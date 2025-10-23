Dvakrát jste objel planetu. Jak vás to napadlo?
První cesta vznikla docela neplánovaně. Letěl jsem na Nový Zéland, ale protože jsem nespěchal, vzal jsem to nejdříve do Japonska, přes Tchaj-wan, Thajsko a Austrálii. A na Zélandu mi jeden kamarád řekl, že Kanaďani létají přes Havaj, a tak jsem se zpátky vydal přes Severní Ameriku. Až doma mi došlo, že jsem vlastně objel zeměkouli. Ale podruhé už to byla opravdová cesta kolem světa.
Často mě odvezli na policejní stanici. Denně jsem třeba sedmkrát osmkrát vycházel z policejní stanice a vysvětloval, že opravdu nic nepotřebuji.