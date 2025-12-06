|
Skryté poklady na prahu slávy. Do UNESCO se chce dostat Rusko i hřebíček
Smrt přišla znenadání. Protržená hráz Gleno zatopila vesnice v celém údolí
Pětačtyřicet tisíc kubíků betonu, to už je pořádná hromada ke zbudování monumentu. Obří stavba v italském údolí Scalve se jím 1. prosince 1923 stala. I když nezáměrně, měla být totiž přehradou. Místo...
V Grindavíku přežil jen Odin a bohové peněz. Z města duchů je nový cíl turistů
Trhliny v asfaltu, popraskané zdi domů a ticho, které budí respekt. Islandský Grindavík, evakuovaný po ničivé erupci v roce 2023, se z města duchů stává novou turistickou zastávkou. Dnes se sem lidé...
Bali zastavilo šílený projekt. Skleněný výtah na ikonickou pláž čeká demolice
Jeden z nejfotografovanějších útesů Indonésie, slavný „T-Rex“ na Kelingking Beach na ostrově Nusa Penida u Bali, se brzy zbaví monstrózní a kontroverzní stavby, která měla turistům zjednodušit cestu...
V Thajsku vede železnice skrz tržnici. Trhovci jsou v klidu, jen musí uhnout
Železnice Maeklong je vskutku neobvyklá, těsně před svou konečnou západní stanicí sdílí v krátkém úseku úzký prostor mezi zástavbou s místní tržnicí nabízející plody země i moře. Trať se navíc skládá...
Pohádka na saních, lamy i sněžnice. Zažijte zimní atmosféru v Rakousku i bez lyží
Sedmikilometrová sáňkařská dráha, zimní výšlap na sněžnicích zakončený ochutnávkou sýrů, návštěva středověké a dodnes fungující manufaktury i výhledy na třítisícový Dachstein. A hlavně všudypřítomné...
KVÍZ: Vánoce v Rakousku. Poznáte tradice a legendy?
Advent je v Rakousku jako malý návrat do dětství – světla na náměstích, vůně pražených mandlí, skupiny Krampusů cinkajících zvonci a zasněžené horské vesničky, kde se dodržují zvyky staré i stovky...
Vánoční trhy 2025: města lákají na koncerty, ruská kola i unikátní prohlídky
I v posledních českých městech se o prvním adventním víkendu otevřely vánoční trhy. Řada českých měst ovšem na začátek předvánoční doby nečekala a trhy otevřela dřív. Rekordmanem se letos stalo Brno,...
Odvaha začít jinde. Pět příběhů Čechů, kteří si v cizině vybudovali ráj na zemi
České projekty v zahraničí už dávno nejsou jen restaurace a malé penziony. Vila na toskánském kopci, architektonický experiment uprostřed Lanzarote, rodinný dům s výhledem na oceán na Tenerife,...
Po stopách věrných i zrádců. Zavítejte na místa, kde se natáčela oblíbená show
Strhující hra Zrádci letos vtáhla miliony diváků a teď láká i k výletům. Středočeský hrad Křivoklát nabízí jedinečnou možnost projít se místy, kde hráči bojovali o přežití. A kdo bude chtít pátrat...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Nejlepší střediska v Polsku bodují cenou i službami. Najděte svůj ideální cíl
Polská lyžařská střediska už dávno nejsou jen pro místní. Příznivé ceny, nové lanovky i příjemná atmosféra z nich dělají atraktivní cíl pro zimní dovolenou. Která místa patří mezi nejzajímavější?
Nedostatek sněhu je větší problém, než si myslíme. Lyžování bude luxus
Ledovce tají, sníh mizí z krajiny. Zasněžené Vánoce se stávají blednoucí vzpomínkou, donedávna běžné lyžařské zájezdy se mění v exotickou dovolenou. Problém je bohužel hlubší, sníh do české i světové...
Nejdražší lyžařské středisko světa zůstává v USA. V Česku vévodí Špindlerův Mlýn
Luxusní horské nemovitosti dál zdražují a rozdíly mezi světovými a českými destinacemi se zmenšují. Podle nejnovější analýzy Savills Ski Report zůstává nejdražším lyžařským střediskem americký Aspen,...
