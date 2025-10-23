Přežil pokus o znásilnění i ruské vězení. Cestovatel stopoval kolem světa se psem

Dvakrát objel planetu, navštívil šest kontinentů, osmdesát sedm zemí a nastopoval přes 300 tisíc kilometrů. Stopnul si sanitku, pohřební auto, policisty i pašeráky diamantů. Dokonce i letadlo. Cestovatel Slávek Král se nebojí žádných výzev. Přežil pokus o znásilnění, písečnou bouři i odsouzení v ruském vězení. Na poslední cestu kolem světa s sebou dokonce vzal i čtyřnohého parťáka. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Silvie Jurečková
  16:00
Dvakrát objel planetu, navštívil šest kontinentů, osmdesát sedm zemí a nastopoval přes 300 tisíc kilometrů. Stopnul si sanitku, pohřební auto, policisty i pašeráky diamantů. Dokonce i letadlo. Cestovatel Slávek Král (38) se nebojí žádných výzev. Přežil pokus o znásilnění, písečnou bouři i odsouzení v ruském vězení. Na poslední cestu kolem světa s sebou dokonce vzal i čtyřnohého parťáka.

Dvakrát jste objel planetu. Jak vás to napadlo?
První cesta vznikla docela neplánovaně. Letěl jsem na Nový Zéland, ale protože jsem nespěchal, vzal jsem to nejdříve do Japonska, přes Tchaj-wan, Thajsko a Austrálii. A na Zélandu mi jeden kamarád řekl, že Kanaďani létají přes Havaj, a tak jsem se zpátky vydal přes Severní Ameriku. Až doma mi došlo, že jsem vlastně objel zeměkouli. Ale podruhé už to byla opravdová cesta kolem světa.

Často mě odvezli na policejní stanici. Denně jsem třeba sedmkrát osmkrát vycházel z policejní stanice a vysvětloval, že opravdu nic nepotřebuji.

