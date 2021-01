Gutn tóg. Bi homze zich? V zapadlém slovenském regionu žijí poslední Mantáci

„Gutn tóg. Bi homze zich?“, ptá se mě Gabriel Müller, když mě vítá ve Štósu. Snažím se rozpoznat zvláštní jazyk, ale než vyslovím první domněnku, Slovák sám odpoví.

„To byla mantáčtina, znamená to Dobrý den, jak se máte?“, usmívá se Müller. „Naše nářečí používáme na úřadech, v hospodách, na ulicích a kromě Štósu zní mezi starousedlíky v Medzevu, Smolníku, Mníšku nad Hnilcom, Smolnické Huti, Švedlári a v Gelnici. Je to specifický dialekt, který do tohoto kraje přinesli Němci ze středních Franků. Ve dvanáctém století přišli do tehdejších Horních Uher, aby kolonizovali pusté oblasti. Začalo se jim říkat Mantáci a společně s kulturou si v nové vlasti udrželi také svou mateřštinu,“ dodává potomek německých přistěhovalců.