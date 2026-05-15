Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Drsně krásný kraj se seversky strohou atmosférou. Tajemné Skotsko si vás získá

Autor:
  8:30
Skotsko je drsný kraj, který má tisíce jezer a možná stejný počet strašidel, duchů a bájných netvorů. Vydejte se objevovat krajinu s divokou přírodou, středověkými hrady a atmosférou, jakou nikde jinde nenajdete.
Skotsko je drsný kraj, který má tisíce jezer a možná stejný počet strašidel,...

Skotsko je drsný kraj, který má tisíce jezer a možná stejný počet strašidel, duchů a bájných netvorů. | foto: Profimedia.cz

Hlavním městem Skotska je Edinburgh, seversky strohá metropole zahalená...
Kdy byl na skále nad dnešním Edinburghem postaven první hrad, to se neví. Ten...
Královská míle v Edinburghu je dlouhá skutečně jednu skotskou míli, tedy asi...
V Edinburghu leží třeba i nejstrašidelnější místo ve Skotsku, hřbitov...
19 fotografií

Země rozprostírající se v severní části Velké Británie není pro každého. Má syrovou krajinu s dramaticky hornatou vysočinou, rozeklanými útesy, které bičují rozbouřené vody oceánu i moří, tajemnými jezery, mezi nimi i slavné Loch Ness, a nespoutanými vřesovišti.

Tu a tam z této divočiny vykukuje starobylý kamenný hrad, ale pozor, jestli si myslíte, že jsou to „ostrůvky civilizace“, můžete se ošklivě splést. Skotské hrady jsou opředené děsivými legendami a říká se, že v nich straší. Na přízraky a bájné tvory lze prý narazit i ve městech. Když však dáte tomuto kraji šanci, zjistíte, že není jenom drsný – on je drsně krásný, podmanivý i romantický.

Duchové a dřímající drak

Hlavním městem Skotska je Edinburgh, seversky strohá metropole zahalená středověkou atmosférou, kde možná budete mít pocit, jako byste se ocitli v jiném světě. Věděli jste, že právě Edinburgh s dlážděnými ulicemi a hradem vypínajícím se k nebi inspiroval spisovatelku J. K. Rowlingovou k napsání Harryho Pottera?

Ale zpět do tohoto světa. Na hrad se určitě zajděte podívat, kromě možnosti prohlédnout si skotské korunovační klenoty, vězení či kapli vás z nádvoří čekají pěkné výhledy.

Živý obraz drsné země. Prozkoumejte nejkrásnější hrady a zámky Skotska

Pod hradem začíná takzvaná Královská míle, ulice protínající Staré Město zapsané na seznamu UNESCO. Najdete zde další várku historických skvostů, ale leží tu třeba i nejstrašidelnější místo ve Skotsku, hřbitov Greyfriars, kde se to prý hemží duchy.

Lahůdka vás čeká i nad metropolí, tyčí se nad ní Artušovo sedlo – kopec, pod kterým podle prastarých legend spí drak. A kdo ví, třeba právě tady stával bájný Kamelot... Kdybyste přesto nespatřili ani draka, ani rytíře Kulatého stolu, nezoufejte a užijte si alespoň ten výhled, z Artušova sedla máte celé město jako na dlani.

Památník Williama Wallace

Zajímá-li vás historie, zamiřte i na místa, kde se utvářely skotské dějiny, třeba do města St. Andrews rozkládajícího se na pobřeží zhruba 80 kilometrů severně od Edinburghu.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Zdejší katedrála byla od dob své výstavby ve 12. století až do protestantské reformace v 16. století tím nejvlivnějším církevním centrem ve středověkém Skotsku, sídlem biskupů i arcibiskupů a „strážcem“ relikvie skotského patrona, svatého Ondřeje. Do dnešních dnů se dochovaly jen ruiny, ovšem působivé.

Název města vám možná utkvěl v paměti i díky slavné univerzitě, kde spolu kdysi studovali princ William a Kate. No, i to jsou dějiny.

Historie se přehnala také přes nedaleký Stirling – bývalé hlavní město Skotska, u kterého se ve 13. a 14. století odehrávaly nejvýznamnější bitvy válek za skotskou nezávislost. Kromě okázalého hradu i řady svatostánků je tu k vidění památník Williama Wallace, skotského národního hrdiny, co se těchto bojů účastnil.

Číhání na lochnesku

Vaše poznávání krás Skotska by nicméně nebylo úplné bez výletu do přírody, alespoň na nejvyšší vrchol, do nejhezčího údolí a k nejzajímavějším jezerům.

Nejvýše položeným přírodním bodem je Ben Nevis, který je nejenom nejvyšší horou Skotska, ale i celého Spojeného království. Měří sice „jen“ 1 345 m n. m., ale leží dost severně a počasí tam dokáže pěkně řádit. Hora se nachází ve stejnojmenném přírodním parku – a v něm leží i Glen Coe, překrásné údolí s panensky nedotčenou přírodou a krvavou historií.

