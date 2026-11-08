Při cestách do Malé Fatry či do Roháčů (Západních Tater) jsme jej z dálky viděli mnohokrát: táhlý, zalesněný hřeben Oravské Magury. Tedy pohoří, které se ani výškou, ani dramatickými prvky reliéfu s těmi výše uvedenými sice nemůže měřit, zato však zůstávalo léta obestřené aurou tajemna. Třídenní přechod Magury nakonec přinesl to, co jsme očekávali: téměř nekonečné hluboké lesy, vyhlídky z občasných horských luk – a hlavně samotu. Za celou dobu jsme potkali jen pár návštěvníků.
Postarší chlápek ví o zdejší krajině první i poslední a mezi řečí nás upozorňuje, že „tuná v tej doline napravo“ sídlí páreček medvědů i s mladými a on je občas sleduje s pomocí fotopasti.