímo z vrtu. Ponoříte se v něm do horké hnědočerné tekutiny, která voní tak trochu jako ropa. Pozor, malým dětem je do „surové“ termální vody vstup zakázán.
Jak bývá zvykem v sousedním Maďarsku, kam čeští karavanisté s oblibou za termální vodou vyrážejí, i v Moravských Toplicích je součástí ubytování v kempu volný vstup do areálů termálů. Při zařizování ubytování na recepci dostanou návštěvníci čipy v podobě vodotěsných „hodinek“. Pak stačí projít zelenou brankou z kempu. Není divu, že zde často potkáte karavanisty s županech a trepkách, jak se volným krokem přesouvají vykoupat. Otevírací doba areálu je od 9 do 21 hodin.
Kemp je otevřený celoročně. Atmosféru má srovnatelnou s podobnými zařízeními v Maďarsku. Je to směs parkovacích stání a chatiček všech stylů a odstínů. Ty si v areálu postavili místní. Každá z nich je trochu jiná, zasažená jinou měrou kutilství.
Zato služby mají štábní kulturu. Toalety a sprchy jsou vytápěné a pečlivě udržované. V hlavní sezoně je areál termálů zcela jistě rušným místem, ale my jsme zde pobývali loni i letos na přelomu září a října. Kemp byl poloprázdný a v ulicích vítr proháněl spadané barevné listí…
Na kole mezi vinicemi
Severovýchodně od Moravských Toplic se krajina rozvlní. Oblé kopce směrem k maďarské hranici jsou protkány sítí asfaltek s mizivým provozem. Cesty se proplétají mezi vinicemi a lesy. Nemusíte se bát, že v sedle vykrvácíte jako cyklista stoupající během Tour de France na slavný a zabijácký Tourmalet. Zdejší kopečky horko těžko přeskočí výšku 300 metrů nad mořem, ale i tady jsme potkávali seniorní cyklisty, kterým v pohybu pomáhala elektřina.
Může se hodit
Camping Therme 3000
Expano
Region Pomurje má českou mutaci svých webových stránek zaměřených na turistiku.
Vysvětlení poněkud nepřehledných dějin regionu najdete v tomto článku.
Že je Pomurje poněkud netradiční slovinský region, prozrazuje i zdejší kuchyně. Lokální specialitu par excellence představuje bograč. Co si pod tímto názvem představit? Guláš připravený z nejméně třech druhů masa, v jehož základu se nesmí šetřit cibulí a obsahuje i brambory. Proslulou sladkostí je dezert prekmurska gibanica. Jedná se o řez složený z několika vrstev těsta, které jsou proložené mákem, ořechy, tvarohem a jablky. Gibanici koupíte například i v sousedním Chorvatsku, ale ta zdejší je větší právě kvůli bohatšímu střídání vrstev.
Ono „naklonění“ regionu k Panonské nížině má své geografické i historické kořeny. Zatímco západní část Slovinska byla za časů Rakousko-uherské monarchie součástí Předlitavska, tedy stejně jako Čechy a Morava, Pomurje patřilo k Uhersku a vládla zde Budapešť. Mluvilo se tady slovinsky, maďarsky i německy.
Pavilon Expano
Budova kousek od sjezdu číslo 7 z dálnice A5 vypadá, jako by sem ani nepatřila. Ne že by Slovinci nefandili moderní architektuře, ale dřevem obložené fasáda supermoderní stavby vypadá skandinávsky. Mohl by to být hangár nebo výrobní hala, ale pavilon u vytěžené pískovny využívá multimediální prostor Expano. Je to něco mezi muzeem, velkou hernou i sbírkou přírodnin, to všechno protkáno a propojeno pomocí nejmodernější technologií.
Hned úvodní „scéna“ expozice – 3D film o historii regionu – je působivý tak, že malé děti se tisknou k rodičům. V úvodu proti divákům vypluje obrovská velryba, následují pralidé, mamuti a další sběř. Podobně hravým způsobem se tady vypráví o moderní kultuře. Uvnitř zvukotěsných kapslí si návštěvníci mohou pustit nahrávky místní hudby: od lidovek až po slovinské metalové kapely z osmdesátek. Na děti čekají různé dřevěné skládačky i interaktivní „hejblátka“.
Součástí Expana je restaurace s velkou terasou. Zdejší langoš a vajíčka na slanině rozhodně stojí za ochutnání, navíc je servírují hodně moderně ve stylu streetfoodu. Pokud cestujete s dětmi, tak určitě uvítáte, že první dětské hřiště je strategicky umístěné na dohled z terasy. Pokud se vydáte dál kolem vody, najdete další hřiště a také velkou posilovnu pod širým nebem.
Dodávkou s dětmi
S „garsonkou na kolech“ cestujeme už od roku 2010, kdy jsme vyrazili na expedici do východního Turecka malou dodávkou Mitsubishi L300. Když se nám narodil první potomek, nechtěli jsme nezávislé cestování na čtyřech kolech opustit, naopak jsme začali plánovat několikaměsíční cestu po Evropě. Tu jsme absolvovali v roce 2021 vozem Weinsberg CaraBus 630 ME, kterým cestujeme dodnes.
Jedná se o obytnou vestavbou do dodávky Fiat Ducato. Motor má výkon 160 koní, uvnitř mohou cestovat čtyři lidé. Proti sériovému provedení jsme přidali na střechu solární panel a k němu měnič napětí se zdvojenou nástavbovou baterií. Po narození druhého potomka jsme „přistavěli patro“, tedy nechali na dodávku osadit zvedací střechu se spaním. Od poloviny listopadu 2024 jsme byli na čtyřměsíční cestě po Francii, Španělsku a Portugalsku. Sledovat jste ji mohli na Facebooku , Instagramu nebo na těchto webových stránkách.
Vozidlo je pojištěno u společnosti Vansafe a je pravidelně servisováno v Karavan Centru Morava.