Cestujete a provázíte „expedice na míru“. Jaká místa v Latinské Americe máte nejradši?
Po všech těch letech mám ráda především divokou krajinu a vůbec nejradši navštěvuji místa, která mám spojená s místními lidmi a nějakým příběhem, místa, co moc cizinců nezná a kde jen tak někoho nepotkáte -jako třeba zapadlé vesničky a hory v Patagonii. Kromě indiánů tam žijí i gaučové (jihoamerický pasák dobytka, pozn. red.), a to stylem kovbojů na Divokém západě. Těch tradičních je už ovšem málo. A taky jezdím ráda tam, kde mám občas pocit, jako by se zastavil čas - jako v Amazonii nebo na prériích.
Pamatuju si, když v jedné vesnici byla slavnost, a najednou se přiblížil jaguár. Přesný opak toho, že se vyhýbá lidem. Divoká zvířata se holt neřídí našimi poučkami.