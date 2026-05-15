Země rozprostírající se v severní části Velké Británie není pro každého. Má syrovou krajinu s dramaticky hornatou vysočinou, rozeklanými útesy, které bičují rozbouřené vody oceánu i moří, tajemnými jezery, mezi nimi i slavné Loch Ness, a nespoutanými vřesovišti.
Tu a tam z této divočiny vykukuje starobylý kamenný hrad, ale pozor, jestli si myslíte, že jsou to „ostrůvky civilizace“, můžete se ošklivě splést. Skotské hrady jsou opředené děsivými legendami a říká se, že v nich straší. Na přízraky a bájné tvory lze prý narazit i ve městech. Když však dáte tomuto kraji šanci, zjistíte, že není jenom drsný – on je drsně krásný, podmanivý i romantický.
Duchové a dřímající drak
Hlavním městem Skotska je Edinburgh, seversky strohá metropole zahalená středověkou atmosférou, kde možná budete mít pocit, jako byste se ocitli v jiném světě. Věděli jste, že právě Edinburgh s dlážděnými ulicemi a hradem vypínajícím se k nebi inspiroval spisovatelku J. K. Rowlingovou k napsání Harryho Pottera?
Ale zpět do tohoto světa. Na hrad se určitě zajděte podívat, kromě možnosti prohlédnout si skotské korunovační klenoty, vězení či kapli vás z nádvoří čekají pěkné výhledy.
Pod hradem začíná takzvaná Královská míle, ulice protínající Staré Město zapsané na seznamu UNESCO. Najdete zde další várku historických skvostů, ale leží tu třeba i nejstrašidelnější místo ve Skotsku, hřbitov Greyfriars, kde se to prý hemží duchy.
Lahůdka vás čeká i nad metropolí, tyčí se nad ní Artušovo sedlo – kopec, pod kterým podle prastarých legend spí drak. A kdo ví, třeba právě tady stával bájný Kamelot... Kdybyste přesto nespatřili ani draka, ani rytíře Kulatého stolu, nezoufejte a užijte si alespoň ten výhled, z Artušova sedla máte celé město jako na dlani.
Památník Williama Wallace
Zajímá-li vás historie, zamiřte i na místa, kde se utvářely skotské dějiny, třeba do města St. Andrews rozkládajícího se na pobřeží zhruba 80 kilometrů severně od Edinburghu.
Zdejší katedrála byla od dob své výstavby ve 12. století až do protestantské reformace v 16. století tím nejvlivnějším církevním centrem ve středověkém Skotsku, sídlem biskupů i arcibiskupů a „strážcem“ relikvie skotského patrona, svatého Ondřeje. Do dnešních dnů se dochovaly jen ruiny, ovšem působivé.
Název města vám možná utkvěl v paměti i díky slavné univerzitě, kde spolu kdysi studovali princ William a Kate. No, i to jsou dějiny.
Historie se přehnala také přes nedaleký Stirling – bývalé hlavní město Skotska, u kterého se ve 13. a 14. století odehrávaly nejvýznamnější bitvy válek za skotskou nezávislost. Kromě okázalého hradu i řady svatostánků je tu k vidění památník Williama Wallace, skotského národního hrdiny, co se těchto bojů účastnil.
Číhání na lochnesku
Vaše poznávání krás Skotska by nicméně nebylo úplné bez výletu do přírody, alespoň na nejvyšší vrchol, do nejhezčího údolí a k nejzajímavějším jezerům.
Nejvýše položeným přírodním bodem je Ben Nevis, který je nejenom nejvyšší horou Skotska, ale i celého Spojeného království. Měří sice „jen“ 1 345 m n. m., ale leží dost severně a počasí tam dokáže pěkně řádit. Hora se nachází ve stejnojmenném přírodním parku – a v něm leží i Glen Coe, překrásné údolí s panensky nedotčenou přírodou a krvavou historií.
Za všechna možná jezera, jichž je v této zemi více než 30 tisíc, pak jmenujme světoznámé Loch Ness. Rozlévá se v unikátní ledovcově-tektonické dolině Great Glen zhruba 60 kilometrů severovýchodně od skotské „velehory“.
Čím je zajímavé, to jistě tušíte. Číhání na lochnesskou příšeru si zde můžete ukrátit i prohlídkou zříceniny hradu Urquhart, který ční hned nad jezerem. Jen opatrně, i tam prý straší.
Článek vznikl pro časopis Tina.