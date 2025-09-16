Ulice Barcelony, Benátek, Janova či Palmy zaplavily začátkem léta tisíce demonstrantů. Aktivisté s vodními pistolemi a kufry na kolečkách dávali najevo svůj nesouhlas s masovým turismem, který zdražuje bydlení a mění život místních obyvatel.
„Naším nepřítelem nejsou turisté, ale spekulanti a vykořisťovatelé, kteří se za cestovní ruch jen skrývají,“ říká Asier Basurto, organizátor protestu v baskickém San Sebastianu. Podle něj se město proměnilo v kulisu, z níž mizí mladí lidé.
Zatímco známé destinace hledají cesty, jak příliv návštěvníků omezit, existují i místa, která naopak o turisty stojí. Nabízejí jim klid, autentickou atmosféru a často i vítaný ekonomický přínos. Přinášíme pět tipů na méně známé kouty Evropy, které si své návštěvníky teprve hledají, a přitom dokážou překvapit stejně jako slavné metropole.
Constanta v Rumunsku: návrat k Černému moři
Pokud nehledáte luxus, ale spíše autentickou atmosféru a možná i trochu nostalgie, zamiřte do rumunské Constanty u Černého moře. Právě sem jezdili čeští turisté už v dobách socialismu a mnohé z tehdejších kulis tu najdete dodnes.
Srdcem letní sezony je Mamaia, nejznámější rumunské letovisko s plážemi dlouhými přes sedm kilometrů. Nabízí koupání, vodní sporty i atrakce pro rodiny – aquapark Aqua Magic, slavný Luna Park nebo vyhlídkovou lanovku Telegondola. Zajet si můžete i k jezeru Siutghiol, kde si lze vyzkoušet jízdu na paddleboardu či vodních lyžích.
Rumunští dovolenkáři zaplní pláže od konce června do začátku září. V květnu, začátkem června či na podzim budete mít pobřeží skoro jen pro sebe. Voda tady bývá příjemně teplá až do poloviny října.
Roadtrip po divoké Albánii
Přestože Albanie není členem EU, stačí vám občanský průkaz a vízum není potřeba. Čekají tu průzračné pláže Jaderského i Jónského moře, divoká příroda, památky, výtečná kuchyně a ceny, které jsou v porovnání se západní Evropou velmi příznivé.
Vyrazit můžete třeba do národního parku Qafshtama s horami a prameny pitné vody, na tyrkysové jezero Bovilla nebo do zapadlých horských vesnic, kde to vypadá, jako by se zastavil čas.
Navštívit můžete třeba také továrnu Gjergj Kastrioti Skënderbeu, kde se od roku 1933 vyrábí slavná albánská brandy, samozřejmě i s ochutnávkou. V nejstarším albánském městě Durres vás potom uchvátí římský amfiteátr z 2. století, bulvár Epidamn lemovaný kavárnami a místní Velká mešita.
Viselská kosa v Polsku: rostoucí, ale stále poklidná destinace
Polsko se v posledních letech stává mezi českými cestovateli čím dál oblíbenější volbou. Jedním z méně známých koutů je Viselská kosa, úzký pás země mezi Viselským zálivem a Baltským mořem. Dříve zde žila jen hrstka rybářů, dnes jde o místo vyhlášené čistým klimatem, dlouhými plážemi s pozvolným vstupem do moře a možností klidné dovolené.
Hlavním centrem oblasti je malé město Krynica Morska, které má něco přes tisíc obyvatel a patří k nejmenším v Polsku.
Pro aktivnější dovolenou je tady k dispozici síť turistických tras a cyklostezek, pobřežní promenáda i možnost vyplout na výletní plavbu po Viselském zálivu.
Ostrovy Cíes: evropský Karibik
Malebné souostroví Islas Cíes leží necelých 40 minut lodí od španělského přístavního města Vigo. Místní trajekty sem denně dopravují návštěvníky, kteří hledají kombinaci bílých pláží, průzračného moře a klidné přírody.
Souostroví tvoří tři ostrovy – Monteagudo, Do Faro a San Martiño. Patří do provincie Pontevedra v Galicii a od roku 2002 jsou chráněny jako součást Národního parku Atlantské ostrovy.
Přístup je v hlavní sezoně (15. května až 15. září) omezen na přibližně 2 200 návštěvníků denně, takže se nemusíte obávat přeplněných pláží a hlučných davů.
Ubytování zde zajišťuje jediný kemp, kde najdete restauraci, bar i malý obchod.
Archipelago Sea: tisíce ostrovů u finského pobřeží
Archipelago Sea tvoří více než 40 000 ostrovů a ostrůvků, rozkládajících se mezi městem Turku a souostrovím Åland. Jedná se o jedno z nejmalebnějších míst Finska, které nabízí jedinečnou kombinaci divoké přírody, klidu a typické skandinávské atmosféry.
Hlavní atrakcí je Archipelago Trail, okružní trasa dlouhá přibližně 250 kilometrů, spojující obydlené ostrovy jako Pargas, Nagu, Korpo či Houtskär. Trasa vede po silnicích, mostech i trajektech a nabízí pohledy na klidné zátoky, malebné vesnice a tradiční dřevěné kostely.
Nejlepší čas k návštěvě je od poloviny května do poloviny září, kdy fungují všechny trajekty, ubytování i turistické služby.