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Alexandr Veliký se tyčí nad ruinami. Severní Makedonie je zemí bizarních kontrastů

Tereza Krocová

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Kostel svatého Jana v Kaneu, stojící na skalním útesu nad Ochridským jezerem, patří k nejfotografovanějším místům v Severní Makedonii. | foto: Tereza Krocová, iDNES.cz

Není první volbou cestovatelů a právě v tom spočívá její kouzlo. Pompézní paláce střídají osmanské uličky a jen pár hodin od rušného Skopje se rozprostírá jedno z nejstarších jezer světa. Severní Makedonie je zemí bizarních kontrastů, kde za pár stovek pořídíte vydatný oběd i zážitky, které by vás jinde v Evropě vyšly mnohem dráž.

První setkání se Severní Makedonií zažíváme ještě dřív, než dorazíme do centra Skopje. Sedíme v autobusu z letiště, sledujeme ubíhající ulice a snažíme se vstřebat první dojmy z nové země. Oprýskané fasády, nápisy v azbuce, starší auta a ulice, které mají k dokonalosti daleko. Pak zastavíme na křižovatce.

Mezi stojícími auty se najednou objeví muž s hořícími pochodněmi. Několik desítek sekund předvádí ohnivou show přímo mezi stojícími vozy, ukloní se a vzápětí obchází řidiče s nataženou rukou. Někteří přispějí pár denáry, většina z nich ovšem jen rezolutně kroutí hlavou a zavírá okénko. Za chvíli padne zelená a muž mizí stejně rychle, jako se objevil.

Destinace, která si mezi českými cestovateli teprve hledá své místo. A možná proto je právě teď ten nejlepší čas objevit ji.

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Alexandr Veliký se tyčí nad ruinami. Severní Makedonie je zemí bizarních kontrastů

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