Ze svahu rovnou do plavek. Slovinské termální lázně nabízejí koktejl zábavy

Termální lázně jsou po Slovinsku rozeseté jako korálky. Naleznete je v podhůří hor, na dosah vinic i v blízkosti moře. Báječné na nich je, že se dají navštívit i v chladnějších měsících. A chladno vám v nich rozhodně nebude, ani když venku nastoupí mrazivé teploty. Ve Slovinsku totiž naleznete 87 termálních pramenů, jejichž teplota se pohybuje od 32 do 73 °C.

Tamních termálů si vážili již starověcí Římané, kteří jako první začali lázně ve Slovinsku budovat. Za tu dobu se samozřejmě mnohé změnilo a dnešní lázně jsou moderní komplexy vhodné pro všechny generace. Ačkoli i odkaz k historii tu naleznete. Především na malé návštěvníky totiž v lázních čekají různá dobrodružství – ve stylu starověkého Říma, Indie, nelítostných pirátů a mnohem víc.

V zimě do vyhřátých bazénů

Hlavním posláním slovinských lázní vždy bylo zdraví. Jeho posílení i opětovné navrácení. Mohou se pochlubit léčivou vodou, solankou a solným bahnem ze solných pánví, přírodní rašelinou a dalšími léčivými zdroji, které jsou v lázních využívány k rozličným procedurám. Jako bonus, který zaručeně pomáhá, je všude kolem krásná příroda a spousta možností aktivního vyžití. A co si budeme povídat, horské nebo mořské klima umí zázraky.

Slovinské lázně pro svoji celoroční dovolenou si můžete vybrat dle regionu i podle toho, co vaše tělo či mysl potřebují. Jejich návštěvu můžete spojit s horskou turistikou, lyžováním, degustací vín i procházkami podél moře. Anebo podle toho, s kým pojedete.

Tvoří-li posádku děti, máme pro vás několik tipů, které lázně navštívit i během chladnějších měsíců. Jsou totiž pěkně „pod střechou“.

Na tropickou riviéru i surf

Nejnavštěvovanější lázně ve Slovinsku jsou Terme Čatež. Nacházejí se na soutoku řek Sávy a Krky, co by kamenem dohodil od chorvatských hranic. Jejich historie sahá až do 18. století. Čím nejen u dětí určitě zabodují, je největší bazénová plocha v zemi. Vodní plocha lázní se rozkládá na 10 tisících metrech čtverečních a zahrnuje venkovní i vnitřní bazény kryté z velké části pompézní prosklenou střechou.

Do Terme Čatež se nemusíte bát vyrazit, ani když venku mrzne, až praští. Zimní tropická riviéra vás totiž pořádně zahřeje (voda v bazénech má 32–33 °C) i zabaví: naleznete tu totiž řadu vodních atrakcí od adrenalinových skluzavek přes divokou řeku až po bazén plný vln, který vám připomene koupání v moři. Můžete si zasurfovat, zažít tropickou bouři a s nejmenšími návštěvníky dobýt pirátskou loď uprostřed jednoho z bazénů. Na své si ovšem přijdou i rodiče či prarodiče. Tamní saunová zóna zabírá neuvěřitelných 1500 metrů čtverečních.

Písečný bazén nebo kino?

Zhruba hodinu cesty na sever od Terme Čatež naleznete další z lázeňských klenotů – Terme Olimia, lázně zasazené do krajiny lesů a vinic. Jejich část nazvaná Termalija je rájem pro rodiny s dětmi plným rozmanitých dobrodružství. Lezecké stěny a sítě přímo nad bazény, poklidné i adrenalinové tobogány nebo vodní děla pro pravou vodní bitvu. To je jen ukázka toho, co návštěvníci lázní mohou vyzkoušet.

K dalším patří třeba 7D kino, herna Oliland plná barev, sítí a balonků nebo písečný bazén, kde děti mohou stavět hrady a bábovičky třeba celý den. Dospělí si zatím mohou odpočinout v masážních bazénech, pomalu tekoucí řece, horkých vířivkách či tepidáriu nebo navštívit Kneippův bar.

Černá voda místo ropy

Moravské Toplice. Nic v názvu jsme nezkomolili, nejsou to Teplice, a rozhodně nejsme v Česku. Terme 3000 v Moravských Toplicích disponující 30 vnitřními i venkovními bazény jsou poměrně mladé lázně objevené a založené teprve v 50. letech minulého století a objevené náhodou. Při pokusných vrtech pátrajících po ropě tu totiž z hloubky 1,5 kilometru nevytryskla ropa, nýbrž horká voda. A to ne ledajaká. Má až 72 °C a prospívá zdraví.

Dnes tam naleznete Terme 3000, jeden z největších vodních parků ve Slovinsku, který je plný zábavy i odpočinku po celý rok. Unikátem lázní je černá voda. Jedná se o tmavou minerální termální vodu, která má léčivé účinky. Děti jistě zaujme, ale mnohem víc pozornosti připoutají tobogány a bazény různých tvarů a velikostí. Areál Terme 3000 má dvě patra, to horní je určeno relaxaci v saunovém světě.

Pivní lázně v pivním městě

A co třeba lázně, které byly v polovině 19. století letním sídlem císaře Františka I.? Hýčkat sebe i svou rodinu můžete doslova královsky v Thermana Laško. Možná vám název zní povědomě, alespoň pokud máte rádi pivo. V obci Laško totiž nejsou jen termální lázně, ale také největší slovinský pivovar, který hrdě nese jméno obce. Pivo Laško si ostatně můžete koupit po celém Slovinsku.

Ovšem pokud přijedete spíš kvůli horkým bazénům, nebudete litovat. Vodní svět o rozloze 2000 metrů čtverečních je zde ukryt pod impozantní kupolí a naleznete tu bazén s vlnami i divokou řeku. Zatímco si děti užijí čas v zábavním parku, rodiče si odpočinou v rekreačním a hydromasážním bazénu s vodopády, ve vířivkách nebo v tzv. Kneippově koutku. V lázních nechybí ani pivní nebo medové wellness.