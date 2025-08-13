Chorvatsko láká i seniory. S těmito radami ušetříte a vyhnete se davům

Chorvatsko nabízí seniorům řadu možností, jak si užít slunce, moře i kulturu, a to za výhodnější ceny. Zapomeňte na přeplněné pláže a vysoké sezonní ceny – klíčem k úsporám je správné plánování a znalost místních výhod. Cestování se seniorům opravdu vyplatí!
Senioři v Chorvatsku | foto: Shutterstock

Vlakem po Chorvatsku: Pro koho platí jízdné zdarma?

Chorvatské železnice zavedly od 1. ledna 2025 bezplatnou železniční dopravu pro seniory (65+), což navazuje na úspěšnou pilotní fázi z roku 2024. Zní to skvěle, že? Je tu ovšem jedno velké ALE. Tato výhoda se primárně týká chorvatských občanů a rezidentů s trvalým pobytem a je podmíněna vlastnictvím speciální „smart card HŽPP“ za poplatek 2,65 €. Pro zahraniční turisty tato bezplatná doprava neplatí.

Nicméně, i pro české turisty mohou být vlaky v Chorvatsku pohodlným a někdy i levnějším způsobem cestování, zejména na delší vzdálenosti, pokud si jízdné zakoupíte v předstihu.

Výhled z okna vlaku pří příjezdu do Rijeky

Autobusy a městská doprava: Kde hledat slevy?

Pokud jde o meziměstské a vnitrostátní autobusy, je situace pro turisty seniory optimističtější. Mnozí dopravci nabízejí slevy 20 až 30 % pro osoby starší 60 nebo 65 let. Často se vyplatí zakoupit si rovnou zpáteční jízdenku, která bývá zvýhodněna. Vždy se ale doporučuje ověřit konkrétní podmínky u vybraného dopravce, protože slevy se mohou lišit.

Co se týče městské hromadné dopravy (MHD), například v Záhřebu platí od 1. června 2024 pro rezidenty starší 65 let doprava zdarma se speciálním ročním průkazem. Pro turisty plošné slevy nebývají, ale vždy se vyplatí zeptat se na případné zvýhodnění.

Muzea a památky: Objevujte kulturu levněji

Mnoho významných muzeí a galerií v Chorvatsku, zejména ve větších městech jako Záhřeb, nabízí slevy pro seniory, často 50 % pro osoby 65+. Vždy je dobré mít u sebe doklad totožnosti pro prokázání věku.

Pro příznivce kultury, kteří plánují navštívit více atrakcí v Záhřebu, se může vyplatit Zagreb Card. Za přibližně 31 eur získáte neomezenou dopravu a vstupy do vybraných muzeí i zoo na 24 hodin, při ceně 37 eur na 3 dny. Pro delší pobyt to může být výhodnější než platit jednotlivé vstupy.

Pokud vás neláká jen moře, ale i kultura a umění, neměli byste Záhřeb na své cestě vynechat.

Klid, pohoda a mnohem nižší ceny mimo sezonu

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak ušetřit a zároveň si užít Chorvatsko v klidu, je cestování mimo hlavní sezonu. Jaro, tedy květen a začátek června, a následně podzim v září a říjnu nabízejí pro seniory ideální podmínky.

  • Nižší ceny ubytování: Hotely, apartmány i kempy jsou výrazně levnější.
  • Méně lidí: Pláže a turistické atrakce nejsou přeplněné.
  • Příjemné počasí: Teploty jsou mírnější, ideální pro procházky, poznávání památek nebo relaxaci u moře bez úmorného vedra.
  • Speciální balíčky: Cestovní kanceláře často nabízejí mimo sezonu výhodné balíčky pro seniory, které mohou zahrnovat wellness pobyty, mini plavby nebo poznávací zájezdy s programem šitým na míru.
Chorvaté od nového roku platí eurem (2. ledna 2023)

Další tipy, jak ušetřit

  • Jídlo a pití: Místo restaurací v turistických centrech vyzkoušejte místní konoby a taverny mimo hlavní tahy, kde jsou ceny nižší a jídlo autentičtější. Nakupujte v supermarketech a vařte si sami, pokud máte ubytování s kuchyňkou.
  • Slevové programy: Některé hotely nebo resorty mohou mít vlastní benefitní programy pro seniory. Nebojte se zeptat při rezervaci.
  • Zdravotní pojištění: Nezapomeňte na komplexní cestovní pojištění, které pokryje případné zdravotní komplikace. I když to není přímá úspora, může vám ušetřit obrovské náklady v případě nouze.
  • Flexibilita: Čím flexibilnější budete s termínem a místem pobytu, tím větší šanci máte najít výhodné nabídky.

Chorvatsko je pro seniory skutečně ideální destinací. S trochou plánování a znalosti místních specifik si můžete užít krásnou a cenově dostupnou dovolenou, která vám dodá energii a vykouzlí krásné vzpomínky. Tak co, už balíte?

Nádraží Praha Vršovice

