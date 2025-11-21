Mezi jachtami v šibenickém přístavu, jenž patří do tureckého kolosu D-marin, je i Allure E, loď čtyřicetiletého Tomislava Šelendiće dlouhá 28,7 metrů.
Dříve byl kapitánem na velké rybářské a potom i turistické lodi. „Nepotřebuji se už realizovat na velké lodi, mým cílem je naopak mít stále menší a menší jachtu a věnovat se malým skupinkám zákazníků. V našem prostředí se říká, že chlap je šťastný jen dvakrát za život, a to když si koupí loď a pak… když ji prodá,“ usmívá se. Jeho jachta z roku 2011 kdysi jezdila v tureckých vodách, ale v roce 2020 prošla kompletní rekonstrukcí v Chorvatsku.
Chorvatský Jára Cimrman dokonce patnáct let působil i v Praze. Později skokem ze zvonice baziliky zkoušel svůj vynález padáku.