Hlavním městem Skotska je Edinburgh, seversky strohá metropole zahalená středověkou atmosférou.
Kdy byl na skále nad dnešním Edinburghem postaven první hrad, to se neví. Ten současný pochází zhruba z 12. století.
Královská míle v Edinburghu je dlouhá skutečně jednu skotskou míli, tedy asi 1,8 kilometru. Spojuje hrad s palácem Holyrood.
V Edinburghu leží třeba i nejstrašidelnější místo ve Skotsku, hřbitov Greyfriars, kde se to prý hemží duchy.
19 fotografií

Za všechna možná jezera, jichž je v této zemi více než 30 tisíc, pak jmenujme světoznámé Loch Ness. Rozlévá se v unikátní ledovcově-tektonické dolině Great Glen zhruba 60 kilometrů severovýchodně od skotské „velehory“.

Čím je zajímavé, to jistě tušíte. Číhání na lochnesskou příšeru si zde můžete ukrátit i prohlídkou zříceniny hradu Urquhart, který ční hned nad jezerem. Jen opatrně, i tam prý straší.

Může se hodit

  • Z Prahy létají do Edinburghu přímé spoje, cesta trvá asi dvě a půl hodiny a palubní lístek pořídíte za cenu kolem 5 tisíc Kč, srovnatelné je to i na letiště v Glasgow.
  • Spojené království už není součástí EU, pro cestu tedy potřebujete mít pas a registraci v systému ETA (hradí se poplatek ve výši asi 16 liber), provedete ji online na gov.uk/eta.
  • Skotsko má hustou síť autobusových i vlakových linek, a koupíte-li si jízdenku dopředu přes internet, můžete ušetřit. Autobusové spoje provozuje například Citylink (citylink.co.uk), vlakové Rail Easy (raileasy.co.uk).
  • Pokud chcete mít jistotu, že se v Edinburghu dostanete na hrad a nebudete muset dlouho čekat ve frontě, rezervujte si vstupenky předem, více na edinburghcastle.scot.
  • Měnou je britská libra, narazit můžete i na skotské libry, které si země sama vydává – zpravidla jimi však zaplatíte jen na území Skotska (jinde ve Spojeném království už to zaručené není), obvykle se také nedají po návratu do Čech směnit na koruny.
  • Téměř všude se dá platit kartou, dostatečná je i síť bankomatů. Připravte se na vyšší ceny, až dvojnásobně oproti těm českým. Dráže bývá ve městech, levněji na venkově.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Ruina montium. Kvůli zlatu Římané rozebrali španělskou horu na součástky

Kdyby krajina uměla vyprávět, dalo by se španělským Las Médulas naslouchat...

Kdyby krajina uměla vyprávět, dalo by se španělským Las Médulas naslouchat dlouho. Příběhy o hledání zlata, otrocké dřině a mimořádných inženýrských počinech v antice by přitom dokreslovala příroda,...

Procestovali jsme kempy v Černé Hoře. A zažili těžkou pohodu i turistickou past

Bedekry Boku Kotorskou nepřesně označují za „nejjižnější evropský fjord“.

Černá Hora si již vydobyla stabilní pozici mezi destinacemi, kam se od nás hodně jezdí. Pro některé cestovatele znamená levnější variantu Chorvatska, jiným zase učarovala tamní úchvatná příroda. Pro...

Česká krajina jako na dlani. Udělejte si výlet na nejkrásnější vyhlídky

Tiské stěny lákají na skalní bludiště plné úzkých uliček, jeskyní i skalních...

Jarní počasí přímo vybízí k pěší turistice. A protože je Česko plné úžasných vyhlídek, proč nevyrazit právě na jednu z nich. Stačí sbalit batoh a obout kvalitní obuv. Vybrali jsme pro vás šest...

„Jsem lovec, vymírající druh. Ženské to cítí.“ Čech líčí rybolov na Aljašce

Petr Kos jezdil lovit ryby na Aljašku osm sezon. Své zážitky ze Severní Ameriky...

Osm sezon strávil na Aljašce na rybářských lodích. Našetřil si trochu peněz a díky tomu si splnil sen: v Norsku koupil sto let starou tuleňářskou loď jménem Anna, kterou postupně opravuje. O svých...

Srocení kamenných Buddhů. Čínské jeskyně Dračí brány se zapsaly i do UNESCO

Tisíciletá historie, kultura, umění i náboženství. To všechno tu najdete na...

Tisíciletá historie, kultura, umění i náboženství. To všechno tu najdete na jednom místě. Při návštěvě říčního údolí v čínském Luo-jangu na vás budou shlížet Buddhové ze všech stran. Jejich sochy, a...

