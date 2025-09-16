Skrytá místa Evropy čekají na objevení. Vyhněte se davům turistů

Tereza Hrabinová
  4:00
Masový turismus trápí řadu evropských měst a v létě proti němu lidé vyšli do ulic. Pokud se chcete vyhnout davům a objevovat místa s autentickou atmosférou, máme pro vás pět tipů na klidnější kouty Evropy – od rumunské Constanty po finské souostroví Archipelago Sea.
Fotogalerie4

Z přístavu ve Vigu nebo Baioně si můžete vyhradit den volna a vydat se na ostrovy Cíes, které patří do Národního parku Atlantských ostrovů Galicie. | foto: Tereza Hrabinová

Ulice Barcelony, Benátek, Janova či Palmy zaplavily začátkem léta tisíce demonstrantů. Aktivisté s vodními pistolemi a kufry na kolečkách dávali najevo svůj nesouhlas s masovým turismem, který zdražuje bydlení a mění život místních obyvatel.

„Naším nepřítelem nejsou turisté, ale spekulanti a vykořisťovatelé, kteří se za cestovní ruch jen skrývají,“ říká Asier Basurto, organizátor protestu v baskickém San Sebastianu. Podle něj se město proměnilo v kulisu, z níž mizí mladí lidé.

Zatímco známé destinace hledají cesty, jak příliv návštěvníků omezit, existují i místa, která naopak o turisty stojí. Nabízejí jim klid, autentickou atmosféru a často i vítaný ekonomický přínos. Přinášíme pět tipů na méně známé kouty Evropy, které si své návštěvníky teprve hledají, a přitom dokážou překvapit stejně jako slavné metropole.

Constanta v Rumunsku: návrat k Černému moři

Pokud nehledáte luxus, ale spíše autentickou atmosféru a možná i trochu nostalgie, zamiřte do rumunské Constanty u Černého moře. Právě sem jezdili čeští turisté už v dobách socialismu a mnohé z tehdejších kulis tu najdete dodnes.

Srdcem letní sezony je Mamaia, nejznámější rumunské letovisko s plážemi dlouhými přes sedm kilometrů. Nabízí koupání, vodní sporty i atrakce pro rodiny – aquapark Aqua Magic, slavný Luna Park nebo vyhlídkovou lanovku Telegondola. Zajet si můžete i k jezeru Siutghiol, kde si lze vyzkoušet jízdu na paddleboardu či vodních lyžích.

Rumunští dovolenkáři zaplní pláže od konce června do začátku září. V květnu, začátkem června či na podzim budete mít pobřeží skoro jen pro sebe. Voda tady bývá příjemně teplá až do poloviny října.

Roadtrip po divoké Albánii

Přestože Albanie není členem EU, stačí vám občanský průkaz a vízum není potřeba. Čekají tu průzračné pláže Jaderského i Jónského moře, divoká příroda, památky, výtečná kuchyně a ceny, které jsou v porovnání se západní Evropou velmi příznivé.

Vyrazit můžete třeba do národního parku Qafshtama s horami a prameny pitné vody, na tyrkysové jezero Bovilla nebo do zapadlých horských vesnic, kde to vypadá, jako by se zastavil čas.

Navštívit můžete třeba také továrnu Gjergj Kastrioti Skënderbeu, kde se od roku 1933 vyrábí slavná albánská brandy, samozřejmě i s ochutnávkou. V nejstarším albánském městě Durres vás potom uchvátí římský amfiteátr z 2. století, bulvár Epidamn lemovaný kavárnami a místní Velká mešita.

Ještě tři léta nazpátek byl Qafë Shtama národním parkem. A ačkoliv je v turistických průvodcích mezi takové pořád počítán, je už „jen“ přírodní rezervací. Co za tím stojí? Možná zdejší proslulé minerální prameny. V každé albánské samoobsluze narazíte na značku Qafshtama, která čerpá právě odtud.

