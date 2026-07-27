Bojnický zámek patří k nejnavštěvovanějším památkám Slovenska. Přestože jeho základy sahají hluboko do středověku, dnešní romantickou podobu získal až na přelomu 19. a 20. století. O přestavbu se zasloužil hrabě Ján František Pálffy, vášnivý sběratel umění a obdivovatel francouzských zámků.
Právě návštěvy Francie ho inspirovaly k tomu, aby z původní pevnosti vytvořil sídlo připomínající slavné zámky na Loiře. Výsledkem je stavba plná štíhlých věží, cimbuří, arkýřů a romantických nádvoří, která působí dojmem, jako by vystoupila z filmové pohádky. Není proto divu, že se zde natáčela řada filmů a pohádek.
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Atmosféru zámku umocňují i legendy. Nejznámější vypráví o samotném hraběti Pálffym, který si přál být pohřben přímo v zámecké kapli, aby mohl po smrti dál procházet chodbami svého milovaného sídla.
Bojnice si dodnes pověst tajemného místa pečlivě udržují. Každé jaro se zde koná oblíbený Festival duchů a přízraků, během něhož se zámek po setmění promění v kulisy plné strašidelných příběhů, historických kostýmů a speciálních večerních prohlídek.
Báječné termální prameny
Jen několik minut chůze od zámku se nacházejí termální lázně. Z hloubky země zde vyvěrá voda o teplotě kolem 52 stupňů Celsia, která se využívá k léčbě pohybového aparátu už po staletí. Návštěvníci si mohou vybrat mezi klasickými lázněmi nebo rekreačními bazény a příjemně tak zakončit den plný poznávání.
Velkým lákadlem je také zoologická zahrada Bojnice. Nejstarší a největší zoo na Slovensku funguje už od roku 1955 a chová stovky druhů zvířat včetně řady ohrožených druhů. Pohled na exotická zvířata s kulisou zámeckých věží v pozadí patří k nezapomenutelným zážitkům.
Pokud přijedete autem, vyplatí se věnovat více času i okolnímu regionu Horní Nitra. Turisté často míří jen k samotnému zámku, přitom nedaleké přírodní oblasti, přehrada Nitrianske Rudno nebo historický Trenčín nabízejí klidnější alternativu bez velkých davů.
Příjemným bonusem jsou i ceny. Oproti Vysokým Tatrám nebo Bratislavě vyjdou ubytování, restaurace i vstupy zpravidla levněji. V místních restauracích nechybějí brynzové halušky, kapustnica ani pečená kachna a milovníci vína mohou ochutnat produkci nedalekého nitranského vinařského regionu.
Bojnice tak představují jedno z těch míst, kde se během jediného dne dá spojit historie, odpočinek, příroda i zábava. A právě tato kombinace je důvodem, proč se sem návštěvníci stále vracejí.
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Článek vznikl pro časopis Rytmus života.