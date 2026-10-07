Severojižní železnice je hlavním vlakovým spojením ve Vietnamu. Koleje s metrovým rozchodem začínají v Hanoji a končí 1 726 kilometrů jižněji v Ho Či Minově Městě, kam vlaky dorazí po 33 hodinách. Cestou projíždí většinou turistických cílů. O jejím významu nám více než délka řekne jiné číslo. Na její trase najdeme více než polovinu všech železničních stanic ve Vietnamu.
Historie Severojižní železnice: Kde se vzal Expres znovusjednocení
Historie železnice se začala psát v koloniálních dobách. Na propojení severu a jihu tehdejší Indočíny začali její tehdejší francouzští vládci pracovat už v roce 1899 a první úsek dokončili o šest let později, kdy koleje dosáhly do města Vinh.
O tři roky později byla dokončena první sekce na jihu země, která spojila Ho Či Minovo Město, tehdy Saigon, s Tan Linh a část trasy kolem bývalého královského města Hue.
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Definitivně se trasa propojila v roce 1936. Svému účelu ovšem dlouho nesloužila. Během druhé světové války a následných válek v Indočíně a boji mezi severním a jižním Vietnamem se železnice opakovaně stala terčem bojujících stran.
Po konci bojů v roce 1975 se ovšem komunistická vláda rozhodla koleje opravit a učinit ze železnice symbol znovusjednocení celé země. Opravy tak stihla v krátkém čase a první vlaky mohly celou délku železnice projet už 31. prosince 1976.
Jak se po trati cestuje
Po celé délce trati jezdí každý den dálkové rychlíky označené písmeny SE. Nejrychlejší z nich dojede z Hanoje do Saigonu za 33 hodin. Většina cestovatelů si vybírá měkké lůžko v klimatizovaném čtyřlůžkovém kupé se dvěma spodními a dvěma horními lůžky, povlečením, polštářem a dekou.
V modernějších vozech najdete u lůžek i lampičku na čtení a zásuvku na nabíjení telefonu. Levnější variantou je tvrdé lůžko v šestilůžkovém kupé, kde jsou lůžka ve třech patrech nad sebou. Na denní úseky, třeba z Hue do Da Nangu, stačí klimatizované polohovatelné sedadlo. Dřevěné lavice, kterými byly vietnamské vlaky kdysi proslulé, už v rychlících SE téměř nenajdete.
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Na vybraných spojích jsou od roku 2018 i dvoulůžková kupé VIP se dvěma lůžky, která nabídnou soukromí pro dva. Na některé spoje navíc soukromé firmy připojují vlastní turistické vozy s lépe vybavenými kupé.
Měkká lůžka mizejí nejrychleji v hlavní sezoně od listopadu do dubna a o státních svátcích. Jízdenky se prodávají i online, a kdo chce jet v konkrétní den, měl by si je koupit s dostatečným předstihem.
Luxusní varianty
Kdo chce víc pohodlí, má dnes dvě možnosti. První nabízejí cestovní kanceláře. Americký magazín Travel + Leisure popsal jedenáctidenní program Classic Vietnam kanceláře Railbookers, který spojuje Hanoj, Hue, Da Nang a Saigon nočními rychlíky se soukromými lůžkovými kupé.
Vlak je tu běžným spojem, luxus obstarávají hotely a program mimo koleje: gastronomická procházka v Hoi Anu, jízda přes průsmyk Hai Van a výlety k zátoce Ha Long, k císařským hrobkám v Hue a do tunelů Cu Chi.
Druhou možnost chystá sám Vietnam. Provincie Ninh Binh 28. září 2026 zahájila zkušební provoz luxusního turistického vlaku z Hanoje, informovaly o tom vietnamský státní rozhlas VOV a ekonomický list Báo Đầu tư.
Souprava má podle dosavadních plánů čtrnáct vozů včetně restauračního a pořadatelé chtějí, aby se hlavním lákadlem výletu stala samotná jízda. Pravidelně vlak zatím nejezdí. Cílem je každodenní provoz v obou směrech, termín však pořadatelé neuvedli.