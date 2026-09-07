Od českých hranic je to do Slovinska asi šest hodin cesty autem, což dělá ze země atraktivní cíl pro letní dovolenou. Místní prostředí a možnosti vás ale nadchnou i na podzim. Třeba prohlídka hlavního města Lublaně, které je od Prahy vzdáleno asi 700 kilometrů. K tomu, abyste metropoli prozkoumali, vám postačí víkend, na prohlídku Lublaňského hradu a procházku po historickém centru jedno odpoledne.
Tím spíš vám zbude čas na návštěvu dalších míst. Jedním z nich je město Maribor, které je obehnáno kopci. Zdejší vrch Kalvarija patří mezi nejvyhledávanější cíle nejen turistů, ale i místních obyvatel. Vede k němu 375 schodů. Vyplatí se je zdolat, protože ze samotného vrcholu je nádherný výhled do širokého okolí.
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Mnozí jej jen míjejí na cestě do Chorvatska. Maribor stojí za delší zastávku
Vynechat byste neměli ani procházku podél řeky Drávy. Nejkrásnější pohled na celou starou čtvrť je z nově vybudované lávky. Je to i strategický výchozí bod pro všechny sportovce. Půjčit si zde můžete kola a krajinu pozorovat ze sedla. Pokud byste ale chtěli zavítat ke zdejším vodopádům, připravte se na náročnější pěší trasu.
Jednou z nejnavštěvovanějších stezek je Mariina poutní cesta dlouhá přes 400 kilometrů. Je považována za poutní místo a vede podél vesniček i vinic, kterých je ve Slovinsku přehršel. Jedna z vinic – Stara trta – je zapsána v Guinnessově knize rekordů jako nejstarší dosud plodící vinná réva na světě.
Krásná soutěska i strmé výšlapy
Za jedno z nejmalebnějších míst Slovinska je označováno jezero Bled. Jeho dominantou je barokní kostel Nanebevzetí panny Marie, ke kterému se dostanete zapůjčenou lodičkou nebo pravidelnou lodní linkou.
Okolí jezera je vhodné pro rodiny s dětmi nebo zapálené sportovce. Nebude asi překvapením, že k nejoblíbenějším aktivitám patří koupání. Nad jezerem se na skále tyčí Bledský hrad, k němuž se dostanete pěšky po strmé cestě z břehu jezera nebo autem na hradní parkoviště.
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Tajemství slovinské soutěsky Pasice. Partyzánskou nemocnici Němci neobjevili
Co zde ale určitě stojí ještě za návštěvu, je soutěska Vintgar, která leží nedaleko a patří k největším přírodním klenotům Triglavského národního parku, který je i jediným v zemi. Příjemná procházka po dřevěných chodnících trvá zhruba dvě hodiny. Kromě krásné přírody při ní můžete pozorovat i pstruhy v průzračně čisté vodě. Na konci soutěsky se nachází vodopád Šum vysoký šestnáct metrů.
Pokud toužíte po adrenalinové dovolené, zamiřte na Triglav, nejvyšší horu Slovinska, srdce Julských Alp. Na vrchol vede několik turistických tras různých náročností. Výchozím bodem pro ně bývá Bohinjské jezero, které je svou rozlohou největší ve Slovinsku.
Tam hledejte i ubytování. Kromě sportovního vyžití je kolem něj i nespočet pláží a míst k odpočinku. Najdete zde i lanovku, která vede na horský masiv Vogel, odkud lze dojít na vyhlídkové místo Rjava Skala.
Slovinsko samozřejmě nabízí i koupání v moři. Nejlepší jsou slovinské Benátky neboli Piran. Do historického centra se ale autem nedostanete. Pokud budete ubytovaní v některém z okolních hotelů, můžete zaparkovat přímo u něj. Případně využít centrální parkovací domy Fornače a do centra jet shuttle autobusem.
Slovinsko: Tipy na cestování
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.