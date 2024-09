VIDEO: Ve Skotsku odtává poslední ledové pole. Tedy to, co z něj zbylo

„Je to opravdu jeden z mála kusů sněhu, který zbyl v celém Spojeném království. Skotsku zbývá už jen pár kousků a Sfinga je jedním z nich. A opravdu, toto je to nejbližší, co se ve Skotsku blíží k ledovci,“ říká přírodovědec a spisovatel Iain Cameron.

V tomto období by měla mít Sfinga na délku obvykle alespoň 50 metrů, jako tomu bylo v předchozích letech. Kdysi bylo toto ledové pole považováno za nedílnou součást krajiny, jeho současný ústup tedy signalizuje dramatický posun v klimatu.

„Sfinga je o něco menší, než byla při mé poslední návštěvě o víkendu. Ztratila asi třetinu své velikosti, nyní měří pět krát pět metrů a hloubku má kolem jednoho metru,“ tvrdí Cameron. „Na tuto dobu je mnohem menší, než bych očekával.“

Cameron dodává, že pokud bude chladno, vydrží skotský ledovec do konce měsíce, nejspíš však zcela roztaje. Podle něj se Země dostává do období, kdy jeho trvalé přežití ve všech ročních obdobích bude spíše výjimkou. Podle serveru Weekly Times odtála Sfinga už tři roky za sebou a letos se bude situace opakovat.