Kde hledat nejdelší prosklený most světa? Bílý drak se usadil ve Vietnamu

Krouží kolem skalních útesů a překonává hluboké údolí Moc Chau. Na délku má neuvěřitelných 632 metrů. A vypadá křehce.

„První kroky jsou nejisté a spojené s velkými obavami. Člověk však postupně získává důvěru, a může se víc ponořit do toho, co příroda okolo nabízí. Pak už je to naprosto strhující,“ popisují první návštěvníci zážitek z procházky po mostě dlouhém 632 metrů, který nejspíš vydobude Vietnamu světové prvenství.

Kvůli pandemii koronaviru uzavřel Vietnam své hranice zahraničním turistům na celá dvě léta. Bylo to ekonomicky dost bolavé rozhodnutí, tratili na tom čtyři miliardy dolarů. Když se země letos na jaře konečně znovu otevřela cestovnímu ruchu, pojala to ve velkém a oslavném stylu. Přímo rekordním. V provincii Son La totiž zpřístupnili turistům nejdelší prosklený most světa.

Že jste nejspíš zaslechli o podobném proskleném mostu v Číně? Ano, jeden takový v provincii Kuang-tung od roku 2020 skutečně stojí. Ale nový vietnamský most jej překonává ve všech ohledech – rozpětím, poměrně adrenalinovou přístupovou cestou. A je také o 106 metrů delší. Na výsledek se tu nespěchalo, proto si můžete horské scenerie parku Moc Chau vychutnat bez obav, že by vám křehké sklo pod nohama začalo praskat.

Chce to víc než jen trochu odvahy. A pokud trpíte závratěmi, bude možná lepší porozhlédnout se tu po jiné atrakci, resorty zaplavené Moc Chau jich nabízí víc než dostatek. Pokud se však překonáte, ponesete si tuto zkušenost v sobě už napořád. Procházka po něm je podobným zážitkem, jako kdyby vás nad údolími přenesl na svém hřbetu mohutný drak. I proto nese stavební dílo hrdé pojmenování Bach Long. Bílý drak.

Průhledný zážitek anebo čirá hrůza?

Začíná se pozvolným nástupem, při němž vás prosklená stezka, hadovitě se obtáčející a uchycená ke skalní stěně, provede kolem útesu. Tento úsek je dlouhý 342 metrů. Poté už následuje nejdramatičtější část. Visutý most tu mezi dvěma protilehlými vrcholky překonává vzdálenost 290 metrů.

Po celou dobu se přitom budete pohybovat v průměrné výšce 150 metrů nad zemí. Nedílnou součástí prožitku jsou i dvě vyhlídkové plošiny, každá nabízí 15 metrů čtverečních prostoru.

Pozoruhodné je i technické provedení. Konstrukce visuté části je ukotvena dvěma věžemi, z nichž každá je 30 metrů vysoká. Závěsná lana jsou silná pět centimetrů, a pro tuto stavbu byla vyrobena v ocelárnách Jižní Koreje.

Prosklená podlážka je vyrobená ze tří vrstev supertvrzeného skla. Každá podlážka má tloušťku 40 mm, šířku 2,4 a délku tři metry. Každá má nosnost pět tun.

Provozovatelé mostu nechali při testování projet po mostu osobní auto i plně naloženou dodávku. Opatrnosti však není nikdy dost, a tak může do visuté části najednou jen 450 návštěvníků.

Procházku vám bude zpestřovat i tzv. integrovaný 9D systém, tedy jakási kombinace audio-video-světelných zážitků. Unikátních simulací bude na šest desítek.

Prosklený most byl oficiálně otevřen 30. dubna, tedy v den Výročí sjednocení Severního a Jižního Vietnamu. A za první tři dny jej navštívilo 15 tisíc lidí. Pořádný nával se tu však teprve čeká. V polovině května totiž Vietnam hostí velkou sportovní událost – Hry Jihovýchodní Asie. Těch se zúčastní atleti z 11 států a počítá se s tím, že v průběhu zápolení se tu vystřídá 10 tisíc lidí denně.

Do konce května by pak měl výbor Guinnessovy knihy rekordů rozhodnout o tom, že Bílý drak ze Son La bude oficiálně prohlášen nejdelším skleněným mostem světa.