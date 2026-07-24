Pokud patříte mezi řidiče, kteří každé léto projíždějí Slovinskem směrem k Jadranu, pravděpodobně jste kolem Mariboru už několikrát projeli. Město ležící na řece Drávě bývá pro mnoho cestovatelů jen bodem na navigaci nebo místem, kde stráví noc před pokračováním do Chorvatska. Byla by ovšem škoda nepoznat ho blíž.
Maribor je druhým největším městem Slovinska a vstupní branou do vinařského regionu Štýrsko. Na první pohled zaujme historickým centrem s červenými střechami, barokními domy a kostelními věžemi, za nimiž se zvedají zalesněné svahy pohoří Pohorje. Přesto si zachovává klidnější tempo než evropské metropole a právě tím si získává většinu návštěvníků.
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Po desetiletích válek, okupace i průmyslového úpadku prošlo město výraznou proměnou. Dnes jsou pěší zóny plné kaváren, restaurací, malých obchodů i kulturních akcí. Historické budovy získaly nový život a Maribor se stal jedním z gastronomických center Slovinska.
Slovinsko si v posledních letech buduje pověst kulinářské destinace a Maribor na tom má svůj podíl. Místní restaurace nabízejí tradiční slovinskou kuchyni i moderní gastronomii založenou na regionálních surovinách.
Večer ožívá zejména ulice Poštna, kde lidé posedávají na zahrádkách s místním pivem nebo sklenkou vína. Atmosféra je živá, ale zároveň uvolněná – nikde nejsou davy turistů ani hlučné bary.
Nejstarší vinná réva na světě stále plodí
Právě víno je pro Maribor symbolem. Město leží na okraji největší slovinské vinařské oblasti a vinařská tradice zde sahá až do dob Římanů.
Nejslavnější atrakcí Mariboru je bezpochyby Stará trta, tedy nejstarší dosud plodící vinná réva na světě. Roste přímo na břehu Drávy a podle Guinnessovy knihy rekordů je stará více než 450 let.
Dodnes každoročně plodí hrozny, ze kterých vzniká malé množství vína určeného pouze pro slavnostní příležitosti. Stará réva se stala symbolem města a připomínkou toho, jak hluboko jsou zde zakořeněné vinařské tradice.
Maribor není rozlehlé město, a tak lze většinu památek pohodlně projít pěšky během jediného dne. Dominantou centra je Mariborský hrad z konce 15. století, který nechal vybudovat císař Fridrich III. jako součást městského opevnění. Dnes v něm sídlí Regionální muzeum představující historii celého kraje.
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Nedaleko hradu se na náměstí Svobody nachází památník NOB připomínající slovinský odboj během druhé světové války. Na bronzovém monumentu jsou vyryty texty připomínající popravy stovek lidí i dopisy odsouzených na smrt.
Za návštěvu stojí také katedrála sv. Jana Křtitele, jejíž historie sahá do poloviny 13. století. Na stavbě jsou patrné gotické, renesanční i barokní prvky, které vznikaly během postupných přestaveb.
Dráva jako srdce města
Jedním z nejpříjemnějších míst je nábřeží řeky Drávy. Široká promenáda láká na posezení v kavárnách i restauracích a večer se mění v oblíbené místo setkávání místních obyvatel.
Řeku překlenuje moderní lávka Splavarska brv určená pěším a cyklistům. Její zvlněná konstrukce ze dřeva a oceli vytváří zajímavou hru světla na hladině a sama o sobě se stala jedním ze symbolů moderního Mariboru. Ráno zde můžete potkat běžce, cyklisty i obyvatele mířící do práce. Přesto si místo zachovává překvapivě poklidnou atmosféru.
Z Prahy je Maribor vzdálený přibližně 600 kilometrů, takže představuje ideální místo pro přenocování při cestě do Chorvatska. Místo rychlého odpočinku na hotelu se ale vyplatí dopřát si alespoň jeden celý den.
Místo davů nabízí Maribor klid, autentickou atmosféru a příjemné překvapení, které mnoha cestovatelům zpříjemní cestu k Jadranu natolik, že se sem budou chtít vrátit i příště – tentokrát už ne jen na jednu noc.