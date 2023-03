Populární zimní túra na Slovensku. Výstup na Velký Choč si zamilujete

Může se hodit Výstup na Velký Choč není rozhodně žádná procházka, i když by se to mohlo po přečtení a zhlédnutí fotek tohoto článku někomu zdát. Samozřejmě hlavně záleží na počasí a stavu sněhové pokrývky. Při plánování výletu je proto třeba počítat i s různými maléry, které mohou nastat. Nezbytnou výbavu by měly tvořit nesmeky, případně turistické mačky. Samozřejmostí je nepromokavá obuv a hodit se mohou i návleky, jelikož sněhové podmínky nahoře bývají často úplně jiné než dole. Totéž platí o povětrnostní situaci, zejména pocitové teplotě a síle větru. Hlavním klíčem k úspěchu je vedle počasí dobře prošlapaný, nezledovatělý chodník. Na výstup si vyhraďte pro jistotu celý den a do Valaské Dubové přijeďte autem pokud možno před 8. hodinou, ať máte kde zaparkovat. Na doplnění zásob ve vesnických obchodech raději nespoléhejte.