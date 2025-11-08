Děkujeme, že jste přijeli. Zaplaťte
Platí se za osobu a každý započatý den pobytu a v Česku nebývá zpravidla vyšší než padesát korun. Vlastně většinou to je ani ne polovina. Asi nejspíš proto letos tolik pozlobila zpráva, že Praha 1 by si ráda onen turistický poplatek zvýšila na 200 korun. Jak nehorázné, že? Jenže v Evropě jsou už dávno standardem mnohem vyšší sumy.
Jak píše například Euronews, v Itálii a Rakousku se běžně platí až pět eur, tedy řekněme 120 korun za osobu a den. Přitom města jako Florencie nebo Řím se k tomu nerozpakují přidat místní vyhláškou dalších deset eur, protože je prostě chcete vidět. Podobnou sumu, tedy asi 250 korun, platíte za pobyt i v luxusních řeckých resortech. A španělský region Katalánsko se podle nové legislativy chystá zvýšit turistickou daň na patnáct eur (375 Kč) za noc.
Extrémem, v Evropě i ve světě, nejspíš bude nizozemský Amsterodam. Výše turistického poplatku je tu totiž vypočítána ze základu ceny ubytování. A činí 12,5 procenta. Podle Schengen News ta proměnlivá suma činí v průměru 18,45 eur, tedy 450 korun za osobu a noc. Amsterodamští to zdůvodňují snahou města vyrovnat se s dopady masového turismu a zajistit, aby turisté přispívali na infrastrukturu a služby. Lidí sem prostě jezdí moc.
Vyloženě šibalsky na to šli ve Francii. V Paříži, Lyonu a Nice loni zvýšili turistické poplatky až o 200 procent. Kvůli olympiádě. Ta sice začala až 26. července a skončila 11. srpna, ale navýšení bylo platné po celou letní sezonu. A letos, protože se jim to zalíbilo, zvýšili turistické poplatky ještě o jednu pětinu (oproti loňskému roku).
Ve spirále poplatků se ocitnete i v Benátkách. Kromě turistického paušálu za to, že jste v Itálii, zaplatíte i klasický turistický poplatek. A navrch k němu ještě pětieurové vstupné do města, které se vztahuje na vybrané dny a časy. I když jen procházíte.