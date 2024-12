Která letiště jsou nejzajímavější na světě? Netradiční žebříček očima pilota

Nalétané hodiny patří k základní vizitce každého pilota. Letci si o nich vedou pečlivé zápisky, které zajímají zaměstnavatele i úřady. Proto přesně znám svůj celkový nálet 25 000 hodin a vím, že 16 000 hodin z toho jsem strávil za volantem Jumbo Jetu B-747.

Ovšem nikdy jsem si nepíchal vlaječky do mapy světa. Teprve až když jsem si s odchodem na leteckou penzi udělal inventuru osobních statistik a sečetl všechna letiště, na kterých jsem za desítky let jako pilot přistával, vyšlo mi číslo 266.

Zdá se vám to hodně? Ve skutečnosti je to jen zlomeček všech světových letišť, jejichž celkový počet nejspíš nikdo přesně nezná. Aspoň já jsem žádné konkrétní číslo nikdy neslyšel ani nečetl. Ale rozhodně jich budou desetitisíce. Vždyť jen v USA funguje přes 15 000 letišť, v Rusku přes tisícovku a i v naší malé zemi jich máme okolo stovky.

Ve standardní letecké komunikaci se každé letiště světa označuje specifickým čtyřmístným kódem Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), ovšem s tím pasažéři prakticky nepřijdou do styku, používá se v leteckých mapách, komunikaci a dokumentaci. Laikům známější třímístný kód Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) se objevuje v letových řádech, rezervačních systémech, na letenkách a také na zavazadlových čárových kódech, ale nemá ho zdaleka každé letiště. Příklad: LKPR i PRG znamená totéž: Praha. Stejně tak LKTB i BRQ = Brno nebo LKKU i UHE – Kunovice. Ale třeba Kyjov = pouze LKKY, Znojmo = pouze LKZN nebo Žatec = pouze LKZD.

V mé životní statistice letišť se stal značným limitem paradoxně Jumbo Jet, jelikož tak velké letadlo nemůže sednout zdaleka všude. Ale i tak se mi podařilo dát dohromady pestrou sbírku letišť, ta nejzajímavější z mého pohledu jsem vybral do následující galerie. Je to jiný žebříček, než jaký se objevuje každý rok v médiích coby hitparáda letišť z pohledu cestujících. Piloti pochopitelně vnímají letiště docela jinak než pasažéři, kteří hledají čisté toalety, případně sprchy, pohodlí v saloncích, dobré jídlo za rozumné peníze nebo výhodné bezcelní nákupy během čekání na odlet.

1 Praha (PRG, LKPR)

Praha (PRG, LKPR). Slavomír Pískatý řadí pražské letiště mezi absolutní světovou špičku.

O Ruzyni se říká mezi letci ledacos. Třeba že je to největší staveniště světa s vlastním letištěm. Kope se tam docela často, to je fakt, ale čilý stavební ruch vládne i na spoustě jiných letišť světa. Nebo že má nejkřivější dráhu na světě.

Ano, hlavní dráha 06-24 je skutečně vertikálně asi nejvíc zvlněná, co jsem kdy viděl, tak hrbatá, že nic podobného nemají ani v Himálaji. Ale ničemu to zásadně nevadí, snad jen když v Praze někdo přistává poprvé a nezná to, tak s tím někdy trochu víc práskne. Ale povrch je parádní, nic tam neskáče ani nedrncá, jen je to prostě tak trochu z kopečka do kopečka.

Mně osobně se to líbí. Na Prahu nedám dopustit. Vybavením se řadí mezi absolutní světovou špičku – letiště je vybaveno pozemním zařízením umožňujícím přistávat za nejhorších povětrnostních podmínek (CAT III) s možností využití automatického přistání.

Problémem ruzyňského letiště jsou tři vzletové dráhy, které se vzájemně kříží, navíc jedna z nich je dlouhodobě uzavřena. To křížení drah je nevýhoda, která snižuje dostupnost letiště při plánování letu. Dostavění paralelní nezávislé dráhy by Praze prospělo.

2 Paříž (CDG, LFPG)

Paříž (CDG, LFPG)

Francie je zemí kruhových objezdů. Na silnici to už nejspíš nikoho nepřekvapí, jenže oni mají kruháč i na pařížském letišti Charlese de Gaulla! Nic takového jsem nikde jinde ve světě neviděl. Je to sice bizarní, ale zvyknete si na to.

Daleko větší problém představuje francouzština, kterou tam míchají do komunikace, podobně jako to ve španělsky mluvicích zemích dělají se španělštinou.

