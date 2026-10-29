Legenda říká, že u místního termálního pramene se zastavovali vojáci z římské legie i staří Keltové. Později jej mniši z kláštera používali k léčebným účelům, založili díky němu i jednu z prvních lékáren na kontinentu a obyvatelé z nedaleké osady si k vyvěrající vodě chodili hojit rány a v zimních měsících prát prádlo.
Když tu v 50. letech minulého století provedli rozbory vody, zjistili, že obsahuje řadu minerálů. Věhlas pomalu rostl, až tu v roce 1966 postavili první dřevěný bazén.
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Termální lázně a ropný vrt. Ze slovinského ráje jdeme do chorvatského Pekla
Jelikož voda podle testů vykazovala mírnou radioaktivitu, dali lázním název Atomské Toplice. Jenže Atomové lázně jaksi neznělo nejlépe. A tak se v roce 2000 přejmenovaly na Terme Olimia.
Z dřevěného bazénu se časem vyklubaly špičkové lázně. V údolí řeky Sutla na dohled od chorvatských hranic, v zatáčce před obcí Podčetrtek, vykukují ze svahu střechy bazénu a saun. Jsou šikovně schované pod zemí. Nad nimi u lesa stojí dvě hotelové budovy.
Děti versus dospělí
Letos na jaře v Olimii otevřeli nový hotel pouze pro rodiny s dětmi. Vše je uzpůsobeno pro malé zákazníky. Devítimetrová lezecká síť místo schodiště, obří herny pro nejmenší včetně hlídání, kde dítě dostane náramek a z herny se samo nedostane, a také herny pro teenagery, kde herní konzole často obsazují i tatínkové.
Ovšem hlavní roli hrají vnitřní i vnější bazény v největším rodinném wellness centru v zemi. Miminka tu mají speciální písečný bazén připomínající pláž u moře, pro větší je k dispozici lezecká stěna nad hladinou, skluzavky nebo 7D kino – to kombinuje 3D projekci, pohybová sedadla a smyslové efekty, jako je vítr, voda či vůně, navíc umožňuje divákům interaktivně střílet na objekty na plátně.
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Blízký východ Slovinska. Černá termální voda v Pomurje voní po ropě
Z bohatého prostoru pro rodiny těží i dospělí, kteří na děti (vlastní či cizí) třeba zrovna nemají náladu. Wellness Orhidelia je jen pro dospělé. Do 15 let platí zákaz vstupu. V komplexu laděném do tmavě antracitového nádechu s všudypřítomnou uklidňující hudbou, s rozlehlým bazénem, jeskyní, vířivkami, vodopády a osmi druhy saun nikdo nekřičí, nevyrušuje, nedožaduje se svačiny.
O to častěji narazíte v několika odpočinkových místnostech na spící návštěvníky. Je libo se na vodním lůžku zaposlouchat do podmanivé hudby linoucí se ze sluchátek? Nebo si dáte digitální detox? Odevzdejte na recepci mobil a vrátí vám ho až po třech hodinách. Jen zkuste být chvíli offline. Tady není kam spěchat.
Podzemní labyrint
Lázně Olimia jsou rozlehlé, byť to tak zvenku vůbec nevypadá. Vedle samostatné části pro rodiny a sousední části pro dospělé hledající odpočinek je tu také část určená pro léčebné procedury. „Tři různé skupiny zákazníků se vůbec nemusejí potkat, to je naše velká přednost,“ líčí Maja Jahn, manažerka lázní, které ubytují 2 000 hostů.
A další výrazné plus: vše je propojeno podzemními chodbami, takže z hotelového pokoje do jakéhokoli bazénu dojdete v teple v županu klidně i v zimě či dešti. Napoprvé si v béžových chodbách připadáte, že se musíte ztratit, ale orientace podle šipek a cedulí je jednoduchá. Na vzduch vás to vytáhne pouze, když v létě budete chtít navštívit akvapark, případně se vydat na pěší túru po okolí.
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Termály a masové hroby. Výlet do Slovinska, kde se rubal každý s každým
Lázeňský areál leží v kopcovité krajině plné lesů a vinic. Oblíbená je půlhodinová procházka na hrad Podčetrtek, kterou můžete absolvovat samostatně nebo organizovaně s ostatními hosty.
Případně vyjedete na půjčeném kole do vesnice Olimje, kde se nachází stejnojmenný klášter. Původně šlo o zámek ze 16. století, ale byl přestavěn na klášter (dodnes fungující), v jehož areálu se nachází lékárna z roku 1765 s historickými freskami na stěnách. V obci najdete ještě trochu jinou výrobnu „medicíny“ – čokoládovnu.
Psí bar
Terme Olimia rostou každým rokem. Letos udělaly radost rodinám s dětmi, loni potěšily majitele psů, pro které vytvořily psí park, bazén a bar. Ano, přesně tak: bar s psími dobrotami!
Hlavní je však samozřejmě voda vyvěrající z hloubky 500 metrů. V bazénech má velmi příjemných 30 až 37 °C, obsahuje vápník, hořčík, hydrogenuhličitany i křemík. Podle starších rozborů byla léčivá a zároveň obsahovala nízkou koncentraci radioaktivního radonu, dnes už jej v oficiálním chemickém složení neuvádějí.
Zato ji vyzdvihují jako zklidňující s antistresovými účinky, je vhodná pro osoby trpící problémy pohybového aparátu, revmatickým, kožním nebo cévním onemocněním.
Pro některé české návštěvníky se tu může skýtat ještě jedna výhoda: zatím tu moc neuslyšíte češtinu. Mezi zahraničními hosty vládnou Chorvati, Italové a Rakušané, v létě do místních kempů přijíždějí Nizozemci a Belgičané. „Češi nás teprve objevují, protože dlouhá léta tudy jen projížděli k moři. Ale teď zjišťují, že by bylo dobré se zastavit,“ říká Maja Jahn. Přidáte se k české skupině objevující Slovinsko?
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