VIDEO: Kanada miluje borůvky, za jejich sklizeň farmářům rádi zaplatí

Šlechtěné borůvky, které jsou u nás známé jako „kanadské“, vznikly v roce 1916, kdy se ve státě New Jersey na východě USA podařilo Elizabeth Whitové a botanikovi Fredericku Covillemu vyšlechtit z divokých borůvek větší druhy, které sice nemají tak výraznou barvu a chuť, ale obsah antioxidantů a vitaminů je pro zdraví stejně prospěšný.

Kanaďané v současnosti patří mezi největší konzumenty borůvek na světě. Borůvky představují celkem 59 procent veškerého ovoce sklizeného ročně v Kanadě. Toto „superjídlo“, jak se těmto borůvkám přezdívá, je pro Kanadu skvělým vývozním artiklem. Borůvky míří například do Japonska, Číny, ale také i do Evropy. Mezitím pak v zimě směřují do zamrzlé Kanady čerstvé borůvky převážně z Jižní Ameriky a Mexika.

I když velká většina borůvek z Kanady míří na export, Kanaďané milují přírodu a samosběr borůvek na farmách zde tedy patří k oblíbeným letním aktivitám. Vyráží hlavně o víkendech s celou rodinou, často je potkáte odjíždět z farem s plnými košíky, které pak doma zpracují na džem, nebo je zamrazí.

Vyrazili jsme se podívat na jednu borůvkovou farmu v oblasti Rougemont, kde se nachází většina ovocných sadů. Farma rodiny Vincenta Gadbois funguje už pátou generaci, borůvky pěstuje ve velkém už 35 let. Podle majitele farmy přijde v prázdninových měsících každodenně až 800 návštěvníků, kteří dávají přednost čerstvě natrhaným plodům před těmi, které se dají koupit v supermarketech. Za jeden litr zaplatí 4,80 kanadského dolaru, v přepočtu tedy okolo 85 Kč. Reportáž z farmy si můžete prohlédnout v našem článkovém videu.