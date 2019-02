Senioři cestují čím dál víc, pochvalují si cestovky. A nabízí jim slevy

U cestovní kanceláře Neckermann představuje podíl lidí starších 55 let v případě pobytových zájezdů již zhruba pětinu klientů, v případě seniorů 65+ je to asi dvanáctina. Největší zájem registruje kancelář u této kategorie cestovatelů o Bulharsko a Turecko. „Velmi vysoko je u seniorů také zájem o dovolenou v Rakousku. Z jednotlivých regionů jasně vede Salcbursko,“ uvedl šéf marketingu Jan Šrámek.

CK Fischer registruje patnáctiprocentní nárůst zájmu o zájezdy k moři ze strany starších cestovatelů. „Je to dané tím, že se do seniorního věku dostává generace lidí, která je zvyklá trávit svůj život aktivně a s cestováním už má zkušenosti. Často od nich také slyšíme, že zamlada bohužel cestovat nemohli, tak si to teď chtějí vynahradit,“ řekl Jan Bezděk z cestovní kanceláře Fischer.

CK Exim tours letos poprvé připravila katalog pro cestovatele 50+. Jde o dotované pobyty, na kterých mohou turisté využít různé výhody, které se liší podle destinace i podle hotelů. Nabídka zahrnuje služby u zájezdů jako jednolůžkový pokoj bez příplatku, výlet zdarma, lékař k dispozici a další.

Ilustrační snímek

Čedok již druhým rokem nabízí speciální program určený pro cestovatele starší 55 let Silver Club, kde inzerovaná sleva dosahuje až 45 procent z katalogových cen ve vybraných hotelech a termínech.

„Program je nabízený za pevné zlevněné a dotované ceny v oblíbených letoviscích v Bulharsku, Chorvatsku, Itálii, Řecku, Španělsku (včetně Kanárských ostrovů), na Kypru a Madeiře. Výhodou je rovněž to, že stačí, když jeden z účastníků splňuje věkový limit pro tuto nabídku. Jeho doprovod/partner cestuje za stejných podmínek, i když do této věkové kategorie nespadá,“ uvedl ředitel Čedoku Jan Koláčný.

Škála destinací, které senioři volí, je podle Bezděka široká a záleží na preferencích každého zákazníka. Roli ve výběru může hrát i délka letu. V poslední době u této věkové skupiny nejsou výjimkou ani cesty do vzdálených exotických destinací. „Dá se říci, že starší generace tráví dovolenou často aktivněji než mladší ročníky nebo rodiny s dětmi. I na pobytovém zájezdu chtějí danou destinaci a oblast poznat a už dopředu zjišťují možnosti výletů,“ dodal Bezděk.