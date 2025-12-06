Skryté poklady na prahu slávy. Do UNESCO se chce dostat Rusko i hřebíček

Radomír Dohnal
Na Seznamu světového dědictví UNESCO je dnes zapsáno celkem 1 248 památek a lokalit. S takovým zápisem se pochopitelně pojí velká prestiž, navýšení reputace místa ve světě a s tím spojené pobídky cestovního ruchu. Jenže ne každá z navržených zajímavostí se toho dočká hned.
Nádraží Praha Vršovice

Smrt přišla znenadání. Protržená hráz Gleno zatopila vesnice v celém údolí

Pětačtyřicet tisíc kubíků betonu, to už je pořádná hromada ke zbudování...

Pětačtyřicet tisíc kubíků betonu, to už je pořádná hromada ke zbudování monumentu. Obří stavba v italském údolí Scalve se jím 1. prosince 1923 stala. I když nezáměrně, měla být totiž přehradou. Místo...

V Grindavíku přežil jen Odin a bohové peněz. Z města duchů je nový cíl turistů

Sopečná erupce poblíž města Grindavík na poloostrově Reykjanes na Islandu (21....

Trhliny v asfaltu, popraskané zdi domů a ticho, které budí respekt. Islandský Grindavík, evakuovaný po ničivé erupci v roce 2023, se z města duchů stává novou turistickou zastávkou. Dnes se sem lidé...

Bali zastavilo šílený projekt. Skleněný výtah na ikonickou pláž čeká demolice

Západ slunce nad Kelingking Beach

Jeden z nejfotografovanějších útesů Indonésie, slavný „T-Rex“ na Kelingking Beach na ostrově Nusa Penida u Bali, se brzy zbaví monstrózní a kontroverzní stavby, která měla turistům zjednodušit cestu...

V Thajsku vede železnice skrz tržnici. Trhovci jsou v klidu, jen musí uhnout

Maeklong Railway

Železnice Maeklong je vskutku neobvyklá, těsně před svou konečnou západní stanicí sdílí v krátkém úseku úzký prostor mezi zástavbou s místní tržnicí nabízející plody země i moře. Trať se navíc skládá...

Pohádka na saních, lamy i sněžnice. Zažijte zimní atmosféru v Rakousku i bez lyží

Zima, Rakousko a Alpy rovná se lyže? Jistěže ano, ale také není třeba. Malebný...

Sedmikilometrová sáňkařská dráha, zimní výšlap na sněžnicích zakončený ochutnávkou sýrů, návštěva středověké a dodnes fungující manufaktury i výhledy na třítisícový Dachstein. A hlavně všudypřítomné...

KVÍZ: Vánoce v Rakousku. Poznáte tradice a legendy?

Advertorial
Vánoce v Rakousku

Advent je v Rakousku jako malý návrat do dětství – světla na náměstích, vůně pražených mandlí, skupiny Krampusů cinkajících zvonci a zasněžené horské vesničky, kde se dodržují zvyky staré i stovky...

6. prosince 2025

Skryté poklady na prahu slávy. Do UNESCO se chce dostat Rusko i hřebíček

Na Seznamu světového dědictví UNESCO je dnes zapsáno celkem 1 248 památek a lokalit. S takovým zápisem se pochopitelně pojí velká prestiž, navýšení reputace místa ve světě a s tím spojené pobídky...

6. prosince 2025

Vánoční trhy 2025: města lákají na koncerty, ruská kola i unikátní prohlídky

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy...

I v posledních českých městech se o prvním adventním víkendu otevřely vánoční trhy. Řada českých měst ovšem na začátek předvánoční doby nečekala a trhy otevřela dřív. Rekordmanem se letos stalo Brno,...

5. prosince 2025  10:47

Odvaha začít jinde. Pět příběhů Čechů, kteří si v cizině vybudovali ráj na zemi

Projekt Bába na Bali od Amazing Places

České projekty v zahraničí už dávno nejsou jen restaurace a malé penziony. Vila na toskánském kopci, architektonický experiment uprostřed Lanzarote, rodinný dům s výhledem na oceán na Tenerife,...

5. prosince 2025

Po stopách věrných i zrádců. Zavítejte na místa, kde se natáčela oblíbená show

Vojtěch Kotek jako hradní pán před Křivoklátem v show Zrádci 2

Strhující hra Zrádci letos vtáhla miliony diváků a teď láká i k výletům. Středočeský hrad Křivoklát nabízí jedinečnou možnost projít se místy, kde hráči bojovali o přežití. A kdo bude chtít pátrat...

5. prosince 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Mikulášský a vánoční vlak Slezského železničního spolku

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  4. 12. 16:25

Nejlepší střediska v Polsku bodují cenou i službami. Najděte svůj ideální cíl

Vyhlášené polské lyžařské středisko Zakopané zaplnili na Boží hod lyžaři. (25....

Polská lyžařská střediska už dávno nejsou jen pro místní. Příznivé ceny, nové lanovky i příjemná atmosféra z nich dělají atraktivní cíl pro zimní dovolenou. Která místa patří mezi nejzajímavější?

4. prosince 2025

Pohádka na saních, lamy i sněžnice. Zažijte zimní atmosféru v Rakousku i bez lyží

Zima, Rakousko a Alpy rovná se lyže? Jistěže ano, ale také není třeba. Malebný...

Sedmikilometrová sáňkařská dráha, zimní výšlap na sněžnicích zakončený ochutnávkou sýrů, návštěva středověké a dodnes fungující manufaktury i výhledy na třítisícový Dachstein. A hlavně všudypřítomné...

4. prosince 2025

Nedostatek sněhu je větší problém, než si myslíme. Lyžování bude luxus

Premium
Zasněžené Vánoce se stávají blednoucí vzpomínkou, donedávna běžné...

Ledovce tají, sníh mizí z krajiny. Zasněžené Vánoce se stávají blednoucí vzpomínkou, donedávna běžné lyžařské zájezdy se mění v exotickou dovolenou. Problém je bohužel hlubší, sníh do české i světové...

3. prosince 2025

Nejdražší lyžařské středisko světa zůstává v USA. V Česku vévodí Špindlerův Mlýn

Aspen, Colorado

Luxusní horské nemovitosti dál zdražují a rozdíly mezi světovými a českými destinacemi se zmenšují. Podle nejnovější analýzy Savills Ski Report zůstává nejdražším lyžařským střediskem americký Aspen,...

3. prosince 2025

V Thajsku vede železnice skrz tržnici. Trhovci jsou v klidu, jen musí uhnout

Maeklong Railway

Železnice Maeklong je vskutku neobvyklá, těsně před svou konečnou západní stanicí sdílí v krátkém úseku úzký prostor mezi zástavbou s místní tržnicí nabízející plody země i moře. Trať se navíc skládá...

3. prosince 2025

V Grindavíku přežil jen Odin a bohové peněz. Z města duchů je nový cíl turistů

Sopečná erupce poblíž města Grindavík na poloostrově Reykjanes na Islandu (21....

Trhliny v asfaltu, popraskané zdi domů a ticho, které budí respekt. Islandský Grindavík, evakuovaný po ničivé erupci v roce 2023, se z města duchů stává novou turistickou zastávkou. Dnes se sem lidé...

3. prosince 2025

