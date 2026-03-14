Pokud přemýšlíte o své příští dovolené, jen těžko si asi představíte místo, které má ve svém názvu slovo zkáza. A už vůbec pravděpodobně neuvažujete o cestě do Severní Koreje. Ovšem i kdybyste chtěli, v tomto hotelu to nepůjde.
Budova, jejíž realizace stála již víc než sedmnáct miliard korun, nikdy nepřivítala žádného turistu, který by se v ní chtěl ubytovat. A to přesto, že výstavba hotelu v Pchjongjangu v Severní Koreji začala už v roce 1987.
Pro návštěvníky měl být otevřen už o dva roky později, ale nakonec to nevyšlo podle plánu. Ve skutečnosti se jmenuje The Ryugyong Hotel a má poněkud zvláštní tvar pyramidy. Měří přes 300 metrů a má 105 pater. S milionovými investicemi, na roky zastavenými stavebními pracemi a nedokončením projektu je vlastně celkem pochopitelné, že si vysloužil přezdívku „hotel zkázy“.
Jen velmi málo lidí se skutečně dostalo dovnitř. Budova dodnes není otevřená veřejnosti, přestože má mít neuvěřitelných tři tisíce místností. Simon Cockerell je jedním z těch, kterým bylo umožněno do Ryugyongu vstoupit. Tuto možnost získal jako generální ředitel společnosti specializující se na zájezdy do Severní Koreje.
„Vzali nás do haly, kde bylo hodně odkrytého cementu. Poté jsme jeli jedním funkčním výtahem až na vrchol, myslím, že do 99. patra. Trvalo poměrně dlouho, než jsme se tam dostali, protože to byl služební, nikoli moderní výtah. Byl tam člověk, který určoval, kde výtah zastaví. Nahoře jsme se rozhlédli, udělali pár fotografií a pak jsme se zase vrátili zpátky do haly,“ uvedl pro CNN.
Připomíná konec světa
Ředitel společnosti specializující se na zájezdy do Severní Koreje se mohl podívat pouze do přízemí a jednoho z nejvyšších pater. I když řekl, že se z vrcholu naskýtá úžasný výhled, uvnitř se prý jedná pouze o prázdnou skořápku.
Budovu popsal tak, že působí trochu jako konec světa. „Je to trochu strašidelné a zvláštní, ale zároveň velmi tiché a velmi čisté, vzhledem k tomu, že jde o staveniště,“ dodal.
Cockerell sdílel tyto záběry na sociálních sítích před pěti lety. Jak se situace za tu dobu změnila, nikdo neví. Podle něj se totiž od jeho návštěvy žádné další záběry z interiéru neobjevily. Při pohledu z dálky je ale prý vidět, že se na budově přece jen něco změnilo.
Je však fér říct, že většina z nás se do „hotelu zkázy“ pravděpodobně nikdy nepodívá na vlastní oči. Můžete si ho proto prohlédnout aspoň takto na dálku.