Viselská kosa v Polsku: rostoucí, ale stále poklidná destinace

Polsko se v posledních letech stává mezi českými cestovateli čím dál oblíbenější volbou. Jedním z méně známých koutů je Viselská kosa, úzký pás země mezi Viselským zálivem a Baltským mořem. Dříve zde žila jen hrstka rybářů, dnes jde o místo vyhlášené čistým klimatem, dlouhými plážemi s pozvolným vstupem do moře a možností klidné dovolené.

Hlavním centrem oblasti je malé město Krynica Morska, které má něco přes tisíc obyvatel a patří k nejmenším v Polsku.

Pro aktivnější dovolenou je tady k dispozici síť turistických tras a cyklostezek, pobřežní promenáda i možnost vyplout na výletní plavbu po Viselském zálivu.

Pláž u města Krynica Morska na Viselské kose

Ostrovy Cíes: evropský Karibik

Malebné souostroví Islas Cíes leží necelých 40 minut lodí od španělského přístavního města Vigo. Místní trajekty sem denně dopravují návštěvníky, kteří hledají kombinaci bílých pláží, průzračného moře a klidné přírody.

Souostroví tvoří tři ostrovy – Monteagudo, Do Faro a San Martiño. Patří do provincie Pontevedra v Galicii a od roku 2002 jsou chráněny jako součást Národního parku Atlantské ostrovy.

Přístup je v hlavní sezoně (15. května až 15. září) omezen na přibližně 2 200 návštěvníků denně, takže se nemusíte obávat přeplněných pláží a hlučných davů.

Ubytování zde zajišťuje jediný kemp, kde najdete restauraci, bar i malý obchod.

Playa de Vinos, ostrov Faro, Islas Cíes, Galicie, Španělsko

Archipelago Sea: tisíce ostrovů u finského pobřeží

Archipelago Sea tvoří více než 40 000 ostrovů a ostrůvků, rozkládajících se mezi městem Turku a souostrovím Åland. Jedná se o jedno z nejmalebnějších míst Finska, které nabízí jedinečnou kombinaci divoké přírody, klidu a typické skandinávské atmosféry.

Hlavní atrakcí je Archipelago Trail, okružní trasa dlouhá přibližně 250 kilometrů, spojující obydlené ostrovy jako Pargas, Nagu, Korpo či Houtskär. Trasa vede po silnicích, mostech i trajektech a nabízí pohledy na klidné zátoky, malebné vesnice a tradiční dřevěné kostely.

Nejlepší čas k návštěvě je od poloviny května do poloviny září, kdy fungují všechny trajekty, ubytování i turistické služby.

Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Letiště světa, která proslula chaosem, krádežemi zavazadel i komfortem

Letiště nejsou jen místa, kde začíná a končí dovolená. Jsou to obří dopravní uzly, kde se lámou světové rekordy, tvoří zážitky a občas i noční můry všech cestovatelů. Které letiště odbaví nejvíc...

Podzimní výlet za hranice. Polsko láká na temnou historii i krásnou přírodu

Barevné lesy, ranní mlhy plazící se údolím a k tomu atmosféra dávných příběhů – tak vypadá brzký podzim v polském Dolním Slezsku. Stačí překročit hranice a ocitnete se v kraji, kde romantika zámků...

Nahá Lady Godiva z Coventry. Jak se z manželského sporu stala legenda

Příběh, který se stal mýtem, a mýtus, který formuje identitu města. Legendární Lady Godiva z Coventry fascinuje už téměř tisíc let. Byla to skutečná postava, nebo pouhý výplod fantazie? A pokud...

Finty, kterými vás letecké společnosti chtějí oškubat při nákupu letenky

Premium

Není to zlodějina, ale docela legální marketingový proces. Nic to nemění na tom, že na jeho konci se můžeme cítit neslušně ošizení. Letecké společnosti totiž nemají v plánu naše peníze šetřit, ale...

Nový trend, jak ušetřit za letenku. Mladí cestovatelé se naučili nové triky

Premium

Letecké společnosti vydělávají na poplatcích za nadrozměrná zavazadla jmění. U cestovatelů mladé generace se proto stále více objevuje trend „nahého cestování“ bez zavazadla. Internet se navíc hemží...