3 Sint Maarten (SXM, TNCM)

Mezinárodní letiště princezny Juliany, známé také jako Mezinárodní letiště Svatý Martin

Na jednom z nejslavnějších letišť světa na karibském ostrově Sint Maarten jsem s kanadským letadlem přistával bohužel za tmy, takže jsem neviděl ty davy diváků, kteří se rádi fotí na místní pláži Maho s přistávajícími letadly těsně nad hlavou, jako by si na vysunuté podvozky skoro mohli sáhnout.

Ale i tak jsem měl z toho místa silné zážitky, které bych si však raději odpustil. Při přiblížení jsme museli kličkovat mezi tropickými bouřkami, přitom přístrojové vybavení letiště nic moc, pak mě kolegové varovali, ať si pořádně ohlídám během nakládky bagáže místní lajdácký pozemní personál, abych měl letadlo při startu dobře vyvážené, a navíc nás poslali startovat nikoli přes moře, ale na druhou stranu proti kopcům, které jsou tam nepříjemně blízko.

Málokdy mě něco rozhodí, ale toto mi připadalo hodně šílené. Ono i to postávání u plotu letiště blízko letadlům je riskantní: v roce 2017 za to zaplatila životem novozélandská turistka.

4 Londýn (LHR, EGLL)

Londýn (LHR, EGLL) Jako bonus máte během přistání nebo vzletu (podle směru větru) na Heathrow velkolepé výhledy na centrum Londýna.

Stručně řečeno: stará dobrá Anglie. Poprvé jsem na Heathrow přistával v roce 1990 za kniplem Tu-134 ČSA, naposledy v roce 2023 s B-747 Korean Air. A vše tam fungovalo stejně. Stejně dobře! Tam se tak krásně létá... Londýn se naučíte jednou a už tam můžete létat pořád.

Jako bonus máte během přistání nebo vzletu (podle směru větru) velkolepé výhledy na centrum Londýna s klikatou Temží nebo na majestátní královský hrad Windsor. Jedna z nejrušnějších leteckých tras světa vede nad sídlem britské královské rodiny, přitom nikdy jsem neslyšel o žádném protestu.

5 Anchorage (ANC, PANC)

Anchorage (ANC, PANC) „Přistávání na Aljašce patřilo k mým nejoblíbenějším,“ říká český kapitán Jumbo Jetu.

Jedno z mých „domovských“ letišť, přistával jsem tam vedle soulské pracovní základny nejčastěji, jako pilot určitě víckrát než v Praze. Ale nemůžu říct, že by přistávání na Aljašce patřilo k mým nejoblíbenějším, bývá tam dost náročné počasí s nekonečně pestrou paletou podmínek: turbulence, střihy větru, lijáky, vánice, zkrátka cokoli.

Zažil jsem tam všechno možné. Trochu tam pokulhávala údržba vzletové dráhy, pojížděček i stojánek, hlavně ke konci zimy, která bývá na Aljašce velmi dlouhá. Vzpomínám si, jak jsme jednou přistávali jako první ráno po hustém nočním sněžení, už se rozednívalo, dráhy nesvítily, vidět byla jen bílá pláň, nic víc. Nezbývalo než doufat, že během automatického přistání letadlo dost dobře ví, co dělá. Když jsme pak na ranveji zapnuli zpětný tah motorů, Jumbo Jet se proměnil v bílou kouli. Jednou tam dokonce čínské letadlo kvůli zavátým letištním světlům odstartovalo z pojížděcí dráhy, kupodivu úspěšně.

6 Frankfurt (FRA, EDDF)

Letiště ve Frankfurtu (FRA, EDDF)

Obří německé letiště patřilo v mých očích mezi nejmilejší destinace, připadal jsem si jako doma. Panuje tam velmi hustý provoz, mají tam tři paralelní a jednou příčnou dráhu, které se nekříží, a k tomu dokonalé řízení letového provozu.

Na rozdíl od španělských nebo francouzských dispečerů a jejich častých domorodých průpovídek jsem od Němců jako pilot nikdy ve sluchátkách nezaslechl ani náznak němčiny, veškerá komunikace probíhala striktně v angličtině – a jelikož to nejsou rodilí mluvčí, byla to perfektně srozumitelná mezinárodní angličtina, žádné lokální přízvuky. Prostě německá dokonalost.

7 Los Angeles (LAX, KLAX)

Los Angeles (LAX, KLAX) trápí hustý provoz.

