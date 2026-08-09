První setkání se Severní Makedonií zažíváme ještě dřív, než dorazíme do centra Skopje. Sedíme v autobusu z letiště, sledujeme ubíhající ulice a snažíme se vstřebat první dojmy z nové země. Oprýskané fasády, nápisy v azbuce, starší auta a ulice, které mají k dokonalosti daleko. Pak zastavíme na křižovatce.
Mezi stojícími auty se najednou objeví muž s hořícími pochodněmi. Několik desítek sekund předvádí ohnivou show přímo mezi stojícími vozy, ukloní se a vzápětí obchází řidiče s nataženou rukou. Někteří přispějí pár denáry, většina z nich ovšem jen rezolutně kroutí hlavou a zavírá okénko. Za chvíli padne zelená a muž mizí stejně rychle, jako se objevil.
Destinace, která si mezi českými cestovateli teprve hledá své místo. A možná proto je právě teď ten nejlepší čas objevit ji.