Za autora seznamu těchto podivuhodných a unikátních staveb je považován matematik a konstruktér válečných strojů Filón Byzantský, který žil ve 2. století před n. l. Kromě něj ovšem tvořili podobné seznamy i další učenci, třeba Pausaniás, Hérodotos nebo Hyginus.
Soupisy se ale lišily, ten současný seznam vznikl nejspíš až v 18. století. Patří do něj celkem sedm staveb, pouze jedna z nich se dochovala až do dnešních dní, existence jedné není dosud definitivně prokázána a zbývajících pět bylo zničeno živelními pohromami. O které jde?
1 Egyptské pyramidy v Gíze (2550 př. n. l.)
Nacházejí se v Egyptě na západním břehu řeky Nil a postaveny byly jako majestátní královské hrobky. Byly zbudovány bez použití moderních nástrojů a geodetických přístrojů. Největší z nich, Cheopsova pyramida, je sestavena z více než dvou milionů kamenných bloků o váze od 2 do 30 tun a dle současných propočtů se bezmála čtyři tisíce let jednalo o nejvyšší stavbu vytvořenou člověkem.
Jsou protkány úzkými chodbami a komorami skrývajícími dávné poklady, i když si archeologové myslí, že byly vykradeny zhruba do 250 let od jejich dokončení.