Skrytá místa Evropy čekají na objevení. Vyhněte se davům turistů

Masový turismus trápí řadu evropských měst a v létě proti němu lidé vyšli do ulic. Pokud se chcete vyhnout davům a objevovat místa s autentickou atmosférou, máme pro vás pět tipů na klidnější kouty...

16. září 2025

Po stopách pradávného lovce i filmového agenta. Objevte kouzlo Ötztalských Alp

Premium

Alpy na pomezí Rakouska a Itálie nejsou jen rájem lyžařů a milovníků horských túr, ale také místem, kde se psala historie. Kdo hledá tip na prodloužený víkend plný nezapomenutelných zážitků, najde...

16. září 2025

Letiště světa, která proslula chaosem, krádežemi zavazadel i komfortem

Letiště nejsou jen místa, kde začíná a končí dovolená. Jsou to obří dopravní uzly, kde se lámou světové rekordy, tvoří zážitky a občas i noční můry všech cestovatelů. Které letiště odbaví nejvíc...

15. září 2025

Na co zírá mašinfíra: Z Liberce do Varnsdorfu peáží přes tři státy

Dnešní Mašinfíra bude velmi neobvyklý. Vypravíme se přímým vlakem na cestu mezi dvěma českými městy, jenže cestou třikrát překročíme státní hranice. Jak je to možné? Osobák společnosti Die Länderbahn...

14. září 2025

Berlín žije pouličními kebaby. Objevte podniky, kde se stojí fronty hodiny

Kebab se stal symbolem německé pouliční gastronomie a v Berlíně má téměř kultovní status. Místní i turisté tu stojí fronty dlouhé hodiny. Přinášíme tipy na pět podniků, které stojí za návštěvu – od...

14. září 2025

Nejstarší, nejprudší nebo nejzáhadnější. I takové jsou zaniklé tratě v Jižních Čechách

Dnes již neexistujícím nebo přebudovaným tratím na území Jihočeského kraje se věnuje hned šest epizod seriálu Zaniklé tratě. Patří jim některá prvenství – najdete mezi nimi jak nejstarší železnici na...

13. září 2025

KVÍZ: Jak dobře znáte železniční tunely v Česku?

Soutěž

V České republice bylo na konci roku 2024 evidováno celkem 169 železničních tunelů. Dohromady měří 55,94 kilometru, což představuje jen zlomek z více než patnácti tisíc kilometrů kolejí železniční...

vydáno 13. září 2025

Tajemná jeskyně Býčí skála skrývá malbu z neolitu, ale i pravěké pohřebiště

Jeskyně Býčí skála, druhý nejrozsáhlejší jeskynní systém Moravského krasu, přitahuje pozornost svými archeologickými nálezy i bájnou aurou tajemna. Ve Křtinském údolí, nedaleko od Brna, leží místo,...

12. září 2025

Nový trend, jak ušetřit za letenku. Mladí cestovatelé se naučili nové triky

Premium

Letecké společnosti vydělávají na poplatcích za nadrozměrná zavazadla jmění. U cestovatelů mladé generace se proto stále více objevuje trend „nahého cestování“ bez zavazadla. Internet se navíc hemží...

12. září 2025

VIDEO: Roztomilá a vtipná Halle Berry zve na podzim ve Švýcarsku

Roger Federer se už podruhé spojil se švýcarskou turistickou organizací Switzerland Tourism, aby nalákal návštěvníky na nádherný podzim ve Švýcarsku. Bývalá tenisová jednička si letos přizvala i...

11. září 2025  14:42

Prodej bytu 2+kk, 67 m2
Prodej bytu 2+kk, 67 m2

U Pondu, Heřmanova Huť - Vlkýš, okres Plzeň-sever
3 939 000 Kč

Více z nabídky 107 939 nemovitostí

Deset nejdůležitějších objevitelů světa, kteří definitivně změnili zeměpis

Museli být ukrutně umanutí, aby se vydali na cesty, které je zapsaly do dějin lidstva. Redaktor magazínu Víkend DNES vybral deset průzkumníků bílých míst na mapách od Vikingů přes Kolumba až po...

11. září 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  10.9 12:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.