Večeře na zámku, oběd nad městem. Na Slovensku vrcholí Zimní festival jídla

Gastronomický bedekr Gurmán na Slovensku pořádá už 12. ročník festivalu, který otevírá 54 restaurací z celé země širokému publiku. Podniky jako UFO, Mlyn 108 nebo Chateau Čereňanny nabízejí až do 23. února festivalová degustační menu za 32 nebo 35 eur (800 a 875 Kč).

Jedním z nich je třeba trenčínský čtyřhvězdičkový hotel Elizabeth, který stojí na místě, kde hostinec stával vlastně už od založení města. Známý je hlavně kvůli římskému nápisu na hradní skále, u které hotel stojí. Samotný nápis oslavuje vítězství vojsk Marka Aurelia a je starý víc než 2 tisíce let.

Jako hlavní chod festivalového menu podávají v hotelu Hviezdoslav v Kežmaroku steak ze srnce s pyré ze špičatého zelí a opečenými bramborami.

Věhlas hotelu zajišťuje také jeho kuchyně, kterou poslední dva roky vede šéfkuchař Daniel Marek. Už podruhé v něm chystá i menu na Zimní festival jídla. To letošní zahájil raviolami se sušenými rajčaty a omáčkou z raků. Jako hlavní chod pak podává kachní prsa s velmi neobvyklým, ale ohromně zajímavým pyré z lékořice.

Zážitek pak uzavírá famózní dezert. „Je to podle mě jeden z nejlepších dezertů, jaké jsem kdy připravil. Dýně v dezertu? Když si to přečtete, tak vás to asi nijak zvlášť nezaujme. Ale myslím, že se mi to podařilo celkem dobře. Je tam marinovaná dýně s naším vlastním zázvorovým sirupem a dortíček z bílé čokolády. Zázvor s čokoládou a dýní se dobře kamarádí,“ vysvětluje Marek.

Oběd v oblacích

Opravdu výjimečný gastronomický zážitek nabízí restaurace UFO v Bratislavě. Je totiž umístěná přímo na vyhlídce mostu SNP přes Dunaj ve výšce 95 metrů. Už deset let tam v maličké kuchyni vaří šéfkuchař Jozef Masarovič. „Začátky byly sice těžké, ale už jsem si na to zvykl. Každý tady máme tak jeden metr čtvereční prostoru, ale já s oblibou říkám, že do velké kuchyně bych už nechtěl. Naběhal bych se tam,“ líčí náročné podmínky Masarovič.

Své festivalové menu popisuje jako menu ze spižírny. „Každý kuchař rád vaří na jaře a v létě, kdy má plnou zahradu čerstvých surovin. Ale teď je zima, a tak jsme museli otevřít spižírnu a vařit z toho, co je v ní,“ vysvětluje.

Degustace tedy začíná osvěžujícím kedlubnovým krémem, do kterého zpracoval v podstatě celou kedlubnu, a to včetně zelených listů. Pokračuje perfektně připraveným steakem ze srnčího s topinamburovým pyré a končí dokonalým dezertem z bílé čokolády, dýně, rakytníku a červeného pomeranče.

Večeře na zámku

Vedle restaurací se do festivalu tradičně zapojují také hotely. Některé nabízejí výhodné balíčky, které obsahují jak degustační večeři, tak nocleh a snídani. Právě to je případ třeba zámeckého hotelu Goya ve Voderadech u Trnavy.

Festivalové menu v bratislavské restauraci Iasai tvoří moderní nigiri, kuřecí prsa na máslovém ponzu, Kotteri ramen a palačinka kinako. Jako předkrm v restauraci Chateau Gbelany podávají candáta s bramborami, koprem a škvarky.

Ten je umístěný v zámku, který v roce 2016 v podstatě jako ruinu koupili manželé Bohdalovi. Osm let ho pečlivě opravovali a restaurovali, až v něm v roce 2024 otevřeli luxusní hotel. Do kuchyně povolali zkušeného šéfkuchaře Petera Bracha. „Historie tohoto místa na vás dýchne, takže tady nemůžeme vařit žádnou asijskou nebo jinou exotickou kuchyni. Vaříme moderně podle uherských vzorů,“ vysvětluje.

Inspirace Uhrami vychází od původních majitelů zámku. Nechal si ho totiž postavit rod Zičovců, který pochází právě z dnešního Maďarska.

Brachovo festivalové menu proto začíná zemitým tatarákem z hub, pokračuje candátem s petrželovým pyré a končí čokoládovým dezertem. „Zvláštností je však mezichod na odlehčení, který podáváme po rybě. Je to zmrzlina z cukrové řepy,“ popisuje menu Bracho.