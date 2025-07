KVÍZ: Retro kempování. Co si pamatujete o turistické výbavě za socialismu?

Za minulého režimu se člověk do světa moc nepodíval, o to víc frčela turistika. Pamatujete si ještě, co všechno bylo potřeba sbalit si pod stan? Vyzkoušejte své znalosti v našem retro kvízu. Soutěžit...