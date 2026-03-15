Pokud na Slovensku existuje místo, které vypadá jako dokonalý „instagramový spot“, je to právě Vlkolínec. Malá horská vesnice ve středním Slovensku je plná dřevěných domků, které působí, jako by se tu zastavil čas. Jenže právě to, co je pro turisty romantické, je pro místní čím dál méně udržitelné, píše portál Time Out.
Vlkolínec získal status světového dědictví UNESCO v roce 1993. Organizace ho popisuje jako „pozoruhodně zachovalou osadu se 45 budovami s typickými prvky tradiční středoevropské vesnice“.
Jde o nejucelenější soubor tradičních roubených domů v regionu, které se často nacházejí v horských oblastech. Na první pohled to zní jako velká pocta. V realitě se však podle místních z prestižního označení stala nálepka, která přitahuje návštěvníky bez respektu.
Vlkolínec se dnes ocitl v paradoxní situaci – vypadá jako živá vesnice, ale skutečný život z něj postupně mizí. Podle článku se počet obyvatel za posledních třicet let snížil o polovinu.
Dnes má obec pouze čtrnáct stálých obyvatel, kteří jsou válcováni turistickými davy. Ročně sem přijede zhruba sto tisíc návštěvníků. A to už není „milá návštěva“, ale spíš invaze.
„UNESCO nás proměnilo v turistickou zoo“
Největším problémem prý není počet turistů, ale jejich chování. Jeden z místních řekl deníku The Mirror, že UNESCO je proměnilo v turistickou zoo a že jejich životy jsou pod náporem návštěvníků drceny.
Objevují se i situace, které zní téměř absurdně – lidé si tajně fotí interiéry domů přes okna nebo dokonce vstupují do soukromých zahrad. Žít v takovém „živém skanzenu“ tak přestalo být roztomilé velmi rychle.
Ironií je, že Vlkolínec přitahuje turisty právě proto, že nepůsobí jako umělá atrakce. Není to vylidněné muzeum, ale místo, kde lidé skutečně žijí.
Odborník na kulturní dědictví Miloš Dudáš proto tvrdí, že největším lákadlem vesnice je právě to, že jde o „obydlené místo“, a nikoli prázdný muzejní skanzen. Jenže právě v tom je problém – někteří návštěvníci se chovají, jako by tam nikdo nebydlel.
Vyškrtněte nás ze seznamu
Nejvýraznější hlas kritiky přichází od nejstaršího obyvatele vesnice Antona Sabuchy. Podle něj přísná pravidla UNESCO běžný život značně komplikují.
Tvrdí například, že kvůli regulacím je obtížné dělat i běžné věci, jako pěstovat plodiny nebo chovat zvířata. Serveru Travel Tomorrow řekl otevřeně: „Zařiďte, aby nás z UNESCO vyřadili. Žilo by se nám lépe.“ Zní to jako provokace, ale zároveň jako přiznání, že turistický úspěch může být i pastí.
UNESCO však odmítá, že by za situaci neslo plnou odpovědnost. Organizace připouští, že Vlkolínec je „zranitelný vůči dopadům turismu“, zároveň ale upozorňuje, že problém souvisí také s rostoucím počtem lidí, kteří si zde kupují domy pouze jako rekreační objekty.
Jinými slovy – vesnice se postupně mění ve víkendovou kulisu místo skutečné komunity. A právě to může být pomalá smrt, kterou na turistických fotografiích nikdo nevidí.
Jinde UNESCO funguje. Proč ne tady?
Aby byl obraz vyvážený, článek připomíná, že status světového dědictví UNESCO ve světě často funguje jako forma ochrany i prestiže. Mnohé státy ho naopak aktivně brání. Například peruánské ministerstvo kultury označilo UNESCO za „jediný kompetentní orgán pro podporu identifikace, ochrany a zachování kulturního a přírodního dědictví“.
To je úplně jiný pohled než ten, který dnes zaznívá z Vlkolínce. Vesnice je totiž ukázkovým příkladem toho, jak se může skutečné místo proměnit v produkt – zážitek, atrakci a povinnou turistickou zastávku. A jakmile se místo stane povinnou zastávkou, přestává být domovem.
Svět obdivuje slovenskou tradici, dřevěné domy a „autentickou atmosféru“. Jenže autenticita není dekorace. Je to každodenní život lidí, kteří tam musí žít i poté, co odjede poslední autobus s turisty. A dnes se zdá, že obyvatelé Vlkolínce už nechtějí být světovou památkou. Chtějí být prostě obyčejnou vesnicí.