Američani jsou kovbojové a tady to bylo vidět při každém přistávání. Protisrážkový radar v kokpitu dopravních letadel TCAS byl nad L. A. neustále v pohotovosti. Panoval tam neskutečně hustý provoz nejen velkých dopravních letadel, ale i malých soukromých tryskáčů a helikoptér. Velmi složitě se tam komukoli uhýbalo, ale vždy to dobře dopadlo, američtí pozemní dispečeři jsou špičkoví profíci.

8 Guam (GUM, PGUM)

Boeing B-52 během cvičného letu poblíž základny na Guamu

Na americkém tichomořském ostrově bylo často na co koukat. Na Guamu má totiž velkou základnu americké letectvo a člověk tam mohl vidět nejmodernější utajované stroje. Pamatuju si, že jednou – bylo to dávno před současnou érou dronů – tam „vypadlo“ z mraků něco hodně divného, nejvíc to připomínalo právě obří dron, možná je tam testovali, načež to normálně přistálo na letišti.

Několikrát jsem tam potkal „neviditelný“ strategický bombardér B-2: vypadá jako jedno velké křídlo, radary ho prakticky nedokážou detekovat, vyrobeno bylo jen okolo dvaceti strojů a s cenou přes miliardu dolarů je považován za nejdražší letoun v dějinách lidstva.

Na Guamu se mně taky vždycky líbily obrovské šlehačkové mraky, ovšem s absencí vnitřních vertikálních proudů. Slangově se těm mrakům říká vodníci. Vypadají hrozivě, ale když do nich vletíte, nic strašného se nestane.

9 Čedžu (CJU, RKPC)

Letiště v Čedžu je tak trochu zrádnou destinací kvůli silnému bočnímu větru.

Možná to leckoho překvapí, ale padesátiminutový let ze Soulu na korejský ostrov Čedžu jsme velmi často operovali s B-747. Letový řád byl tak hustý, že se občas na tamější ranveji sešla i tři velká dálková letadla naráz. Myslím, že mnoho vytíženějších vnitrostátních linek na světě nenajdete.

Mezi Korejci je Čedžu ohromně populární destinace, létali tam na líbánky ti, kteří si nemohli dovolit luxusnější novomanželskou romantiku na Guamu nebo na Havaji. Byli poznat obvykle na první pohled, ačkoli se nechovali nijak zamilovaně, ale byly to mladé páry a vezly si zpravidla velký dort. V Koreji fungují dohodnuté sňatky, takže na Čedžu se trochu poznali, do roka měli dítě, za dva roky další dítě, pak nějakou dovolenou někde v Pacifiku… Zkrátka jeli podle „síťového grafu“.

Z leteckého pohledu bylo Čedžu zrádnou destinací, téměř neustále tam foukal silný boční vítr. Jednou se mi tam nepodařilo s jumbem vůbec dosednout, jaká tam byla meteorologická mlýnice, musel jsem divertovat zpátky do Soulu. Panovalo tam extrémně špatné počasí, v tropickém létě tajfuny a lijáky, až měl člověk strach, že z těch přívalů vody zhasne motor letadla, v zimě zase sněhové vánice a velmi silný boční vítr. Šikovným indikátorem podmínek pro přistání na Čedžu bývaly rybářské loďky: pokud jsme za tmy viděli na moři stovky světel, znamenalo to, že vypluly, takže přistání bude klidné. Pokud rybáři zůstali doma, bylo jasné, co nás čeká při přistání.

10 New York (JFK, KJFK)

New York (JFK, KJFK). Jedinou nevýhodou tohoto krásného letiště bylo zdlouhavé pojíždění po letišti.

Na to, jak tam měli silný provoz, to bylo do New Yorku překvapivě pohodové létání. Já tu trasu miloval, kdykoli jsem našel v rozpise práce JFK, zajásal jsem. Při příletu ze Soulu jsme často nalétávali přes Manhattan, ten les mrakodrapů dole byl ohromující, bohužel při řízení se tím člověk nemohl příliš kochat. To jen když jsme letěli dva kapitáni a na mě zrovna nevycházelo přistání, mohl jsem si prohlížet New York z výšky – nádherný byl stejně ve dne jako v noci, když to tam měli všechno nasvícené.

Jedinou nevýhodou New Yorku bylo zdlouhavé pojíždění po letišti, to mohlo zabrat klidně hodinu, což po dlouhém letu přes oceán neocení ani cestující, ani piloti.