Drsně krásný kraj se seversky strohou atmosférou. Tajemné Skotsko si vás získá

Skotsko je drsný kraj, který má tisíce jezer a možná stejný počet strašidel,...

Skotsko je drsný kraj, který má tisíce jezer a možná stejný počet strašidel, duchů a bájných netvorů. Vydejte se objevovat krajinu s divokou přírodou, středověkými hrady a atmosférou, jakou nikde...

15. května 2026  8:30

Bez partnera i bez obav. Vybrali jsme nejlepší destinace pro sólocestovatelky

Žena s turistickým batohem cestující sama

Ženy vyrážejí na cesty samy častěji než kdy dřív. Přestože je stále odrazují obavy o bezpečí, nové žebříčky i zkušenosti cestovatelek ukazují, které země dnes patří k nejpřívětivějším destinacím pro...

15. května 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice ve stanici Zubrnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  14. 5. 22:56

Sláva hradů a zřícenin. Objevte poklady, o kterých jste možná ještě neslyšeli

Dominantou goticko-renesančního hradu Roštejn, jedné z nejzajímavějších památek...

Malebné siluety středověkých hradů jsou neodmyslitelnou součástí české krajiny a ani v dnešní přetechnizované době nepřestávají tyto památky lákat k návštěvě. Vydejte se s námi k branám tří...

14. května 2026  8:30

Dodávka, alkovna nebo integrál? Srovnání typů obytných vozů – s kým a kam jedete

Ve spolupráci
Dodávka, alkovna, nebo polointegrál? Vyberte si obytný vůz přesně podle vašich...

Láká vás svoboda na čtyřech kolech, ale při pohledu do nabídky půjčoven váháte, jak vybrat obytný vůz, který bude skutečně odpovídat vašim potřebám? Volba mezi kompaktní dodávkou, rodinnou alkovnou...

14. května 2026

Letištní kontrola zvládnutá hladce. Poradíme, jak sbalit zavazadlo

Cestující s kufrem na ruzyňském letišti (ilustrační snímek)

Na pasažéry čeká při cestách letadlem méně komplikací než v minulosti. Přesto není na škodu připomenout pár základních pravidel a kroků, jak zajistit, aby bezpečnostní kontrola na letištích proběhla...

14. května 2026

Vařil pro princeznu, utíkal před mačetou. DJ Džejár líčí své zážitky z Asie

Premium
Hudební promotér Petr Dzingel, známý také jako DJ Džejár, už téměř dvacet let...

Hudební promotér Petr Dzingel, který je známý také jako DJ Džejár, už téměř dvacet let navštěvuje oblíbené destinace v Asii a objevuje autentické recepty, o něž se dělí na svém blogu i na sociálních...

14. května 2026

Ztráta zavazadla při cestování letadlem: co dělat a na co máte nárok

Ilustrační snímek

Ztracená, poškozená nebo třeba jinam odeslaná zavazadla dokážou pořádně pocuchat nervy a zkazit začátek dovolené. Aerolinky s podobnými komplikacemi nicméně počítají a dokážou cestujícím vyjít...

13. května 2026

Poznejte hrady a zámky Salcburska. Dovolenou vám zpestří i „údolí salaší“

Pevnost Hohensalzburg patří k největším dochovaným hradním komplexům ve střední...

Poznejte bohatou historii Salcburska při návštěvě některých ze zdejších hradů, zámků a pevností. Výlet na zážitkový hrad Hohenwerfen, historické opevnění Kniepass, pevnost Hohensalzburg nebo hrad...

13. května 2026

Ruina montium. Kvůli zlatu Římané rozebrali španělskou horu na součástky

Kdyby krajina uměla vyprávět, dalo by se španělským Las Médulas naslouchat...

Kdyby krajina uměla vyprávět, dalo by se španělským Las Médulas naslouchat dlouho. Příběhy o hledání zlata, otrocké dřině a mimořádných inženýrských počinech v antice by přitom dokreslovala příroda,...

13. května 2026

Na Antarktidě se vaří dobře, vědce to překvapí, říká manažer českého výzkumu

Premium
Pavel Kapler, manažer Českého antarktického výzkumného programu, v letech 2010...

Náš antarktický výzkumný program letos vyslal na jižní kontinent jubilejní výpravu. K čemu je stanice v Antarktidě dobrá? Jak dlouho trvá cesta? A proč by třeba příště mohli vzít i vás? Na otázky...

12. května 2026

„Jsem lovec, vymírající druh. Ženské to cítí.“ Čech líčí rybolov na Aljašce

Petr Kos jezdil lovit ryby na Aljašku osm sezon. Své zážitky ze Severní Ameriky...

Osm sezon strávil na Aljašce na rybářských lodích. Našetřil si trochu peněz a díky tomu si splnil sen: v Norsku koupil sto let starou tuleňářskou loď jménem Anna, kterou postupně opravuje. O svých...

12. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.