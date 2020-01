VIDEO: Pákistánskou silnici smrti projel ve starém autě z roku 1982

Shimshal Valley Road je padesát šest kilometrů dlouhá spojnice mezi slavnou silnicí Karakoram highway a nádhernou vesnicí Shimshal ve výšce 3 113 metrů.

Vesnice je posledním obydleným místem v Pákistánu při cestě do sousední Číny. Cesta byla dokončena v říjnu roku 2003, do té doby bylo městečko Shimshal nepřístupné motorovým vozidlům. Výstavba silnice zabrala celkem osmnáct let tvrdé práce a často vyžadovala i dobrovolnou spolupráci místních obyvatel.

Před jejím dokončením zabrala poutníkům cesta tři dny, během nichž museli překonat celkem tři náročné výstupy do horských sedel ve výškách nad pět kilometrů. Navíc se museli prodírat strmými a nebezpečnými srázy v kaňonu řeky Shimshal, a aby toho nebylo málo, sedm až devět měsíců v roce pokrývá tuto oblast bohatá sněhová nadílka.

V současnosti je už cesta do Číny mnohem pohodlnější, i tak je ovšem určená pouze zkušeným řidičům a začátečníci by se o její zdolání rozhodně neměli pokoušet. I mistři volantu se však musí obrnit proti strachu z výšek. Údajně víc něž polovinu cesty tvoří uměle vyrobené římsy, které se často nacházejí až v horních částech prudkých srázů. Silnice také vede přes několik dřevěných a na první pohled nebezpečných mostů.

Dokonce i řidiči, kteří zde každodenně převážejí různý náklad včetně turistů, jsou na této cestě extrémně opatrní. Nebezpečná cesta totiž nepřipouští žádné chyby. S velmi vysokou pravděpodobností se pád rovná smrtelnému zranění.

Nutné sebevědomí pro výpravu rozhodně nechybělo Pákistánci Adeelovi, modernímu travelerovi, který pracoval v digitálním marketingu. Před dvanácti lety se však rozhodl nadějnou kariéru ukončit a smysl života našel právě v cestování.

Na nebezpečnou silnici se vydal se stařičkou Toyotou Corolla z roku 1982. Patřila jeho pradědečkovi, nyní pomáhá Adeelovi spoluvytvářet jeho youtube kanál Adeel On Wheels. „Trvalo to téměř šest měsíců, než jsem se konečně vydal na cestu do těchto míst. Vyžívám se v dobrodružství a v adrenalinu, takže pro mě to byla perfektní zkušenost,“ pochvaluje si Adeel.

Svého rozhodnutí opustit kancelář a cestovat po celém Pákistánu Adeel nelituje a tuto zkušenost by doporučil komukoli. „Chci svými cestami inspirovat nejrůznější lidi, aby se konečně vydali na cestu a začali prozkoumávat svoji zemi.“ Jeho osobně zavedlo putování do téměř všech odlehlých koutů Pákistánu a teď se těší na dobrodružství v dalších zemích.