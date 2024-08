Země magie i drsné historie. Skotsko vás očaruje v každé roční době

Skotové jsou na svou zemi hrdí a dávají často důrazně najevo, že se od sousedních Angličanů liší. Snad je to tím, že v jejich žilách koluje krev tajemných Piktů a Gaelů, kteří vládli zemi skrze klany. Možná je to keltským kulturním dědictvím či krvavými historickými střety se sousedními národy. Nebo drsnou krajinou, bičovanou neúprosným počasím. Ať už odpověď leží kdekoli, jedno je jasné: Skotsko je zemí, kterou stojí za to dobře poznat.

Vstupní branou na sever je pro většinu návštěvníků hlavní město Skotska. Edinburgh sedí na čedičových vyvřelinách a nabízí působivé výhledy. Staré a Nové město, zapsané na seznamu UNESCO, skrývají jeden architektonický klenot vedle druhého. V jejich uličkách můžete obdivovat středověké, georgiánské či viktoriánské stavby.